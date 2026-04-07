Harry Potter, Astérix, Le Hobbit... Versions cinéma, aux enchères à Paris

La maison de ventes Mirabaud – Mercier organise, depuis le 3 avril à Drouot et en ligne, une vente inédite en France entièrement consacrée au cinéma. Intitulée « Hollywood in Paris », cette vacation rassemble 260 lots originaux issus de plus de 130 films et séries, parmi les plus emblématiques du septième art — dont plusieurs grandes adaptations de la littérature, de Harry Potter au Seigneur des Anneaux, en passant par Dune, Jurassic Park ou encore Les Dents de la mer.
Le 07/04/2026 à 15:54 par Hocine Bouhadjera
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07/04/2026 à 15:54
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Costumes, accessoires, maquettes, storyboards, designs et éléments de décor composent cet ensemble, offrant un panorama du processus créatif des grandes productions internationales. Cette vente entend proposer aux collectionneurs et aux amateurs de cinéma la possibilité d’acquérir des pièces authentiques liées à des œuvres cultes.
Parmi les univers représentés figurent notamment Ben-Hur, Cléopâtre, Les Sept Mercenaires, Harry Potter, Star Wars, Pirates des Caraïbes, Dune, Retour vers le futur, Jurassic Park, La Famille Addams, Les Goonies, Hook, Jumanji, L’Étrange Noël de Monsieur Jack, La Liste de Schindler, Stargate, Titanic, Tron, Batman, Die Hard, Ghostbusters, Gladiator, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Maman, j’ai raté l’avion !, James Bond, Les Dents de la mer ou encore Superman.
Les lots présentés témoignent autant de la fabrication des films que de leur réception auprès du public. Certains objets, directement visibles à l’écran, sont devenus de véritables symboles narratifs, à l’image des baguettes issues de Harry Potter et la Coupe de Feu. La baguette lumineuse de Ron Weasley, particulièrement recherchée par les collectionneurs en raison de sa rareté, est estimée entre 30.000 et 50.000 €. Une enveloppe d’acceptation à Poudlard, semblable à celles qui envahissent la maison des Dursley au début de Harry Potter à l’école des sorciers, est quant à elle estimée entre 1500 et 2000 €.
D’autres pièces renvoient à des moments emblématiques du cinéma d’aventure. Le bol original de la salle du Graal dans Indiana Jones et la Dernière Croisade est estimé entre 8500 et 12.000 €, tandis qu’une pièce aztèque maudite fabriquée pour Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl est proposée entre 3500 et 6000 €. Dans un registre plus accessible, un bouclier romain utilisé lors du tournage d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est estimé entre 150 et 300 €.
La vente met également en avant des objets liés à la fabrication même des films. Les prothèses de pieds du Hobbit portées par Martin Freeman dans la trilogie Le Hobbit illustrent le travail de transformation des acteurs et sont estimées entre 6000 et 8000 €. Une page de la liste d’Oskar Schindler, fabriquée pour le film de Steven Spielberg, est estimée entre 4000 et 6000 €, rappelant la puissance symbolique de cet objet au cœur du récit. Du côté des productions plus récentes, un broyeur à fantômes issu de Ghostbusters : Frozen Empire, doté d’effets lumineux intégrés, est proposé entre 15.000 et 20.000 €.
Les séries ne sont pas en reste. Une bourse accompagnée de faux diamants, utilisée dans Game of Thrones et visible dans l’épisode « Mhysa », est estimée entre 4000 et 5000 €. La vente comprend également des pièces plus rares, parfois jamais apparues à l’écran, comme un prototype du masque de Griff conçu pour Retour vers le futur II.
Parmi les lots marquants figure également une chaise de tournage utilisée par Ben Affleck sur le film Argo, qu’il a à la fois réalisé et interprété, et qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2013, estimée entre 2500 et 5000 €.
À LIRE - Sur la route : le rouleau de Kerouac bat un record aux enchères
Cette première vente française dédiée aux accessoires et costumes de films entend ainsi réunir amateurs, collectionneurs et passionnés autour d’un patrimoine à la fois artistique et populaire, dont la valeur tient autant à sa rareté qu’à la charge émotionnelle qu’il véhicule.
Crédits photo : Harry Potter à l’École des Sorciers (2001), Enveloppe originale d’acceptation à Poudlard. On peut voir ce type d’enveloppes voler en grand nombre chez l’oncle de Harry au début du film. Estimation : 1500 - 2000 €. Drouot.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Ou comment un geste technique résonne dans tout l’écosystème patrimonial numérisé : depuis le 18 décembre 2025, une case est apparue sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF : Un CAPTCHA. L’objectif affiché est classique « confirmer que vous n’êtes pas un robot » avant de lancer une recherche — mais sa mise en place suscite déjà des discussions au carrefour de l’accès libre, de la charge serveur et de la préservation du patrimoine numérique.
