Les Contes du pommier, d'après les nouvelles de l'écrivain tchèque Arnošt Goldflam

Jean-Claude Rozec, Patrik PaŠŠ, Léon Vidmar et David Sukup réalisent ensemble Les Contes du pommier, long-métrage en stop-motion qui se partage entre la France, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.

Blandine Jet, Kaja Balog, Maja Križnik, Ivana Laučíková, Marek Král, Patrik PaŠŠ et Petr Krajíček ont assuré l'écriture des scénarios des différents récits, en s'appuyant sur les nouvelles d'Arnošt Goldflam.

« Les Contes de Suzanne [petite fille âgée de 8 ans, qui raconte des histoires à ses deux frères, NdR] nous présente la relation touchante qu’entretiennent trois enfants, Suzanne, Derek et Tom, avec leur grand-père. Le scénario de Blandine Jet, tout en servant de fil conducteur aux trois contes, explore avec subtilité la perception que les enfants ont de la mort, derrière les tabous et les non-dits des adultes. Chacun appréhende à sa façon la cruelle évidence que toute vie a une fin », explique le coréalisateur Jean-Claude Rozec.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com