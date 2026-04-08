Les Contes du pommier, d'après les nouvelles de l'écrivain tchèque Arnošt Goldflam

Inédites en France, les nouvelles pour la jeunesse de l'auteur tchèque Arnošt Goldflam nous parviennent par le grand écran, avec la sortie en salles des Contes du pommier, ce mercredi 8 avril. Trois histoires courtes, reliées par une trame transversale, font découvrir un univers tissé d'humour et de réalisme fantastique, qui aborde également des sujets difficiles.
Le 08/04/2026 à 10:39 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
08/04/2026 à 10:39
0
Commentaires
0
Partages
Jean-Claude Rozec, Patrik PaŠŠ, Léon Vidmar et David Sukup réalisent ensemble Les Contes du pommier, long-métrage en stop-motion qui se partage entre la France, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.
Blandine Jet, Kaja Balog, Maja Križnik, Ivana Laučíková, Marek Král, Patrik PaŠŠ et Petr Krajíček ont assuré l'écriture des scénarios des différents récits, en s'appuyant sur les nouvelles d'Arnošt Goldflam.
« Les Contes de Suzanne [petite fille âgée de 8 ans, qui raconte des histoires à ses deux frères, NdR] nous présente la relation touchante qu’entretiennent trois enfants, Suzanne, Derek et Tom, avec leur grand-père. Le scénario de Blandine Jet, tout en servant de fil conducteur aux trois contes, explore avec subtilité la perception que les enfants ont de la mort, derrière les tabous et les non-dits des adultes. Chacun appréhende à sa façon la cruelle évidence que toute vie a une fin », explique le coréalisateur Jean-Claude Rozec.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
En salles ce mercredi 8 avril, le nouveau film de Gilles de Maistre, L'Enfant du désert, s'inspire d'un récit de la journaliste suédoise Monica Zak. Paru en 2001, Pojken som levde med strutsar (Le garçon qui vivait avec les autruches) racontait l'histoire d'un jeune enfant perdu dans le désert, au début du XXe siècle...
07/04/2026, 10:42
Anime Limited annonce la sortie nationale en salles de Ghost in the Shell, à l’occasion des 30 ans du film, dans une restauration 4K cinéma, accompagnée d’une version française 5.1 inédite, à découvrir sur grand écran à partir du 10 juin 2026.
03/04/2026, 12:38
Porté par un casting réunissant tout de même Chris Hemsworth, Halle Berry et Mark Ruffalo, le long-métrage Crime 101, diffusé depuis ce 1er avril sur la plateforme Amazon Prime Vidéo, se base sur le roman homonyme de Don Winslow.
03/04/2026, 10:05
La plateforme Amazon Prime Video diffusera, à partir du 29 avril prochain, La Maison aux Esprits, série en huit épisodes tirée du roman d'Isabel Allende. Cette production chilienne a été supervisée par Francisca Alegría, Fernanda Urrejola et Andrés Wood.
02/04/2026, 10:54
Personnage façonné par les légendes et autres récits oraux, Robin des Bois survit à l'épreuve du temps. Il reviendra ainsi au cinéma dans le film On l’appelait Robin des Bois, en salles le 1er juillet 2026. Cette superproduction américaine met en vedette Hugh Jackman, en héros ombrageux...
01/04/2026, 11:35
Les Films du Camélia invitent à une reprise en salles d'un western macabre de Luis Buñuel, Le Fleuve de la mort, dans une version restaurée. Réalisé en 1954, il s'inspire d'un roman de l'écrivain mexicain Miguel Álvarez Acosta, Muro blanco en roca negra (inédit en français, paru en 1952).
31/03/2026, 10:16
Paru en février 2015 aux éditions Arthaud, Marche et invente ta vie, le récit de Bernard Ollivier, a parcouru un long chemin jusqu'aux salles de cinéma. Yann Samuell s'est inspiré de l'ouvrage pour Compostelle, film en salles à partir de ce mercredi 1er avril.
