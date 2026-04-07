Dua Lipa programmatrice du London Literature Festival 2026 : la pop star s’impose dans le livre

Le festival se tiendra du 21 octobre au 1er novembre 2026 au Southbank Centre, dans le cadre de son 75e anniversaire et du National Year of Reading, initiative nationale visant à promouvoir la lecture auprès de tous les publics. Pour sa 19e édition, la manifestation, la plus ancienne du genre à Londres, s’appuie sur une invitée d’un nouveau type : une star mondiale de la musique, mais aussi lectrice revendiquée.

Un projet littéraire né en 2023

Dua Lipa y proposera une programmation mêlant auteurs confirmés et voix émergentes, en lien direct avec son Service95 Book Club. L’ouverture du festival sera marquée par une présence renforcée de l’artiste au Royal Festival Hall les 24 et 25 octobre — une forme de « prise de contrôle » annoncée par les organisateurs, sans que les contours précis de ces événements aient encore été détaillés.

« Être chargée de la programmation du London Literature Festival du Southbank Centre est un rêve devenu réalité », confie-t-elle, évoquant une « obsession » pour les livres et celles et ceux qui les écrivent.

Cette nomination s’inscrit dans la continuité d’un projet lancé en 2023 avec Service95, plateforme mêlant contenus culturels, recommandations et entretiens. Le club de lecture en est devenu l’un des piliers : chaque mois, l’artiste y sélectionne un ouvrage et échange avec son auteur, souvent dans le cadre d’un podcast.

En confiant sa programmation à une figure issue de la pop culture, le London Literature Festival assume une ouverture vers de nouveaux publics, tout en s’appuyant sur un projet déjà structuré autour du livre.

Une escale parisienne entre livres et céramique

Quelques mois avant Londres, Service95 a fait étape à Paris, au bar De Vie, dans le 2e arrondissement. Organisée en soirée, la rencontre proposait un dispositif en deux temps : un échange de livres entre participants, invités à apporter un ouvrage « qui les a trouvés au bon moment de leur vie », selon la formule du club, suivi d’un atelier de céramique animé par l’artiste Justine Beral.

L’événement, payant et accessible sur inscription via tirage au sort, restait réservé aux abonnés de la newsletter Service95.

Dua Lipa s’inscrit dans une tradition désormais bien installée : celle des célébrités transformant leur capital médiatique en levier de prescription littéraire. Oprah Winfrey en a posé les bases dès 1996 avec son Oprah’s Book Club, capable d’influencer durablement les ventes. Reese Witherspoon, Emma Watson ou encore Natalie Portman ont depuis décliné ce modèle selon leurs engagements.

D’autres figures, comme Florence Welch avec Between Two Books ou Emma Roberts avec Belletrist, ont investi des territoires plus spécialisés, mettant en avant poésie contemporaine ou auteurs émergents. Dakota Johnson, avec son TeaTime Book Club, ou Michelle Obama, dans le prolongement de ses mémoires, participent également à cette dynamique.

En France, des initiatives comme le Biaggi Book Club témoignent d’une appropriation locale de ces formats, notamment via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, avec l’objectif affiché de rendre la lecture plus collective et accessible.

Même la reine Camilla, récemment entrée au Garrick Club, institution longtemps réservée aux hommes et liée à l’histoire littéraire britannique, mise sur la promotion de la lecture. À travers la Queen’s Reading Room, lancée en 2021, elle développe un projet mêlant club de lecture, événements et plaidoyer culturel à large audience.

Crédits photo : Dua Lipa (Harald Krichel, CC BY-SA 4.0)