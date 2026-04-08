Camille Giordani et Thomas Baas : habiter le monde à hauteur de Paulette

Pour Camille Giordani, également traductrice et éditrice, la récompense a d’abord été une surprise : « J’ai été très émue, très heureuse, je ne m’y attendais pas du tout. C’est mon premier prix pour un livre. » ll s’agit pourtant de son deuxième ouvrage personnel, après des publications plus discrètes, parfois sous pseudonyme, notamment dans le cadre de commandes éditoriales. Elle souligne : « Le fait que ce prix soit décerné par des enfants me touche particulièrement. Ce sont eux, nos lecteurs. »

Du côté de Thomas Baas, illustrateur et affichiste formé aux Arts décoratifs de Strasbourg, dont le travail s’inscrit dans la lignée de l’illustration alsacienne tout en développant un univers personnel, la satisfaction est tout aussi vive.

Un album du quotidien, entre rythme et contemplation

L’album suit Paulette, une jeune institutrice qui enfourche son vélo pour rejoindre son école, traversant un paysage encore endormi. « J’aime ces récits où, en apparence, il ne se passe presque rien. Simplement un trajet du quotidien, sauf que ce jour-là, elle est un peu en retard... », décrit Thomas Baas.

Ce minimalisme apparent ouvre pourtant à une expérience sensible du monde : « Il y a une opposition entre le récit, assez rapide - elle est en retard - et en même temps quelque chose de très contemplatif. On prend le temps de regarder le paysage, la lumière, le jour qui se lève. »

Une approche qui rejoint, sans l’avoir théorisée, le thème du festival : « Finalement, ça dit qu’il n’y a pas forcément besoin d’aller très loin. Si on regarde bien ce qui nous entoure, il y a plein de petites choses très belles qui se passent. »

Habiter le monde… dans le détail

Camille Giordani revendique elle aussi cette attention au quotidien : « Dans un trajet qu’on va faire tous les jours, on peut trouver des petits trésors, des moments d’aventure, de joie, de poésie. Si on prend le temps de regarder, ces choses-là sont là, à portée de la main. »

L’album naît d’ailleurs d’un souvenir intime : « C’est un hommage à ma grand-mère, qui s’appelait Paulette, institutrice, et qui devait prendre son vélo pour aller enseigner. » Une matière personnelle transformée en récit accessible aux enfants, avec une volonté ludique assumée : « J’avais envie que ce soit rigolo, de jouer avec des onomatopées, avec une question qui revient comme une petite ritournelle. »

En mettant en scène une maîtresse « un peu en retard » et plongée dans un quotidien sensible, l'autrice entend contribuer à humaniser une profession souvent réduite à sa fonction : « Les maîtresses aussi, on peut être en retard, elles ont une vie, il leur arrive des choses sur le chemin de l’école. »

À travers cette approche, elle propose une forme de rééquilibrage du regard, en rapprochant l’enfant et l’adulte : « L’idée, c’était aussi que les enfants puissent s’interroger sur ce que vivent les adultes, sur leur propre trajet, sur ce qu’ils observent. » Une manière de déplacer légèrement le point de vue, pour faire de l’école non plus seulement un cadre, mais un espace partagé d’expériences.

Travailler la lumière et l’atmosphère

Fait notable, les deux créateurs n’ont pas échangé directement pendant la réalisation du livre. Pourtant, une cohérence s’impose : « Je pense qu’on avait un peu la même vision », constate le dessinateur.

Pour l’illustrateur, le défi était ailleurs : « Je n’avais pas de grandes scènes à dessiner. J’avais besoin de travailler les lumières, les atmosphères. » Il s’est notamment appuyé sur une recherche graphique amorcée pendant le confinement, autour de paysages et de variations lumineuses : « Essayer de capter la brume, la rosée, les couleurs… »

Le dessin devient alors vecteur de sensation plus que de narration : « C’est toute cette cohabitation entre quelqu’un qui est pressé sur son vélo et la nature qui, elle, prend le temps de se réveiller. »

Si Mais où va Paulette ? s’adresse aux plus jeunes, ses auteurs refusent d’en faire un objet strictement calibré : « Je suis convaincu que ces livres peuvent aller à n’importe quel âge », affirme Thomas Baas. Camille Giordani abonde : « L’idée, c’est que les enfants puissent se reconnaître, mais aussi retrouver cette attention aux détails que nous, adultes, on perd parfois. »

Metz, une découverte et une rencontre

Les deux lauréats découvriront le festival à cette occasion. « Je n’y suis jamais allé », confie Thomas Baas, qui sera présent principalement le samedi pour la remise du prix et des dédicaces. Camille Giordani, elle, connaît la ville, mais pas encore l’événement. La remise du prix, prévue le samedi matin, sera suivie de rencontres avec les élèves membres du jury, puis avec le public.

Si aucun nouveau projet commun n’est encore prévu, les deux auteurs poursuivent leurs trajectoires respectives. Thomas Baas travaille sur plusieurs albums, un jeu de cartes autour des Fables de La Fontaine et prépare un projet personnel en tant qu’auteur : « À la rentrée, je vais enfin écrire un texte qui est dans mes carnets depuis longtemps. »

Camille Giordani, de son côté, continue de développer une œuvre jeunesse où le quotidien devient matière à récit.

La 39ᵉ édition du Livre à Metz se tiendra du 10 au 12 avril 2026, avec l'ambition d'interroger notre rapport au réel, à la mémoire et à l’avenir. Près de 200 auteurs, journalistes et illustrateurs sont attendus pour trois jours de débats, rencontres et événements.

Parmi les invités d’honneur figurent notamment Sorj Chalandon et la romancière islandaise Audur Ava Ólafsdóttir. Fort de son succès en 2025 avec plus de 35.000 visiteurs, l’événement confirme son ancrage culturel majeur. Le programme complet, ainsi que la programmation jeunesse du festival, sont disponibles à cette adresse.

Crédits photo : Camille Giordani et Thomas Baas (Actes Sud Jeunesse)

Par Hocine Bouhadjera

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