30/03/2026, 10:47
Personnage culte s'il en est, Arsène Lupin III, créé à la fin des années 1960 par Monkey Punch, le pseudonyme du mangaka Kazuhiko Katō, n'est pas prêt de disparaitre. Le distributeur Eurozoom diffuse en salles, depuis le 25 mars dernier, un nouveau film d'animation, La lignée immortelle.
27/03/2026, 09:54
15 ans après la conclusion de l'adaptation cinématographique de la saga Harry Potter, avec Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 (2011), il était apparemment urgent, pour le groupe Warner Bros., de la doubler d'une série. HBO Max la diffusera en fin d'année : en attendant, les premières images de Harry Potter à l'école des sorciers sont en ligne...
26/03/2026, 10:38
Le DJ canadien Kid Koala fait son entrée au cinéma avec L'Odyssée de Céleste, un long-métrage d'animation qu'il réalise en se basant sur son propre livre, paru en 2011 mais resté inédit en France. Le scénario, pour sa part, est signé Mylène Chollet.
25/03/2026, 10:36
En salles ce mercredi 25 mars, Julian, de Cato Kusters, adapte l'ouvrage de Fleur Pierets paru en avril 2025 aux éditions Delcourt, dans la collection La Croisée, traduit par Françoise Antoine. Une histoire d'amour cosmopolite et entrainante, contrariée par le destin...
24/03/2026, 10:36
Manga phénomène des années 2010, Assassination Classroom, du mangaka Yūsei Matsui, fait son retour à l'occasion d'un long-métrage produit à l'occasion des dix ans de l'adaptation animée de l'œuvre. Assassination Classroom the Movie: Our Time sera projeté dans quelques salles de cinéma, les 28 et 29 mars prochain.
23/03/2026, 10:37
Quelques semaines après le succès de la série Heated Rivalry sur HBO Max, Amazon Prime Vidéo annonce la diffusion de sa propre romance dans le milieu du hockey sur glace, Off Campus. Elle est tirée de la série de livres d'Elle Kennedy, parue en France aux éditions Hugo Poche dans des traductions de Robyn Stella Bligh.
20/03/2026, 10:20
Sony Pictures a diffusé les premières images du très attendu Brand New Day, nouveau volet cinématographique des aventures de Spider-Man. Toujours incarné par Tom Holland, le Tisseur fait face à de nouvelles menaces, dans un contexte totalement chamboulé... Ce blockbuster estival sera en salles le 29 juillet prochain.
19/03/2026, 09:49
La troisième partie de la saga Dune, de Denis Villeneuve, est annoncée pour le 16 décembre prochain. Ce futur blockbuster de fin d'année réunit à l'écran un casting de haut vol, entre Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa et un certain Robert Pattinson...
18/03/2026, 10:05
Plus de trois siècles après son écriture, une pièce de théâtre peut-elle rester pertinente ? En 2021, dans le cadre d'un atelier théâtre, l'enseignante Cécile Roy-Fleury envisage d'adapter Les Précieuses ridicules, de Molière, en prenant en compte la défense des droits des femmes. La documentariste Fanny Guiard-Norel a suivi ce projet.
17/03/2026, 11:01
Reminders Of Him (trad. Pauline Vidal, Hugo Poche), roman de la romancière américaine Colleen Hoover, connait une nouvelle vie, cinématographique, devant la caméra de Vanessa Caswill (La Probabilité statistique de l'amour au premier regard). Le film sera en salles ce mercredi 18 mars.
16/03/2026, 10:35
Diffusée à partir du 15 avril prochain sur la plateforme Apple TV, la série Margo a des problèmes d'argent se base sur le livre homonyme de l'autrice américaine Rufi Thorpe. Son casting est mené par Elle Fanning, accompagnée par Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman ou encore Thaddea Graham.
13/03/2026, 10:25
Le 18 mars prochain, la plateforme Apple TV commencera la diffusion de la série Imperfect Women, menée par un trio féminin de haut vol, réunissant Elisabeth Moss, Kerry Washington et Kate Mara. Sa trame s'inspire du livre homonyme de la journaliste et romancière britannique Araminta Hall, resté inédit en français.
