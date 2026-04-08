Le ministère de la Culture se dote d'une sous-direction des professions de la création

L'organigramme du ministère de la Culture a subi quelques changements, en ce début de mois d'avril. Au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA), la délégation aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l'emploi devient ainsi une sous-direction des professions de la création.

Cette nouvelle sous-direction assurera « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant », précise un arrêté signé par la ministre de la Culture Catherine Pégard.

Elle sera ainsi chargée des politiques relatives aux conditions d'exercice, à leur installation et à la protection sociale des artistes-auteurs. Sur ce dernier point, elle assurera ainsi la tutelle des organismes de protection sociale des artistes et des auteurs, avec le ministère de la Santé, et coordonnera la concertation avec les représentants des artistes et des auteurs pour les questions sociales et professionnelles.

Concernant le spectacle vivant et ses professions, elle « contribue à la structuration professionnelle des secteurs et participe à l'élaboration de la politique publique de l'emploi » et participe, avec le secrétariat général du ministère, « à l'élaboration du droit du travail et de la protection sociale, notamment de l'assurance chômage, applicables aux artistes et aux techniciens du spectacle vivant et enregistré ».

Pour toutes ces professions, la sous-direction observera « l'activité des secteurs concernés, l'activité des professionnels, l'évolution de leurs parcours et de leurs revenus, et le modèle économique des diffuseurs et des entreprises ainsi que l'impact des évolutions technologiques ou sociales ». Avec la Direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, elle définira aussi le cadre et les objectifs des formations continues dans le domaine de la création artistique.

Enfin, cette sous-direction s'attachera à développer la responsabilité sociétale des employeurs, diffuseurs et artistes-auteurs.

Rappelons que la DGCA compte deux autres sous-directions : la première est consacrée aux enseignements spécialisés et supérieurs et de la recherche, et la deuxième aux affaires financières et générales.

Une autre délégation

Parallèlement à l'ouverture de cette sous-direction, une nouvelle délégation émerge, toujours au sein de la DGCA, dédiée à la diffusion pluridisciplinaire et aux programmes transversaux.

Son champ de compétence couvre les structures de diffusion pluridisciplinaires et les organismes ressources dans ce domaine ; l'élaboration et le suivi de programmes transversaux de soutien à la création et à la diffusion dans le champ des arts visuels et du spectacle vivant, et l'animation du dialogue avec les services déconcentrés sur les enjeux afférents à la création artistique.

Un certain nombre de ses missions seront transversales, notamment sur le développement de la politique de création et de diffusion artistique en environnement numérique, la politique en faveur des résidences artistiques, les programmes pluridisciplinaires de production et de diffusion, les programmes d'action, de soutien à la création et à la circulation d'œuvres s'adressant à l'enfance et à la jeunesse ou encore le suivi de la stratégie pour les industries culturelles.

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Avec le secrétariat général du ministère et la Direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, cette délégation s'assurera de la prise en compte des enjeux de la création et de la diffusion par l'action territoriale des services déconcentrés du ministère.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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