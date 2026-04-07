Deauville et Angers réunis autour du 18e Prix des Ados

La sélection 2026 du Prix des Ados

Cécile Alix, Enragée, Éditions Slalom

Benoît Séverac, Le Clash, Éditions Syros

Paul et Gaëtan Brizzi, Le Fantôme de l’Opéra, Éditions Futuropolis

Nadia Nakhlé, Les notes rouges, Éditions Delcourt

Fortes de leur expérience autour des prix de littérature pour adolescents et de festival littéraire, conscientes de l’enjeu de lecture publique pour les générations montantes, les villes de Deauville et d’Angers ont décidé de mettre en commun leurs forces autour du prix initié par Deauville et ses partenaires normands, le Prix des Ados qui met en valeur des romans et des bandes dessinées dont les textes sont traversés par la musique.

Chaque année, un comité de lecture, composé d’enseignants, de documentalistes, de bibliothécaires, nourri par la veille littéraire des libraires des Espaces Culturels E. Leclerc, des organisateurs du Festival Livres & Musiques de la ville de Deauville, sélectionnent chaque été quatre ouvrages de littérature jeunesse inspirés et/ou traversés par la musique.

Les livres sélectionnés sont ensuite fournis à plusieurs centaines d’exemplaires et offerts aux classes participantes par les Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie et d’Angers puis mis en avant dans les 21 Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie ainsi que dans les supports éditoriaux nationaux du groupe (ex. Culturissimo, 1 million d’exemplaires).

Cette année, 5536 élèves participent à Deauville (230 classes inscrites), pour 563 à Angers (22 classes). 3000 élèves seront présents lors de la double cérémonie de Deauville et plus de 500 à Angers.

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Pour la première fois, une cérémonie de remise du Prix des Ados est organisée le jeudi 9 avril prochain à Angers, au Centre des Congrès. Le lendemain, la cérémonie historique du Prix des Ados se déroule au Centre International de Deauville (CID).

En 2025, le Prix des Ados avait récompensé le roman graphique Joan Baez dit non à l'injustice, de Murielle Szac et Jeanne Detallante, paru aux éditions Actes Sud.

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Par Dépêche

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