12/03/2026, 09:51
Plus de deux décennies après le film de Tony Scott, qui mettait en vedette Denzel Washington, la plateforme Netflix diffusera bientôt une nouvelle série, Man on Fire, inspirée des livres d'A. J. Quinnell. Le personnage principal, un mercenaire des forces spéciales, sera cette fois incarné par Yahya Abdul-Mateen II.
11/03/2026, 09:38
Réalisateur japonais prolifique mais longtemps ignoré, Seijun Suzuki (1923-2017) a été redécouvert ces dernières années, mis en avant par des pointures du cinéma mondial. Avant une rétrospective, le distributeur Carlotta Films propose un de ses films, resté inédit en France : Carmen de Kawachi, en salles ce mercredi 11 mars.
10/03/2026, 10:09
Très attendu, le nouveau long-métrage de Mamoru Hosoda, Scarlet et l'éternité, s'inspire du Hamlet de Shakespeare pour s'interroger sur le cycle de la vengeance. La société cofondée par le réalisateur, Studio Chizu, se charge de l'animation du film, en salles à partir de ce mercredi 11 mars.
09/03/2026, 10:03
Après le succès de la série La Servante écarlate (66 épisodes sur 6 saisons), créée par Bruce Miller pour la plateforme Hulu, le même scénariste rempile avec la suite du roman culte, The Testaments. En France, cette nouvelle production sera diffusée par Disney+ à partir du 8 avril prochain.
06/03/2026, 10:48
HBO Max annonce une nouvelle série inspirée des comics DC, avec Lanterns, qui, comme son titre l'indique, explorera la mythologie autour des Green Lanterns, porteurs d'un anneau conférant des pouvoirs particulièrement puissants. La diffusion est prévue pour le mois d'août prochain.
05/03/2026, 10:28
Film érotique québécois réalisé par Claude Fournier en 1970, Deux Femmes en or fut un fameux succès à cette époque, malgré une réception critique catastrophique. La dramaturge québécoise Catherine Léger a repris la trame du récit pour mieux la détourner, et en faire une comédie féministe, réalisée par Chloé Robichaud.
04/03/2026, 09:57
Paru en janvier 2019 aux éditions Allia, le roman Nino dans la nuit, de Capucine et Simon Johannin, se retrouve sur grand écran, confié aux bons soins du réalisateur Laurent Micheli (Sexe, amour et mélancolie, Lola vers la mer). Le long-métrage est en salles ce mercredi 4 mars.
03/03/2026, 09:35
Encore inédit en français, le roman Box Hill, d’Adam Mars-Jones (Fitzcarraldo, 2020), a servi d'inspiration pour le réalisateur Harry Lighton, qui signe ici son premier long-métrage. À l'écran de cette romance gay BDSM dans le milieu de la moto, Harry Melling, Alexander Skarsgård, ou encore Douglas Hodge.
02/03/2026, 10:00
Amazon Prime Vidéo diffusera, à partir du 11 mars prochain, la série Scarpetta, directement tirée des romans de Patricia Cornwell. L'agente du FBI et médecin expert général Kay Scarpetta y est interprétée par Nicole Kidman.
27/02/2026, 11:02
La Comédie-Française et Pathé Live prolongent leur partenariat inauguré en 2016 autour de la diffusion dans les salles de cinéma de pièces emblématiques du répertoire. Ce dimanche 1er mars, Les Femmes savantes de Molière, mise en scène par Emma Dante, sera interprétée sur la scène du Théâtre du Rond-Point, à Paris, et retransmise en direct dans plusieurs salles de cinéma.
26/02/2026, 11:28
Réalisateur incontournable de l'animation japonaise contemporaine, Makoto Shinkai s'est notamment fait remarquer avec 5 Centimètres par seconde, long-métrage réunissant trois histoires réliées par une même thématique et un personnage récurrent. Ce film d'animation, qui a lui-même inspiré un roman de Shinkai, est à présent adapté en film en prise de vues réelles, réalisé par Yoshiyuki Okuyama.
