Plusieurs prix littéraires au coeur de la Journée du Livre politique 2026

Animée par la journaliste Elsa Mondin-Gava, cette couverture télévisée se déclinera en deux temps forts, avec, en point d’orgue, la remise du Prix du Livre politique, distinction principale de la journée.

La première partie de l’émission, diffusée en direct de 12h à 13h15 sur la TNT et sur YouTube, s’ouvrira avec la remise du Prix des députés, décerné par la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Trois ouvrages sont en lice : La dissolution de la Ve République de Denis Baranger et Olivier Beaud (Les Petits Matins), À l’assaut du réel de Gérald Bronner (PUF) et Pour l’amour du peuple. Histoire du populisme en France (XIXe-XXIe) de Marc Lazar (Gallimard).

À 12h20, un Prix spécial sera attribué par Annette Wieviorka, présidente du jury du Prix du Livre politique, historienne et directrice de recherche émérite au CNRS.

Le moment central interviendra à 12h35 avec la remise du Prix du Livre politique, également par Annette Wieviorka. Les finalistes sont La meute - Enquête sur la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon de Charlotte Belaïch et Olivier Pérou (Flammarion), Un séisme d’Émilie Frèche (Albin Michel) et Pour l’amour du peuple. Histoire du populisme en France (XIXe-XXIe) de Marc Lazar (Gallimard).

La séquence se conclura à 12h50 par un discours de Yaël Braun-Pivet.

Les prix étudiants en seconde partie

La seconde partie de l’émission, diffusée de 16h50 à 17h30, sera consacrée aux prix étudiants, remis en partenariat avec LCP-Assemblée nationale.

Le Prix Étudiant du Livre politique distinguera l’un des ouvrages suivants : Quand le parisianisme écrase la France de Francis Brochet (L’Aube), Marseille, essuie tes larmes d’Amine Kessaci (Le Bruit du Monde) ou Pour l’amour du peuple. Histoire du populisme en France (XIXe-XXIe) de Marc Lazar (Gallimard).

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Le Prix Étudiant de la BD politique met en compétition Derrière. Une étonnante histoire de fesses d’Errel Hannah et Fred Cham (JC Lattès), Ces lignes qui tracent mon corps de Mansoureh Kamari (Casterman) et Les Grandes Oubliées. Pourquoi l’histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq et Marie Dubois (L’Iconoclaste).

En 2025, la Journée du Livre politique avait distingué Gérard Courtois pour le Prix du Livre politique, Patrick Roger pour le Prix des députés, Michaël Foessel et Étienne Ollion pour le Prix étudiant du Livre politique, ainsi que Maxime De Lisle et Olivier Martin pour le Prix étudiant de la BD politique.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Elsa Mondin-Gava (LCP)

Par Hocine Bouhadjera

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