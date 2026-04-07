Devenir soi de Nicky Doll : l'autobiographie queer qui dépasse le drag

Avec Devenir soi, Nicky Doll retrace un parcours d’émancipation où l’enfance, l’exil, la honte sociale, la scène drag et la conquête d’une voix propre s’enchaînent sans folklore inutile. Entre récit personnel, réflexion sur les normes et adresse à la jeunesse queer, le livre montre comment une identité se construit par déplacements, chocs, essais et reprises de pouvoir sur soi.
Le 07/04/2026 à 16:36 par Nicolas Gary
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07/04/2026 à 16:36
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Avec Devenir soi, Nicky Doll signe moins une autobiographie classique qu’un récit d’apprentissage doublé d’une masterclass intime. L’ouvrage suit Karl Sanchez, de l’enfance entre Marseille, Saint-Martin et le Maroc jusqu’à Paris, Londres, New York et la scène drag internationale.
Le fil directeur reste net : comprendre comment une identité se construit, non dans la conformité, mais dans le mouvement, l’essai, la bifurcation. « Moi, j’ai toujours su qui j’étais. J’ai toujours su que je ne ressemblais pas à celles et ceux qui m’entouraient. »
Le livre avance par leçons, souvenirs, scènes fondatrices et conseils pratiques. Cette structure hybride lui donne une lisibilité immédiate, parfois au prix d’un certain didactisme. Mais elle éclaire le projet : transmettre. Nicky Doll raconte la naissance du double artistique sans mystifier la métamorphose.
Elle l’inscrit dans une conquête progressive de soi, où l’enveloppe, le style, la scène et le regard des autres deviennent des outils d’émancipation. « Je suis ce que j’exprime à travers mes performances, quelles qu’elles soient. Peu importe l’espace, peu importe le temps, je veux pouvoir m’affranchir du cadre et de ses contraintes. »
Le récit vaut d’abord par ce qu’il documente : l’enfance d’un garçon vite désigné comme déviant, la violence des normes, l’apprentissage de la solitude, puis la découverte d’une communauté capable de renverser la honte.
L’un des enjeux les plus nets du livre tient là : montrer que l’identité ne naît pas d’une essence fixe, mais d’un travail de désencombrement. « Des livres pour enfants avec des personnages gays ou lesbiens ? Ça n’existe pas. Alors, pour peu que, petit garçon, tu sois attiré par les autres petits garçons, tu n’existes pas non plus. »
La trame gagne en force quand elle quitte l’abstraction pour revenir à des scènes précises : la Pride parisienne, les années de galère, les premiers talons, l’entrée dans les milieux queer, puis la professionnalisation du drag. Ce sont ces moments qui donnent au livre sa chair narrative. Le texte saisit alors un basculement très concret : sortir du regard humilié pour retrouver une puissance d’agir. « J’étais créatif, j’étais poétique, j’étais vivant. J’étais aimable. »
Le rapport aux personnages secondaires soutient aussi l’ensemble, en premier lieu la mère, figure de courage, de mobilité et de socle. Elle traverse le récit comme une boussole plus que comme un simple soutien affectif. Le public occupe aussi une place importante : non comme masse abstraite, mais comme relais possible pour des jeunes lecteurs queer à qui le livre tend explicitement la main. Cette adresse directe donne de l’élan, même si elle appuie parfois le propos.
La grande réussite de Devenir soi tient à sa thèse centrale : les artifices ne masquent pas nécessairement, ils révèlent. Le drag n’efface pas Karl Sanchez ; il lui permet de se lire autrement. « C’est drôle, parce que c’est la femme, en moi, qui m’a permis d’affirmer l’homme que je suis. Comme quoi, ces histoires de “corps masculin” ou de “corps féminin”, c’est vraiment n’importe quoi. »
Le livre touche juste quand il démonte les assignations de genre sans jargon, à partir de l’expérience. Et Nicky Doll livre un récit intime bien plus politique qu’il n’y paraît.
Ses limites apparaissent dans certaines répétitions et dans une écriture qui, par endroits, préfère l’énoncé au trouble. Le récit analyse beaucoup, démontre souvent, laisse moins de place à l’ambivalence qu’à l’affirmation.
Mais cette frontalité fait aussi sa force : Devenir soi assume une parole d’accompagnement, nourrie d’épreuves réelles, de travail et d’inventions de soi. Il en ressort un texte clair, généreux et politiquement vif, qui transforme une trajectoire individuelle en levier collectif.
Rendez-vous le 6 mai.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 06/05/2026
144 pages
Editions Denoël
18,00 €
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28/03/2026, 09:32
Caravane pour corbeaux, premier roman d’Eminé Sadk, paraîtra le 13 mai 2026 et propose le parcours d’un homme contraint de fuir après un scandale, entraîné dans une traversée du nord-est de la Bulgarie où s’entrelacent quête intime et regard sur les fractures sociales du pays. Traduit du bulgare par Marie Vrinat.
28/03/2026, 08:32
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