Mademoisellemoncœur, une belle histoire contemporaine du livre et du désir

Pour bon nombre d’éditeurs, elle est devenue un nom qui compte. Pour ses abonnés, une voix familière. Pour le monde du livre, un symptôme de notre époque. Sur Instagram, Estelle Derouen, mieux connue sous le pseudonyme mademoisellemoncoeur, s’est imposée comme l’une des influenceuses littéraires francophones les plus suivies et les plus prescriptrices de ces dernières années.
Le 08/04/2026 à 15:53 par Vincent Hein
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08/04/2026 à 15:53
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Son compte naît d’un geste intime : elle à le goût de partager ses lectures, ses émotions, une bibliothèque vivante et vécue. Chez elle aucune posture critique, nul jargon universitaire, mais une parole incarnée, affective, immédiatement accessible. Ce ton, à mi-chemin entre la confidence et la recommandation, va devenir sa signature.
Très vite, son compte dépasse la simple chronique de lectures personnelles. Les photos sont soignées, les publications sont régulières, les stories où elle parle face caméra de ses coups de cœur transforment l’espace en véritable rendez-vous. Bref, elle met en scène le livre comme objet de désir : couvertures, piles à lire, instants de lecture au lit ou au café composent une esthétique reconnaissable entre toutes. Le livre n’est plus seulement un texte, il devient quelque chose de l’ordre de l’art de vivre.
Et les éditeurs ne s’y trompent pas… À mesure que sa communauté grandit, les services de presse affluent. Les maisons d’édition comprennent qu’un passage par son compte peut provoquer un effet immédiat sur les ventes. Certaines sorties bénéficient d’un pic d’intérêt quelques heures seulement après une publication. La prescription littéraire, autrefois monopole de la critique, se déplace sous nos yeux vers ces nouveaux intermédiaires que sont les créateurs de contenus.
Mais réduire mademoisellemoncoeur à une simple vitrine promotionnelle serait passer à côté de l’essentiel. Ce qui fait sa force, outre sa solide culture générale, c’est la confiance construite avec sa communauté. Elle ne se contente pas de montrer des livres, elle raconte pourquoi ils comptent pour elle, comment ils prennent place dans sa vie, ses émotions, ses souvenirs. Cette dimension personnelle produit un effet de proximité que la critique traditionnelle peine de plus en plus à susciter.
Cette évolution interroge profondément ce que l’on appelle la fameuse « chaîne du livre ». La visibilité ne se joue plus seulement dans les pages culturelles ou sur les tables des libraires, mais également et désormais dans un fil d’actualité consulté des dizaines voire des centaines de fois par jour. Le geste de lecture se retrouve intégré aux usages numériques quotidiens. On ne découvre plus un livre uniquement en librairie, mais en scrollant sur son téléphone au moindre temps mort.
Pour les auteurs, apparaître sur son compte peut représenter une opportunité inédite d’atteindre directement des milliers de lecteurs potentiels. Pour les éditeurs, on l’aura compris c’est un levier marketing devenu incontournable. Mais pour les lecteurs surtout, c’est une nouvelle manière de choisir leurs lectures, fondée sur l’identification plutôt que sur l’autorité critique.
À travers le parcours d’Estelle Derouen, c’est toute une mutation de la médiation littéraire qui se dessine. La recommandation ne passe plus seulement par la légitimité académique ou journalistique, mais par la sincérité perçue, la proximité, et une esthétique du partage.
Mais que cela plaise ou non, une chose est certaine : à l’heure où la prescription se joue aussi sur les réseaux sociaux, ignorer des figures comme mademoisellemoncoeur reviendrait à ne pas comprendre les enjeux de notre époque et ne pas voir où se fabriquent aujourd’hui une partie des envies de lecture.
Et puis, après tout, il s'agit là d’un bouche à oreille amical, esthétique et généreux, à échelle numérique. Un partage en somme. Une histoire de coeur…Finalement, l'essence même de la critique… Alors que demander de plus ?
Crédits photo : Nivo Pictures - Pexels
Par Vincent Hein
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