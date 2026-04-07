À Lyon, une médiathèque majeure ferme plus d'un an, un chantier à plusieurs millions d’euros

Le bâtiment, qui accueille aujourd’hui 2200 m² accessibles au public, sera entièrement repensé pour améliorer l’accueil, l’accessibilité et les performances énergétiques. L’opération inclut notamment la rénovation des systèmes de chauffage et de refroidissement, la réfection de l’étanchéité, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et le remplacement du système de sécurité incendie.

Une réorganisation complète des espaces et des collections

La médiathèque conserve actuellement environ 50.000 livres et plus de 11.200 documents dédiés aux arts vivants. Le projet prévoit une réorganisation en grands pôles thématiques : Vie pratique, Savoirs, Arts vivants et création, Jeunesse et Handicaps auditifs.

De nouveaux espaces seront créés, avec salles de travail en groupe, salles de réunion, ainsi qu’un studio et une loge pour les artistes, traduisant une évolution vers des usages hybrides du lieu. L’établissement dispose déjà d’un auditorium de 85 places, d’un espace numérique et de 25 ordinateurs en accès libre, qui seront intégrés à cette nouvelle organisation.

L’équipe actuelle compte 27 agents (bibliothécaires, animateurs numériques, régisseur, gardien, agent de médiation).

Des solutions concrètes pendant la fermeture

Pour maintenir le service, plusieurs dispositifs sont mis en place avec des dates précises : dès mai 2026, un espace presse ouvrira à l’Espace Jean Couty (mairie du 9e), avec une vingtaine de titres disponibles

À partir de septembre 2026, un point lecture sera installé dans l’école Audrey Hepburn, proposant : prêt de documents pour adultes et enfants, inscriptions, livraison via le service Navette+.

La boîte de retour 24h/24 place Valmy restera accessible jusqu’au 8 juin 2026. Les usagers pourront également se reporter vers les 15 autres bibliothèques du réseau lyonnais, qui continueront d’assurer les services habituels (emprunts, postes informatiques, espaces de travail). Pour les publics empêchés, le service Bibliothèque à domicile est maintenu.

Malgré la fermeture, la médiathèque poursuivra ses activités culturelles (spectacles, conférences, ateliers) dans différents lieux partenaires du quartier, notamment le TNG Vaise, le centre social Pierrette Auger et d’autres structures locales.

Avant le début des travaux, un événement est prévu le samedi 25 avril 2026, de 10h à 19h, avec une programmation festive comprenant karaoké, fanfare, déambulation dansée, lectures bilingues pour les tout-petits, fresque participative et jeux.

Un projet ambitieux pour la Part-Dieu

La Bibliothèque municipale de Lyon (BML), considérée comme la première bibliothèque municipale de France hors Paris, se compose de 16 établissements - la bibliothèque de la Part-Dieu et 15 bibliothèques d’arrondissement - ainsi que de trois bibliobus, qui permettent d’irriguer les quartiers les plus éloignés. Depuis 2018, la BML a également étendu son action à l’échelle métropolitaine, en assurant la desserte des bibliothèques de 41 communes de moins de 15.000 habitants, renforçant encore son rôle structurant dans l’accès au livre.

Réélu à la tête de la Ville de Lyon, Grégory Doucet porte par ailleurs un projet ambitieux de transformation de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’objectif d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Chiffré à environ 140 millions d’euros, ce chantier prévoit une rénovation complète du bâtiment, ainsi qu’une extension de plus de 4000 m². L’équipement, pôle central du réseau lyonnais avec ses 27 290 m² et plus d’un million de visiteurs annuels, serait repensé autour de nouveaux usages : studios, espace cinéma, jeux vidéo, agora citoyenne ou encore maison de l’égalité.

Le projet intègre également un volet consacré à l’éducation aux médias, au numérique et à l’intelligence artificielle. Sur le plan technique, il inclut mise en accessibilité, désamiantage et rénovation énergétique d’un site considéré comme très énergivore. Inscrit dans le temps long, le calendrier prévoit une phase d’élaboration entre 2026 et 2027, pour des travaux à partir de 2031 et une livraison envisagée en 2036.

Présenté comme un axe structurant du mandat, ce projet vise à repositionner la Part-Dieu comme un équipement culturel majeur à l’échelle européenne.

Crédits photo : © BmL

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com