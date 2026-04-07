Un secret de famille, la Gestapo et la fuite des nazis : l’enquête vertigineuse de Stéphane Chaumet

De mon grand-père, il n’y a ni tombe ni photo. Enfant je l’ai toujours cru mort à la guerre – celle mondiale, la seconde – jusqu’à ce que je découvre le mensonge. Il n’était pas mort au combat mais mystérieusement, quelques années plus tard, à sa sortie du bagne de Fontevraud, que Jean Genet a exalté dans Miracle de la Rose comme la prison qui lui a donné « la plus forte impression de détresse et de désolation. »

En faisant des recherches sur la vie de ce grand-père et son passé trouble, j’ai découvert l’existence de Clara Knecht, une Française interprète à la Gestapo de Tours. Belle, ambitieuse, elle a laissé son empreinte néfaste dans la région en participant aux actions contre la Résistance et aux tortures. Puis la Gestapache, comme on l’a nommée, a intrigué un temps la presse, davantage que la justice, quand elle a disparu sans laisser de traces à la Libération, surtout pour son mélange de séduction érotique et de cruauté.

Je me suis intéressé à un réseau de passeurs clandestins qui opérait d’une rive à l’autre du Cher et que Clara Knecht s’est acharnée à démanteler. Plusieurs de ses membres seront déportés à Auschwitz. Dix-sept tourangelles, toutes résistantes, partiront dans le « convoi des 31000 », une seule d’entre elles reviendra vivante des camps de la mort.

Après la fuite de Clara Knecht et son procès par contumace, la justice a préféré la croire morte, sans aucune preuve formelle, dans le bombardement britannique sur la ville de Pforzheim, où se trouvaient des usines d’armements. N’avait-elle pas au contraire réussi à fuir, comme des milliers de nazis, en Amérique latine ?

À la fin de la guerre, des millions de personnes déplacées se retrouvent sur les routes d’Europe ː rescapés du génocide, prisonniers, travailleurs forcés... Pour les accueillir, des camps de réfugiés sont mis en place. Parmi eux se dissimulent des officiers nazis, des gardiens de camps de concentration, toute une faune fasciste et collaborationniste rattrapée par la peur d’être lynchée ou arrêtée, envoyée en prison ou exécutée. Il y a aussi des réseaux de solidarité avec ces individus aux abois, des complaisances au sein du Vatican comme de la Croix-Rouge.

Certains cherchent à rejoindre l’Amérique latine, une grande quantité de réfugiés arrivent en Argentine, au Brésil, les autorités ne sont pas très regardantes si parmi eux se glissent quelques criminels de guerre. Ils restent ou s’éparpillent au gré des opportunités et des contacts, en Uruguay, au Paraguay, au Chili, en Bolivie... Les plus célèbres s’appellent Barbie, Eichmann, Mengele… C’est ce qu’on a appelé la route des rats.

Ayant vécu et pas mal bourlingué en Amérique latine, j’avais accumulé des informations sur le sujet, sur les liens entre ces anciens nazis ou collaborateurs et les dictatures qui sévissaient dans la région. Lors d’un séjour en Bolivie – où Klaus Barbie a trouvé refuge, collaborant avec la junte militaire qui l’appréciait pour son expérience en matière de renseignement et de torture, avant de s’investir dans le trafic d’armes et de drogues – j’ai eu la surprise de trouver au milieu de nulle part une demeure qui évoquait l’architecture bavaroise. Intrigué, j’ai commencé quelques recherches.

C’est ainsi qu’allaient se rencontrer Gabriel, journaliste bolivien sous la dictature militaire, Hans, un flic allemand dépêché à La Paz et craignant qu’on découvre son homosexualité, et Laure, une Française devenue chasseuse d’une nazie sous l’impulsion de la vengeance.

Stéphane Chaumet

L'auteur

Stéphane Chaumet est un écrivain, traducteur et éditeur français né en 1971. Il est notamment l’auteur de Même pour ne pas vaincre (Seuil, 2011) et de La Terre informe (Seuil, 2013), qui a reçu le prix Révélation de la Société des gens de lettres. Traducteur de l’espagnol, il a traduit en français des auteurs hispanophones contemporains.

L'autre côté de la nuit paraît le 8 avril, aux éditions du Rouergue.

Crédits photo : © Marcela Sanchez

Par Auteur invité

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