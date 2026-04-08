Sur Gulli, un documentaire se penche sur les BD cultes

En 160 minutes au total — avec deux épisodes de 80 minutes chacun —, La success story des BD cultes promet une plongée « au cœur de l’univers des bandes dessinées et des mangas qui ont façonné l’imaginaire de plusieurs générations ».

Alors que la France est aujourd’hui le 2e plus grand consommateur de mangas au monde, portée par des phénomènes planétaires comme One Piece, Naruto ou Dragon Ball, le programme dévoile les secrets, anecdotes et histoires étonnantes dissimulées derrière ces succès mondiaux. Il célèbre également les grands classiques de la BD, Astérix, Tintin ou encore Les Schtroumpfs, dont certains albums se sont écoulés à plusieurs centaines de millions d’exemplaires à travers le monde. – Le synopsis du documentaire La success story des BD cultes

Réalisé par Mailys Rigal, le documentaire est narré par Claire Guyot, doubleuse voix emblématique de Winona Ryder, Sarah Michelle Gellar, Teri Hatcher ou encore du personnage de Sam dans Totally Spies.

Cinq grandes thématiques sont explorées (mangas, comics, incontournables, héros d’enfance et nouveautés), ponctuées d'entretiens avec des célébrités (Olivier Minne, Joan Faggianelli, Sandra Lou, Amandine Petit...) ou des spécialistes (Marie Palot, Marcus, Romain Cheval, Diane Truc...).

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Plusieurs séquences de dessins réalisés devant la caméra apparaissent par ailleurs dans ce documentaire, une production Ebam Prod.

Par Dépêche

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