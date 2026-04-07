Harry Potter, Astérix, Le Hobbit... Versions cinéma, aux enchères à Paris

Costumes, accessoires, maquettes, storyboards, designs et éléments de décor composent cet ensemble, offrant un panorama du processus créatif des grandes productions internationales. Cette vente entend proposer aux collectionneurs et aux amateurs de cinéma la possibilité d’acquérir des pièces authentiques liées à des œuvres cultes.

Parmi les univers représentés figurent notamment Ben-Hur, Cléopâtre, Les Sept Mercenaires, Harry Potter, Star Wars, Pirates des Caraïbes, Dune, Retour vers le futur, Jurassic Park, La Famille Addams, Les Goonies, Hook, Jumanji, L’Étrange Noël de Monsieur Jack, La Liste de Schindler, Stargate, Titanic, Tron, Batman, Die Hard, Ghostbusters, Gladiator, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Maman, j’ai raté l’avion !, James Bond, Les Dents de la mer ou encore Superman.

Les lots présentés témoignent autant de la fabrication des films que de leur réception auprès du public. Certains objets, directement visibles à l’écran, sont devenus de véritables symboles narratifs, à l’image des baguettes issues de Harry Potter et la Coupe de Feu. La baguette lumineuse de Ron Weasley, particulièrement recherchée par les collectionneurs en raison de sa rareté, est estimée entre 30.000 et 50.000 €. Une enveloppe d’acceptation à Poudlard, semblable à celles qui envahissent la maison des Dursley au début de Harry Potter à l’école des sorciers, est quant à elle estimée entre 1500 et 2000 €.

D’autres pièces renvoient à des moments emblématiques du cinéma d’aventure. Le bol original de la salle du Graal dans Indiana Jones et la Dernière Croisade est estimé entre 8500 et 12.000 €, tandis qu’une pièce aztèque maudite fabriquée pour Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl est proposée entre 3500 et 6000 €. Dans un registre plus accessible, un bouclier romain utilisé lors du tournage d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est estimé entre 150 et 300 €.

La vente met également en avant des objets liés à la fabrication même des films. Les prothèses de pieds du Hobbit portées par Martin Freeman dans la trilogie Le Hobbit illustrent le travail de transformation des acteurs et sont estimées entre 6000 et 8000 €. Une page de la liste d’Oskar Schindler, fabriquée pour le film de Steven Spielberg, est estimée entre 4000 et 6000 €, rappelant la puissance symbolique de cet objet au cœur du récit. Du côté des productions plus récentes, un broyeur à fantômes issu de Ghostbusters : Frozen Empire, doté d’effets lumineux intégrés, est proposé entre 15.000 et 20.000 €.

Drouot.

Les séries ne sont pas en reste. Une bourse accompagnée de faux diamants, utilisée dans Game of Thrones et visible dans l’épisode « Mhysa », est estimée entre 4000 et 5000 €. La vente comprend également des pièces plus rares, parfois jamais apparues à l’écran, comme un prototype du masque de Griff conçu pour Retour vers le futur II.

Parmi les lots marquants figure également une chaise de tournage utilisée par Ben Affleck sur le film Argo, qu’il a à la fois réalisé et interprété, et qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2013, estimée entre 2500 et 5000 €.

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Cette première vente française dédiée aux accessoires et costumes de films entend ainsi réunir amateurs, collectionneurs et passionnés autour d’un patrimoine à la fois artistique et populaire, dont la valeur tient autant à sa rareté qu’à la charge émotionnelle qu’il véhicule.

Drouot.

Crédits photo : Harry Potter à l’École des Sorciers (2001), Enveloppe originale d’acceptation à Poudlard. On peut voir ce type d’enveloppes voler en grand nombre chez l’oncle de Harry au début du film. Estimation : 1500 - 2000 €. Drouot.

Par Hocine Bouhadjera

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