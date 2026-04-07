À Saint-Priest, une librairie en liquidation judiciaire

Située place Charles Ottina, à Saint-Priest, la librairie ouverte par Philippe Gaudencio en avril 2024 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement prononcé le 24 mars dernier.

Inaugurée par un ancien salarié de l'enseigne Decitre, la librairie était installée dans un local de 96 m2, précédemment occupé, justement, par une librairie Decitre, elle-même ouverte en 2018. Le groupe Nosoli Decitre avait décidé de se séparer du commerce situé dans la métropole lyonnaise en 2024, estimant que celui-ci n'était pas assez rentable, selon Le Progrès, à l'époque.

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La librairie se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite la médiathèque François Mitterrand de Saint-Priest. Elle se classait comme généraliste, et proposait par ailleurs une sélection de jeux pour tous les âges.

Nous avons tenté de joindre le commerce pour obtenir des précisions, sans succès.

Photographie : Librairie de Saint-Priest, via la plateforme Chez Mon Libraire

Par Antoine Oury

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