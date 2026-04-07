Prix Franz Hessel 2026 : quatre finalistes en lice pour le tandem franco-allemand

Quatre écrivains sont en lice pour cette édition 2026. Côté français, Laura Vazquez est sélectionnée pour Les Forces (Éditions du Sous-sol, 2025), aux côtés de Philibert Humm pour Roman Policier (Éditions des Équateurs, 2025). Côté allemand, figurent Christoph Peters avec Innerstädtischer Tod (Luchterhand Literaturverlag, 2024) et Lina Schwenk pour Blinde Geister (C. H. Beck, 2025).

Créé en 2010, le Prix Franz Hessel distingue chaque année une œuvre francophone et une œuvre germanophone, récompensant ainsi deux auteurs en tandem. Il rend hommage à Franz Hessel (1880-1941), écrivain et traducteur, passeur entre les cultures française et allemande, notamment à travers Romance parisienne et Promenade dans Berlin.

Le jury, composé de journalistes, éditeurs, programmateurs culturels et universitaires issus des deux pays, établit conjointement une sélection d’auteurs dont les œuvres sont jugées prometteuses et susceptibles d’être portées à l’attention des traducteurs et éditeurs européens.

En amont de cette sélection finale, plusieurs auteurs avaient été retenus. Pour la sélection française figuraient Marie Charrel, Lise Charles, Gaëlle Josse, Philibert Humm et Laura Vazquez. Côté allemand, Miku Sophie Kühmel, Marko Dinić, Lina Schwenk et Christoph Peters avaient été sélectionnés.

Le jury français réunit Nils C. Ahl, Lucie Campos, Francesca Isidori, Christine de Mazières et Augustin Trapenard. Le jury allemand est composé de Thorsten Dönges, Hans-Peter Kunisch, Petra Metz et Ulrike Vedder.

Le prix est coorganisé par la Villa Gillet en France et la Fondation Genshagen en Allemagne. Il bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Délégation du gouvernement fédéral allemand pour la Culture et les Médias. Depuis sa création, le lieu de remise alterne chaque année entre la France et l’Allemagne.

Au-delà de la remise du prix, la Villa Gillet et la Fondation Genshagen accompagnent les lauréats à travers des résidences, des lectures publiques et des ateliers, favorisant ainsi la circulation des œuvres et le dialogue entre les scènes littéraires européennes. La Fondation Genshagen, créée en 1993, œuvre au renforcement du dialogue culturel et politique en Europe, notamment dans le cadre des relations franco-allemandes et du Triangle de Weimar.

La Villa Gillet, maison internationale des écritures contemporaines, développe quant à elle une programmation ouverte à toutes les formes d’écriture et de pensée, soutenue par de nombreux partenaires publics.

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Crédits photo : Prix Franz Hessel

Par Hocine Bouhadjera

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