25/02/2026, 11:17
En salles ce mercredi 25 février, Chers parents est l'adaptation de la pièce homonyme coécrite par Emmanuel et Armelle Patron, vue par près de 500.000 spectateurs en France et d'ores et déjà adaptée et jouée à l'étranger. Pour la version cinéma, André Dussollier, Miou-Miou, ou encore Arnaud Ducret sont devant la caméra.
24/02/2026, 11:17
Trois quarts de siècle après la publication de 1984 (dans une traduction d'Amélie Audiberti pour la version française, chez Gallimard, en 1950), que reste-t-il de la dystopie de George Orwell ? Et, surtout, quelles sont ses leçons ? Et pourquoi ses funestes projections semblent-elles se réaliser ? Le documentaire Orwell: 2+2=5, de Raoul Peck, revient sur l'œuvre et la pensée orwelliennes.
23/02/2026, 11:09
Pour son prochain film, Les Rayons et les Ombres, annoncé en salles pour le 18 mars 2026, le réalisateur Xavier Giannoli a coécrit son scénario avec Jacques Fieschi, critique, scénariste et auteur, compère de Nicole Garcia, mais aussi de Giannoli.
20/02/2026, 09:36
Paru en 1976, le roman Le Baiser de la femme-araignée de l'écrivain argentin Manuel Puig inspire un nouveau long-métrage en 2026, Kiss Of The Spider Woman. Réalisé par Bill Condon, en salles depuis ce mercredi 18 février, il réunit à l'écran Diego Luna, Tonatiuh, ou encore Jennifer Lopez.
19/02/2026, 10:29
En salles ce mercredi 18 février, le court-métrage d'animation L'Ourse et l'oiseau marque l'incursion de l'illustratrice Marie Caudry au cinéma. Elle adapte, pour cette première fois, le récit Les lettres de l'ourse, qu'elle avait cosigné avec Gauthier David en 2017 (Casterman).
18/02/2026, 09:26
Camilla Läckberg, l'écrivaine suédoise mondialement connue pour ses romans policiers, est aussi à l'origine d'une série d'ouvrages pour la jeunesse, Super-Charlie. Elle sert à présent de base pour le scénario d'un film d'animation homonyme, en salles ce mercredi 18 février.
17/02/2026, 12:36
Autres articles de la rubrique Vidéos
À première vue, il s’agit d’une librairie comme tant d’autres, dédiée aux livres et à la lecture. Pourtant, quelques minutes suffisent pour comprendre que cet établissement, repose sur un modèle radicalement différent des usages habituels du commerce du livre...
13/12/2025, 12:44
« Un écrivain, c’est quelqu’un qui travaille la langue », affirme Anne Alombert d’une voix calme et précise, invitée de France Culture dans l’émission Questions du soir. Selon la philosophe, l’acte d’écrire ne consiste pas à produire du texte, mais à « transformer la langue » — et, ce faisant, « nos manières de voir le monde ».
31/10/2025, 09:49
Titulaire d’un Master en philosophie et très amateur de Nietzsche, Dan Duchateau s’est lancé dans une aventure très concrète : présenter 72 philosophes et leurs idées en une soixantaine de secondes. Un dernier pas pour les retardataires alors que le bac de philo démarre ce 16 juin…
15/06/2025, 09:45
Dans les années 1960, le célèbre acteur français Louis de Funès envisageait de porter à l'écran les aventures d'Astérix le Gaulois, avec une distribution prestigieuse comprenant Lino Ventura dans le rôle d'Obélix et Jean Gabin dans celui de Jules César. Un projet ambitieux qui ne vit jamais vu le jour... Mais à l'ère d'internet et de l'IA, tout devient envisageable...
