Iowa : la justice relance la restriction de livres scolaires et des contenus LGBTQ+

La bataille autour des rayonnages scolaires de l’Iowa a changé de cadence. Ce 7 avril, l'AP relate que la cour d’appel du 8e circuit a autorisé l’État à appliquer, pendant que le contentieux se poursuit, sa loi de 2023 limitant les discussions sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre du jardin d’enfants au CM2, réactivant aussi le retrait de certains ouvrages dans les bibliothèques scolaires.

La juridiction écrit que « le premier amendement ne garantit pas aux élèves le droit d’accéder, aux frais du contribuable, aux livres de leur choix. »

Des rayons replacés dans le cadre pédagogique

Comme l’indique Iowa Public Radio, deux injonctions prononcées par le juge fédéral Stephen Locher sont levées, et les dossiers repartent devant le tribunal de district. La loi, signée en 2023 par Kim Reynolds, interdit dans les bibliothèques K-12 les titres comportant des « descriptions ou représentations visuelles » d’actes sexuels définis par le droit pénal local.

La cour d’appel retient que ces restrictions ne sont pas imprécises et qu’une bibliothèque d’école peut être regardée comme une composante du cursus. En clair, « le retrait d’un livre d’une bibliothèque scolaire n’empêche pas un élève de recevoir l’information par d’autres sources. »

L'AP précise que le second volet vise les contenus liés à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle dans les classes allant jusqu’à la sixième année américaine. Sur ce point, la formation d’appel juge qu’elle ne peut pas écarter l’interprétation de l’État selon laquelle l’interdiction touche l’enseignement obligatoire. Dans cette lecture, observe l’ACLU of Iowa, la disposition « s’applique seulement à un enseignement précis et obligatoire sur ces sujets pendant le temps de classe » et « n’impose pas aux écoles d’interdire l’expression identitaire LGBTQ+ des élèves. »

Victoire politique, contentieux intact

Dans le camp républicain, la décision nourrit un vocabulaire de protection parentale. D’après AP, la procureure générale Brenna Bird a salué « une immense victoire pour les parents de l’Iowa » et soutenu que l’école doit rester « un lieu sûr pour apprendre ». Iowa Public Radio ajoute que les recours au fond continuent, malgré l’effet immédiat de l’arrêt.

Face à elle, les plaignants décrivent un revers, mais pas une clôture du dossier. Ainsi que le souligne Lambda Legal, Nathan Maxwell parle d’« un revers », avant d’ajouter que la loi de l’Iowa « réduit au silence les enfants LGBTQ+ » et « efface leur existence des salles de classe ». L’ACLU of Iowa rappelle cependant que l’arrêt autorise l’entrée en vigueur du texte tout en en limitant certains usages. Pour les bibliothèques scolaires des États-Unis, l’épisode devient un précédent procédural et un marqueur idéologique.

Crédits photo : Des Moisnes, Iowa CC 0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Clément Solym

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