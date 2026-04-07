De la romance fantasy à l'élégie noire : dans Fearful de Lauren Roberts, la Mort parle

Lauren Roberts installe d’emblée une voix. Non pas une simple narratrice décalée, mais la Mort elle-même, figure lasse, ironique, presque mondaine dans son détachement. L’ouverture donne le ton : « La mort ne regarde pas en arrière. Elle sait déjà à quoi ressemble le visage du devoir. Car elle est tout aussi damnée que les âmes qu’elle collecte. »

Cette incarnation féminine, sarcastique et blessée, impose au roman une couleur singulière : Fearful tient moins du simple appendice romantique à l’univers de Powerless que d’une variation funèbre sur le pouvoir, le deuil et l’usure du désir.

Une intrigue sous surveillance… éternelle

L’intrigue repose sur un déplacement fécond. Mara, gardienne des Mors, suit la trace de Kitt Azer, roi d’Ilya, qui prend une décision irréversible en absorbant une version perfectionnée de la Peste. Le geste est politique autant qu’intime. Il engage le royaume, mais il attire surtout l’attention de celle qui n’attend plus rien des vivants.

À partir de là, le récit tresse plusieurs lignes : la dérive de Kitt, la curiosité croissante de Mara, et, en contrepoint nerveux, l’affrontement puis le rapprochement contrarié entre Blair et Lenny. Le roman avance ainsi par attraction, observation et basculements, sans avoir besoin de révéler d’emblée tous ses secrets.

Le grand mérite de Lauren Roberts tient à sa focalisation. En confiant une large part du récit à la Mort, elle transforme le commentaire intérieur en véritable moteur romanesque. Mara voit tout, juge peu, mais pense sans relâche. Son regard dissèque la comédie humaine avec une cruauté amusée qui devient une forme de mélancolie.

Quand elle constate : « Voilà apparemment ce qui rend la vie digne d’être vécue. Et la mort trouve cela des plus distrayants. Son passe-temps favori [...] consiste à faire ce que la plupart des gens qualifieraient d’“espionnage”. », le roman touche juste : il fait de la distance un instrument d’émotion, et de l’observation une manière détournée de recommencer à sentir.

La Mort en narratrice et critique sociale

Kitt, lui, apporte une autre tension. Héritier d’un pouvoir empoisonné, il découvre l’envers du récit dynastique et mesure l’ampleur du mensonge transmis par son père. Le roman prend alors une dimension quasi politique : la puissance d’Ilya ne relève pas d’un mythe fondateur glorieux, mais d’une fabrication, d’une violence rationalisée, d’un projet d’épuration.

Le motif est formulé avec netteté : « La Peste qui nous a dotés de nos pouvoirs n’était pas un accident. Elle a été créée pour renforcer notre royaume avec succès. [...] Ils sont le défaut issu d’une Peste inachevée, une maladie qui doit être effacée de notre héritage. » Sous la fantasy sentimentale affleure donc une réflexion plus sombre sur la construction d’un État, la transmission de la faute et la corruption des idéaux.

Le roman fonctionne aussi grâce à ses duos. Mara et Kitt partagent une proximité étrange, faite de reconnaissance, de curiosité et d’échos anciens. Blair et Lenny, eux, injectent une énergie plus vive, presque loufoque, dans un ensemble très hanté par la perte. Leur dynamique de confrontation amuse d’abord, puis gagne en densité à mesure que la Mort perçoit ce qui se joue entre eux.

L’un des plus beaux passages l’énonce sans lourdeur : « Leurs âmes ne sont pas réellement enlacées comme celles d’amoureux, mais pas entièrement séparées comme pour les personnes destinées à rester étrangères. Leur relation est tout autre. Un lien qu’ils ont choisi eux-mêmes. » Lauren Roberts réussit ici un point délicat : donner une traduction narrative et sensible à des liens qui excèdent le seul schéma amoureux.

Duos, tensions… et chimie instable

Cette réussite n’efface pas quelques fragilités. D’abord, le roman aime ses formules, parfois un peu trop. Certaines sentences de Mara, brillantes isolément, finissent par installer une légère mécanique. Le trait d’esprit, le sarcasme, l’aphorisme sur les humains ou sur l’amour reviennent avec une fréquence qui peut émousser leur tranchant.

Ensuite, Kitt, malgré son importance stratégique, paraît par moments moins vivant que les autres. Ses chapitres portent l’intrigue et les révélations, mais la voix de Mara domine tellement l’ensemble qu’elle absorbe presque tout autour d’elle. Enfin, le livre frôle parfois l’ornementation verbale, comme si la noirceur gothique devait constamment se redire pour préserver son intensité.

Mais ces réserves restent contenues, parce que Lauren Roberts sait créer des images, des rythmes, des rapports de force. Surtout, elle sait faire entendre une solitude. La phrase « Tu es entièrement seul ici. Sauf si tu trouves une sortie. Puis elle se retourne et condamne l’âme à la solitude » ne décrit pas seulement le sort des morts : elle résume la condition de presque tous les personnages, enfermés dans leur fonction, leur héritage, leur culpabilité ou leur désir.

Solitudes croisées, destins verrouillés

C’est là que Fearful convainc le plus. Derrière l’esthétique romantique et l’imaginaire de fantasy, le livre travaille une matière plus nue : qu’est-ce qu’un pouvoir qui isole ? que vaut un royaume bâti sur le déni ? comment regarder encore les vivants quand on a tout perdu d’eux ? Et comment aimer sans reproduire la catastrophe ?

La réponse n’est jamais théorique. Elle passe par les corps, les joutes, les hésitations, les fidélités mal placées. Roberts n’écrit pas un traité déguisé, mais un roman où l’enjeu moral circule dans chaque relation. Fearful n’est pas exempt d’effets, ni d’une certaine complaisance envers ses propres fulgurances. Pourtant, sa voix, son architecture relationnelle et son intelligence du manque en font une lecture nettement plus habitée que la moyenne du genre.

Certes, La Mort nous attend tous, mais celle-ci arrivera particulièrement ce 14 avril.

Par Nicolas Gary

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