17/02/2025, 11:14
Installée depuis 2017 en haut du Mont Cassel où s’étend un ciel immense jusqu’à la Mer du Nord, Marion Pédebernade (aka Waii-Waii) développe dans son atelier une démarche spontanée autour des images qui l’obsèdent, comme des réminiscences.
31/01/2025, 12:04
#MichelePedinielli - À l’approche de la sortie du prochain roman de Michèle Pedinielli, Un seul oeil, les éditions de l’Aube dévoilent trois vidéos de ce cinquième volet. À paraître le 24 janvier, le roman prolonge les aventures de la détective Ghjulia Boccanera.
10/01/2025, 16:16
Du 2 au 4 octobre 2024, le CEATL (Conseil européen des associations de traducteurs littéraires) a organisé les toutes premières Rencontres européennes de la traduction littéraire, dans le cadre du programme Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Les vidéos des différentes tables rondes sont désormais disponibles intégralement en ligne.
08/11/2024, 10:01
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – Pour la 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne, les lecteurs et lectrices ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour faire un choix parmi les 5 œuvres sélectionnées.
Au cœur de la bête, de Lorrain Voisard (D’en bas) promet une expérience des plus étranges, à la découverte d’une zone peu connue : un abattoir de campagne.
21/10/2024, 10:00
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – La 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne a invité ses lecteurs à récompenser le titre de leurs choix parmi une présélection de 5 ouvrages. Et ils ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour voter. Peut-être que leur cœur penchera pour Histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir, de Catherine Lovey (Éditions Zoé)...
21/10/2024, 09:30
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – Une singularité, premier roman de Bastien Hauser, déjà dans la course pour remporter le Prix du livre de la Ville de Lausanne. Et pour décrocher le titre de lauréat, son auteur compte sur le public, unique juge du prix.
21/10/2024, 08:30
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – La 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne a invité ses lecteurs à récompenser le titre de leurs choix parmi une présélection de 5 ouvrages. Parmi eux, Marc Agron, et La vie des choses (La Veilleuse, 2024).
21/10/2024, 08:00
Le Musée de la bande dessinée de Bruxelles, en Belgique, convie les visiteurs à un voyage dans le temps. Soit un siècle de 9e art belge, à remonter dans un parcours inédit, sous le commissariat de Daniel Couvreur, journaliste et historien de la bande dessinée, et avec une scénographie réalisée par le Studio Golem, le tout coordonné par Les Drôles et Cie.
11/10/2024, 15:01
« On comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d’autres domaines que la destruction. » Voilà ce qu’écrivait Jean Giono en 1953, dans son texte L’homme qui plantait des arbres. Un récit écologiste bien avant l’heure, histoire d’un berger qui inspira au réalisateur québécois Frédéric Back un court-métrage en 1986.
05/10/2024, 16:48
Disparue le 5 août 2023 à l'âge de 94 ans, Hélène Carrère d'Encausse laisse derrière elle la bibliographie d'une spécialiste de la Russie, mais aussi l'héritage d'une membre de l'Académie française (élue en 1990), dont elle fut secrétaire perpétuel pendant plus de deux décennies. Ses collègues académiciens lui rendent un nouvel hommage, en vidéo.
02/10/2024, 10:31
Voici l’heure de la Justice League version heavy metal : l’artiste Alexander Vashchenko, qui s’amuse régulièrement avec les super héros, propose une vidéo réinterprétant un classique du groupe Metallica. Master of Puppets, version DC Comics, voilà qui vaut son pesant de cacahuètes.
30/08/2024, 10:24
EcrivainLaSerie – Tom Connan semble toujours en errance s’agissant de ses ambitions professionnelles. Celui qui hésitait récemment à renoncer à la littérature blanche pour se lancer dans le polar, par opportunisme commercial, évoque maintenant la possibilité de tout arrêter…
13/08/2024, 16:08
EcrivainLaSerie – Tom Connan n’a pas fini de douter. Après avoir hésité sur le choix de la première ou de la troisième personne, pour l’écriture de son texte, puis entre le passé et le présent, voilà que notre laborieux auteur cherche à changer de genre. De genre littéraire, s’entend.
