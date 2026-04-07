Camille Schmoll entre au conseil d'administration du Palais de la Porte Dorée

Un arrêté du ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray nomme Camille Schmoll au conseil d'administration de l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée, en qualité de personnalité qualifiée.

Géographe, membre de l’UMR Géographie-cités et de l’Institut Convergences Migrations (ICM), Camille Schmoll a rejoint l’EHESS en 2021. Ses travaux portent sur la géographie politique et sociale des mobilités, le genre, et les méthodes ethnographiques et féministes en sciences sociales. Avec Virginie Guiraudon et Hélène Thiollet, elle est à l’origine du projet de GIEC des migrations (GIEM).

Elle a récemment publié Chacun sa place. Une géographie morale des mobilités (CNRS Éditions), Les outils qualitatifs en géographie (avec M. Morange, 2e édition revue et augmentée, Armand Colin, 2025), Migration, Urbanity and Cosmopolitanism in A Globalized World (avec C. Lejeune, D. Pages El Karoui et H. Thiollet, Springer, 2021) ou encore Les damnées de la mer. Femmes et frontières en Méditerranée (La Découverte, 2020).

L'Établissement public du Palais de la Porte Dorée est chargé de développer les projets scientifiques et culturels de l'Aquarium tropical et du Musée national de l'histoire de l'immigration et de mettre en valeur l’ensemble patrimonial du Palais de la Porte Dorée.

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Le conseil d’administration comprend 22 membres et règle, par ses délibérations, les affaires de l’Établissement. Il est présidé depuis le 26 juin 2024 par Thierry Déau, fondateur, président et directeur général de Meridiam.

Photographie : Le Palais de la Porte Dorée (AlSepPhoenix, CC BY SA 4.0), Camille Schmoll (EHESS)

Par Antoine Oury

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