Deauville et Angers réunis autour du 18e Prix des Ados

Créé en 2009 à Deauville, le Prix des Ados est une initiative conjointe du Festival Livres & Musiques de Deauville et des Espaces Culturels E. Leclerc de Normandie. À l'occasion de sa 18e édition et pour la première fois, il se déploie au-delà de la Normandie, avec une première édition exceptionnelle à Angers, permettant à de nouveaux territoires et à d'autres publics scolaires de s’approprier cette aventure littéraire.
Le 07/04/2026 à 14:49 par Dépêche
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Publié le :
07/04/2026 à 14:49
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Cécile Alix, Enragée, Éditions Slalom
Benoît Séverac, Le Clash, Éditions Syros
Paul et Gaëtan Brizzi, Le Fantôme de l’Opéra, Éditions Futuropolis
Nadia Nakhlé, Les notes rouges, Éditions Delcourt
Fortes de leur expérience autour des prix de littérature pour adolescents et de festival littéraire, conscientes de l’enjeu de lecture publique pour les générations montantes, les villes de Deauville et d’Angers ont décidé de mettre en commun leurs forces autour du prix initié par Deauville et ses partenaires normands, le Prix des Ados qui met en valeur des romans et des bandes dessinées dont les textes sont traversés par la musique.
Chaque année, un comité de lecture, composé d’enseignants, de documentalistes, de bibliothécaires, nourri par la veille littéraire des libraires des Espaces Culturels E. Leclerc, des organisateurs du Festival Livres & Musiques de la ville de Deauville, sélectionnent chaque été quatre ouvrages de littérature jeunesse inspirés et/ou traversés par la musique.
Les livres sélectionnés sont ensuite fournis à plusieurs centaines d’exemplaires et offerts aux classes participantes par les Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie et d’Angers puis mis en avant dans les 21 Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie ainsi que dans les supports éditoriaux nationaux du groupe (ex. Culturissimo, 1 million d’exemplaires).
Cette année, 5536 élèves participent à Deauville (230 classes inscrites), pour 563 à Angers (22 classes). 3000 élèves seront présents lors de la double cérémonie de Deauville et plus de 500 à Angers.
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Pour la première fois, une cérémonie de remise du Prix des Ados est organisée le jeudi 9 avril prochain à Angers, au Centre des Congrès. Le lendemain, la cérémonie historique du Prix des Ados se déroule au Centre International de Deauville (CID).
En 2025, le Prix des Ados avait récompensé le roman graphique Joan Baez dit non à l'injustice, de Murielle Szac et Jeanne Detallante, paru aux éditions Actes Sud.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 03/04/2025
272 pages
Slalom
17,95 €
Paru le 16/01/2025
224 pages
Syros
15,95 €
Paru le 15/01/2025
160 pages
Futuropolis Gallisol Editions
26,00 €
Paru le 09/10/2024
208 pages
Delcourt
27,95 €
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