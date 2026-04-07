Harry Potter aux enchères : 135 000 €, certes, mais encore loin des records

Un ensemble complet des sept Harry Potter en édition originale cartonnée, tous signés par J. K. Rowling, a été adjugé 114.700 £ lors d’une vente Bonhams, après une estimation fixée entre 100.000 et 150.000 £.

Comme le rapporte The Edinburgh Reporter, l’acquéreur est un collectionneur privé installé hors du Royaume-Uni. Le lot réunissait notamment un exemplaire du premier tirage de Harry Potter and the Philosopher’s Stone, issu des 500 cartonnés imprimés en 1997.

Ce résultat place l’ensemble dans le haut de la bibliophilie contemporaine, mais il ne constitue pas un sommet absolu pour Rowling. D’après The Times, la vacation visait d’emblée une fourchette à six chiffres ; le marteau a confirmé une attente déjà élevée. La valeur tient à la réunion des sept volumes, à leur homogénéité de conservation et au fait qu’ils portent tous une signature autographe.

Un lot fort, pas un record

La comparaison avec d’autres adjudications éclaire ce niveau de prix. En juin 2020, une édition originale de Harry Potter and the Philosopher’s Stone dédicacée par l’autrice a atteint 125.000 £ à Édimbourg, un record européen alors revendiqué par Lyon & Turnbull. Deux ans plus tard, Reuters signalait qu’un autre exemplaire signé du même titre, proposé chez Christie’s, s’ouvrait à partir de 200.000 £ en vente privée.

Le véritable changement d’échelle apparaît toutefois aux États-Unis. En décembre 2021, un exemplaire du premier tome a été vendu 471.000 $ chez Heritage Auctions, présenté comme un record mondial pour cette œuvre. À cette altitude, la rareté bibliographique pure l’emporte sur la logique de collection complète.

Ce contraste importe. Le lot Bonhams vendu en 2026 associe prestige, cohérence et désirabilité internationale, mais il reste inférieur aux pièces qui condensent presque toute la rareté sur un seul volume du premier roman. Reuters rappelait déjà que, sur les 500 cartonnés du tirage initial, 300 avaient été envoyés à des bibliothèques ; les exemplaires survivants en très bel état, surtout signés, jouent dans une autre catégorie tarifaire.

Bonhams a bien vendu un lot remarquable : les records les plus lourds se jouent ailleurs, sur des pièces plus étroites et plus rares. Pour situer précisément cette somme, il faut donc la lire non comme un maximum, mais comme un niveau très élevé dans la hiérarchie des Harry Potter de collection.

Crédits photo : Bonhams

Par Cécile Mazin

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