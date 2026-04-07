Paulina Flores : un roman d’amour qui avance au bord du suicide

Avec ce roman, Paulina Flores installe d’emblée une voix qui attaque de biais, par l’humour noir, la panique et l’autodénigrement. L’ouverture frappe : Javiera file vers Laura, qui doit se suicider dans quelques heures. Le livre tient sur une ligne de crête, entre urgence tragique et débit mental incontrôlé, sans perdre le fil de ses affects.

« Laura se suicide dans quelques heures et je suis en retard à notre dernier rendez-vous. Faut le faire. » La brutalité du dispositif narratif donne au récit sa tension première. Flores ne construit pas seulement une situation extrême : elle montre une conscience qui transforme chaque détail en catastrophe morale. « Je suis méchante, je me dis. Je suis perverse. » Chez Javiera, l’hyperlucidité tourne à la cruauté contre soi, puis contre les autres, avant de revenir comme une gifle.

Le roman vaut d’abord par cette narration syncopée, traversée d’associations imprévisibles, d’images comiques et d’élans de honte. « Je ne me sens pas. La belle désolation de sa réponse a mis mon rythme cardiaque en pause. » Cette formule, prononcée par un inconnu en larmes dans le métro, condense la méthode de Flores : saisir la douleur de front, puis la décaler d’un demi-pas pour en révéler l’étrangeté. Le pathétique n’est jamais laissé pur ; il est repris, contaminé, presque saboté par l’esprit de Javiera.

À mesure que le récit se déplie, Barcelone cesse d’être un simple décor d’exil pour devenir une chambre d’échos. Le rapport à la ville, au déclassement, au statut d’étrangère, aux loyers, à la langue, à la honte sociale, nourrit l’histoire d’amour et la dérègle. « J’ai senti que je n’étais pas légitime, comme si j’avais besoin d’un visa spécial pour consoler les autochtones. Je sais que c’est absurde, et que c’est un complexe que j’ai développé parce que je suis en situation irrégulière. » La phrase dit beaucoup de l’acuité politique : les rapports amoureux n’y flottent jamais hors sol.

Le cœur du roman reste pourtant le triangle mouvant formé avec Manuel, puis l’ombre portée d’Armonía et la présence de Laura. Flores excelle à montrer comment le désir se mêle à l’auto-fiction de soi, à la jalousie, à la mauvaise foi, au besoin d’être élue. « C’était ça, le plus suspect : me suspecter moi-même. L’idée de l’assassiner ne m’était jamais passée par la tête. » Le texte explore la porosité entre fantasme, culpabilité et récit que l’on se raconte pour survivre.

L’une des réussites les plus nettes tient à l’interaction des personnages. Manuel n’est jamais réduit à une simple figure de salaud séduisant : il demeure fuyant, opaque, ce qui accroît encore la dépendance imaginaire de Javiera. Laura, elle, ne se résume pas à la menace du suicide ; sa présence impose une douceur nerveuse, un mélange de vulnérabilité et d’ironie qui reconfigure tout le livre. Le roman atteint une justesse mordante : l’amour n’y guérit rien, il exacerbe tout.

Tout n’est pas également tenu. Certaines séquences s’étirent volontairement dans la digression, au risque d’affaiblir la progression dramatique. Quelques effets de voix, à force d’être relancés, frôlent aussi la saturation.

Mais cette profusion constitue en même temps la grande force du roman : une énergie verbale rare, une drôlerie vénéneuse, une capacité à faire coexister le grotesque et le chagrin. « C’est triste d’être seul, il a dit. J’ai serré les lèvres et hoché la tête. » Sous les embardées, c’est bien cette vérité nue que le roman poursuit, jusqu’à faire de la contradiction même une forme de tendresse.

DOSSIER - Prix littéraire Frontières-Léonora Miano 2022 : dignité humaine, acceptation de l’autre

Par Victor De Sepausy

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