20/07/2024, 18:08
En 1993, l'acteur et réalisateur écossais Peter Capaldi signe un court métrage audacieux et original intitulé Franz Kafka's It's a Wonderful Life. Ce film allie comédie absurde et surréalisme : un scénario ingénieux au service d'une mise en scène inventive. Capaldi, alors principalement connu pour ses talents d'acteur, montrait ici une facette méconnue de son talent.
13/07/2024, 16:50
EcrivainLaSerie – Si l’on reproche parfois aux maisons d’édition de publier trop de livres, on ne saurait accabler Tom Connan qui, dans la série L’Écrivain, ne cesse de reporter la remise de son manuscrit à son éditeur. Dans ce cinquième épisode intitulé « Je est un autre », l’auteur-comédien hésite à reprendre la totalité de son texte pour l’écrire à la troisième personne plutôt qu’à la première… Opération délicate, s’il en est.
08/07/2024, 10:30
EcrivainLaSerie – Tom Connan ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se moquer de son propre métier : écrivain. Mais d’ailleurs, en est-ce vraiment un ? À défaut de nous donner une réponse claire, l’auteur-comédien semble avoir besoin de moments de décompression.
19/06/2024, 10:30
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan poursuit son épopée humoristico-littéraire avec sa série L’Ecrivain. Disponible en accès libre sur Connan TV, le programme évoque les nombreuses questions que se pose un auteur au fur et à mesure de l’écriture de son texte… jusqu’à l’absurde.
10/06/2024, 16:00
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan s’est lancé dans l’aventure d’une série, avec humour. Dans L’Ecrivain, son programme court disponible en accès libre sur Connan TV, il met en scène les heurs et malheurs du métier d’auteur.
30/05/2024, 17:28
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan se lance dans la série. Dans L’Écrivain, un programme court au ton caustique, il interprète un auteur paresseux et désabusé. La série est sortie mercredi sur Connan TV. Les différents épisodes seront à retrouver sur ActuaLitté...
21/05/2024, 11:24
Le très prolifique réalisateur Wes Anderson, disposant sans doute d'un peu trop de temps libre, a accepté la commande de la société Montblanc, à l'occasion du centenaire de l'iconique stylo Meisterstück. Fait assez rare pour être souligné, il apparait lui-même dans ce très court-métrage...
15/05/2024, 14:57
Pour la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui se poursuit jusqu'au 24 mars prochain, MC Solaar a été convié par l'Institut de France pour rendre un hommage à cet outil indispensable, que le rappeur manie avec brio...
20/03/2024, 09:24
AnniversaireXIII – Au commencement était un corps, trouvé sur le rivage et sacrément malmené. Jean Van Hamme et William Vance inventent XIII, ainsi baptisé de par le tatouage sur sa clavicule. Après une prépublication dans le magazine Spirou, la BD sort en 1984, sans laisser présager du succès phénoménal qu’elle connaîtra.
31/01/2024, 10:38
Avec Les Thermopyles, à paraître ce 24 janvier chez Delcourt, les deux auteurs mettent un point final à leur fresque, avec cinq tomes qui se dévorent d’une traite. D’ailleurs… comment appelle-t-on une oeuvre en cinq volumes, hein ?
23/01/2024, 12:43
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du XXe siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
30/11/2023, 09:14
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
28/11/2023, 14:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Obscures, fantastiques, et musique, Patrick Baud, sur sa chaîne Axolot, guide l'auditeur vers un état de méditation et l'invite dans le monde des rêves.
28/11/2023, 14:00
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
27/11/2023, 10:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Sélectionnées pour leur ambiance nocturne, ces récits naviguent entre réalité et fantastique.
27/11/2023, 08:20
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
22/11/2023, 15:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Selectionnées spécifiquement pour une narration nocturne, ces récits, à la fois étranges, sombres et fantastiques, naviguent entre deux univers.
22/11/2023, 15:00
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Commenter cet article