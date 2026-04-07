À Lyon, une médiathèque majeure ferme plus d'un an, un chantier à plusieurs millions d’euros

La médiathèque de Vaise, dans l’ouest de Lyon, fermera ses portes à partir du 2 mai 2026 pour une durée annoncée jusqu’à août 2027, soit environ 15 mois de travaux . Ce chantier de modernisation, estimé autour de 4 millions d’euros, selon une annonce de la mairie de secteur relayée en début d’année par la presse locale, vise une transformation complète de cet équipement ouvert en décembre 2000.
Le 07/04/2026 à 17:05 par Hocine Bouhadjera
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07/04/2026 à 17:05
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Le bâtiment, qui accueille aujourd’hui 2200 m² accessibles au public, sera entièrement repensé pour améliorer l’accueil, l’accessibilité et les performances énergétiques. L’opération inclut notamment la rénovation des systèmes de chauffage et de refroidissement, la réfection de l’étanchéité, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et le remplacement du système de sécurité incendie.
La médiathèque conserve actuellement environ 50.000 livres et plus de 11.200 documents dédiés aux arts vivants. Le projet prévoit une réorganisation en grands pôles thématiques : Vie pratique, Savoirs, Arts vivants et création, Jeunesse et Handicaps auditifs.
De nouveaux espaces seront créés, avec salles de travail en groupe, salles de réunion, ainsi qu’un studio et une loge pour les artistes, traduisant une évolution vers des usages hybrides du lieu. L’établissement dispose déjà d’un auditorium de 85 places, d’un espace numérique et de 25 ordinateurs en accès libre, qui seront intégrés à cette nouvelle organisation.
L’équipe actuelle compte 27 agents (bibliothécaires, animateurs numériques, régisseur, gardien, agent de médiation).
Pour maintenir le service, plusieurs dispositifs sont mis en place avec des dates précises : dès mai 2026, un espace presse ouvrira à l’Espace Jean Couty (mairie du 9e), avec une vingtaine de titres disponibles
À partir de septembre 2026, un point lecture sera installé dans l’école Audrey Hepburn, proposant : prêt de documents pour adultes et enfants, inscriptions, livraison via le service Navette+.
La boîte de retour 24h/24 place Valmy restera accessible jusqu’au 8 juin 2026. Les usagers pourront également se reporter vers les 15 autres bibliothèques du réseau lyonnais, qui continueront d’assurer les services habituels (emprunts, postes informatiques, espaces de travail). Pour les publics empêchés, le service Bibliothèque à domicile est maintenu.
Malgré la fermeture, la médiathèque poursuivra ses activités culturelles (spectacles, conférences, ateliers) dans différents lieux partenaires du quartier, notamment le TNG Vaise, le centre social Pierrette Auger et d’autres structures locales.
Avant le début des travaux, un événement est prévu le samedi 25 avril 2026, de 10h à 19h, avec une programmation festive comprenant karaoké, fanfare, déambulation dansée, lectures bilingues pour les tout-petits, fresque participative et jeux.
La Bibliothèque municipale de Lyon (BML), considérée comme la première bibliothèque municipale de France hors Paris, se compose de 16 établissements - la bibliothèque de la Part-Dieu et 15 bibliothèques d’arrondissement - ainsi que de trois bibliobus, qui permettent d’irriguer les quartiers les plus éloignés. Depuis 2018, la BML a également étendu son action à l’échelle métropolitaine, en assurant la desserte des bibliothèques de 41 communes de moins de 15.000 habitants, renforçant encore son rôle structurant dans l’accès au livre.
Réélu à la tête de la Ville de Lyon, Grégory Doucet porte par ailleurs un projet ambitieux de transformation de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’objectif d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Chiffré à environ 140 millions d’euros, ce chantier prévoit une rénovation complète du bâtiment, ainsi qu’une extension de plus de 4000 m². L’équipement, pôle central du réseau lyonnais avec ses 27 290 m² et plus d’un million de visiteurs annuels, serait repensé autour de nouveaux usages : studios, espace cinéma, jeux vidéo, agora citoyenne ou encore maison de l’égalité.
Le projet intègre également un volet consacré à l’éducation aux médias, au numérique et à l’intelligence artificielle. Sur le plan technique, il inclut mise en accessibilité, désamiantage et rénovation énergétique d’un site considéré comme très énergivore. Inscrit dans le temps long, le calendrier prévoit une phase d’élaboration entre 2026 et 2027, pour des travaux à partir de 2031 et une livraison envisagée en 2036.
Présenté comme un axe structurant du mandat, ce projet vise à repositionner la Part-Dieu comme un équipement culturel majeur à l’échelle européenne.
Crédits photo : © BmL
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Les éditions Nouriturfu inaugurent une nouvelle collection, baptisée « Food Fighters », avec un premier titre paru le 20 mars dernier : Le Guide des bières féministes, queer et décoloniales, signé par la journaliste Anaïs Lecoq.
02/04/2026, 15:57
La Fondation Jean-Luc Lagardère ouvre son appel à candidatures 2026, confirmant un dispositif désormais bien installé dans le paysage du soutien à la jeune création. Cette année, douze bourses seront attribuées à de jeunes professionnels issus de disciplines variées, allant de l’écrit à l’audiovisuel, en passant par la photographie, la musique ou encore l’humour.
02/04/2026, 15:09
L'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association) décernera, en juillet prochain, son troisième Prix pour l'Innovation dans l'édition (Innovation in Publishing Award). Cinq propositions sont en lice, tournées vers la vente en ligne, le marketing ou la lecture interactive renforcée par l'intelligence artificielle.
02/04/2026, 13:35
Au Mexique, la baisse des ventes de livres dans certaines régions ne s’explique pas seulement par des facteurs économiques. L’insécurité modifie les déplacements et réduit la fréquentation des librairies, fragilisant un maillon essentiel de la chaîne du livre.
02/04/2026, 10:53
En Biélorussie, la répression contre le livre change d’échelle. En classant PEN Belarus et plusieurs maisons d’édition parmi les structures « extrémistes », le pouvoir ne vise plus seulement des opposants, mais l’infrastructure même de l’édition en langue biélorusse. Arrestations, exil forcé, menaces pénales : cette séquence éclaire une politique qui associe désormais activité culturelle, circulation des livres et soupçon criminel durable.
02/04/2026, 09:36
Un arrêté, pris par le Premier ministre ce 1er avril, nomme Johanna Barasz à la direction de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS).
02/04/2026, 09:09
Diffusion Dimedia annonce la nomination de Jean-François Bouchard à la présidence de son conseil d’administration. L’acteur majeur de la diffusion et de la distribution de livres en langue française au Québec et au Canada confie ainsi cette fonction à une figure bien connue du secteur.
01/04/2026, 18:06
L'éditrice Joëlle Losfeld faisait part, en août 2025, de son intention de créer une nouvelle structure indépendante, Le Terrain vague-Losfeld, à partir du mois de janvier 2026. Son projet a été contrarié par un débiteur plutôt long à rembourser les sommes dues, l'homme de médias Pierre Lescure, qui lui doit encore plus de 100.000 €.
01/04/2026, 15:35
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
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