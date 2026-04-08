One Piece : une nouvelle main à la barre de la série Netflix

Le mouvement était en réalité déjà en cours. Steven Maeda, l’un des architectes de l’adaptation live-action de One Piece, prend ses distances avec la gestion quotidienne de la série. Il ne disparaît pas complètement du projet, puisqu'il en reste le producteur exécutif, mais il n’en pilote plus le fonctionnement au jour le jour.

Ce retrait coïncide avec son engagement sur un nouveau projet pour Prime Video : une adaptation animée de Monstress. Là où One Piece s’inscrit dans une logique de grand spectacle familial, Monstress vise clairement un public adulte, avec un univers plus sombre et plus dense.

Maeda y cumule plusieurs casquettes : scénariste, producteur exécutif et co-showrunner, aux côtés de Tiffany Greshler, déjà passée par One Piece. Le projet adapte le comics de Marjorie Liu et Sana Takeda, une œuvre installée depuis 2015 et reconnue pour sa direction artistique très marquée ainsi que pour la complexité de son univers.

On y suit Maika, une jeune femme liée à une entité monstrueuse, dans un monde ravagé par des conflits entre humains et créatures surnaturelles. L’histoire s’inscrit dans un cadre inspiré de différentes cultures asiatiques et développe un récit traversé par la guerre, les traumatismes et les rapports de domination. Le comics est aussi connu pour sa narration dense, ses enjeux politiques et ses personnages ambigus.

Une série déjà fragilisée en coulisses

Avant même ce départ partiel, One Piece avait déjà perdu une autre de ses têtes pensantes. Matt Owens, co-créateur de la série, a annoncé qu’il se retirerait après la saison 2. Dans une déclaration relayée par Entertainment Weekly, il parle sans détour de la nécessité de s’arrêter.

Il évoque plusieurs années de travail particulièrement intenses, au point de devoir lever le pied pour préserver sa santé mentale. L’adaptation lui a pris six ans, et il explique vouloir désormais se concentrer sur lui-même, se reposer et entamer une thérapie. Rien n’indique un désaccord ou une rupture avec Netflix ou la production. Son départ relève d’un choix personnel, lié à l’épuisement accumulé sur un projet long et exigeant.

Mis bout à bout, ces retraits changent forcément la donne. Les deux figures les plus visibles du lancement de la série ne sont plus en première ligne, même si l’un d’eux reste encore impliqué en arrière-plan.

Une transition déjà enclenchée

Dans les faits, la série avait déjà commencé à se réorganiser. Steven Maeda avait pris du recul dès la saison 2, laissant davantage de place à Joe Tracz dans la supervision.

C’est désormais lui qui tient la barre. Déjà impliqué dans la deuxième saison, il permet à la production de rester sur ses rails malgré les changements. Aucun arrêt ni ralentissement n’a été signalé. La transition s’est faite progressivement, sans bouleverser le calendrier ou la trajectoire globale du projet.

En parallèle, le choix de Maeda de se consacrer à Monstress montre aussi une envie de sortir du cadre de One Piece, avec un projet plus ciblé, plus adulte et porté par une œuvre au ton nettement plus sombre.

Une suite annoncée

Malgré ces départs, One Piece ne ralentit pas. Une troisième saison est déjà en préparation, preuve que Netflix continue de miser sur la série. La suite doit adapter des arcs plus larges du manga d’Eiichiro Oda. Plus de personnages, plus d’enjeux, et un univers qui continue de s’étendre.

Pour l’instant, rien n’indique un changement de cap. La série poursuit sa route, avec une nouvelle équipe en place, mais sans remise à zéro. Reste que ce passage de relais marque un moment charnière : One Piece entre dans une nouvelle phase, sans ceux qui l’avaient porté à l’écran au départ (ou en tout cas, pas au quotidien).

Crédits photo : Netflix

Par Ewen Berton

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