10/01/2026, 16:38
Plus de 70 ans après leur découverte près de la mer Morte, deux fragments de manuscrits antiques longtemps jugés illisibles ont été déchiffrés par Emmanuel Oliveiro, chercheur à l’université de Groningue, aux Pays-Bas. En deux mois de travail, il est parvenu à comprendre un système d’écriture codée utilisé par une communauté juive il y a plus de deux millénaires. Cette avancée révèle des passages à caractère religieux et éclaire certaines pratiques intellectuelles et spirituelles de l’époque.
07/01/2026, 18:00
Depuis plus de six cents ans, il résiste. Le manuscrit de Voynich, conservé à la bibliothèque Beinecke de l’université Yale, est sans doute le livre le plus célèbre que personne ne sait lire. Couvert d’une écriture inconnue, peuplé de plantes impossibles, de diagrammes astrologiques et de scènes énigmatiques, il a traversé les siècles sans livrer son secret, du moins pas encore...
07/01/2026, 16:22
Dans une vitrine du Trinity College de Dublin, le Livre de Kells continue de jouer son double rôle : chef-d’œuvre absolu de l’enluminure médiévale et objet de récit national. Copié et peint autour de l’an 800, ce livre des Évangiles (Matthieu, Marc, Luc, Jean) fascine autant par sa virtuosité graphique que par les zones d’ombre de sa biographie : où, exactement, a-t-il été conçu, et par qui ?
30/12/2025, 18:04
Un pan majeur de l’histoire de l’immédiat après-guerre devient accessible au public. Les Archives d’État du Bade-Wurtemberg ont mis en ligne plusieurs milliers de dossiers issus des procédures de dénazification menées dans la zone d’occupation française après 1945, jusqu’ici conservés aux Archives diplomatiques françaises, à La Courneuve, près de Paris.
26/12/2025, 13:21
Dans l’univers des bibliothèques patrimoniales, on s’attend rarement à des scènes qui relèvent plus d'Agatha Christie que de la lecture studieuse. Et pourtant. Le 28 novembre dernier, la Cour régionale de Vilnius a confirmé la condamnation de Mikheil Zamtaradze, ressortissant géorgien reconnu coupable d’avoir dérobé 17 éditions rares, estampillées classiques russes du XIXᵉ siècle, à la bibliothèque de l’Université de Vilnius.
20/12/2025, 10:49
Une fuite d’eau au Louvre a, fin novembre, submergé la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes, provoquant des dégâts matériels sur plusieurs centaines d’ouvrages. Survenus le 26 novembre dernier — la date n’est pas neutre — ces dégâts interviennent dans un contexte déjà tendu pour le musée parisien, confronté depuis plusieurs semaines à la fois à un vol spectaculaire et à une série d’incidents structurels inquiétants.
13/12/2025, 08:53
Une fuite d’eau a endommagé plusieurs centaines de documents d’égyptologie au Louvre, relançant la mobilisation des syndicats qui dénoncent la vétusté du musée et appellent à une grève reconductible à partir du 15 décembre. Ils demandent des moyens pour sécuriser le site et améliorer les conditions de travail.
08/12/2025, 14:22
Un ouvrage exceptionnel du XVIᵉ siècle — imprimé à Venise par Giovanni di Gara en 1588-1589 et regroupant les « Chamisa Humshe Torrah » (les cinq livres de Moïse) et les « Haftarot » — a été officiellement restitué le 10 septembre 2025 par le bureau du United States Attorney’s Office for the Southern District of New York et le service Homeland Security Investigations (HSI) à la Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies de Budapest, après près de 80 ans d’absence.
10/11/2025, 07:00
Au mois d’octobre 2025, le Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), institution située à Belém (Pará), a célébré le retour d’un ouvrage bibliographique d’une valeur exceptionnelle : De India Utriusque re Naturali et Medica. Imprimé à Amsterdam en 1658 par le médecin-naturaliste hollandais Willem Piso, il avait disparu du musée lors d’un vol survenu en 2008.
09/11/2025, 09:43
Découverte par The Raab Collection, une feuille de manuscrit liturgique du IXe siècle porte ce qui pourraient être les plus anciennes notations musicales connues en mains privées. Derrière ce fragment oublié, une véritable leçon d’histoire… et de lecture.
29/10/2025, 17:19
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