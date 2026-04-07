Marie Semelin remporte le Prix Frontières 2026

Le roman de Marie Semelin a été retenu par le jury présidé par Pierre Degott, vice-président du Conseil de la Vie universitaire. Les certitudes est distingué dans le cadre d’un prix consacré à la thématique des frontières. Le jury, composé d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et de professionnels du livre et de la culture, s’est prononcé à l’issue de sa réunion du 31 mars.

Dans son avis, il met en avant un texte « ancré dans le post-7 octobre avec une délicatesse et une intelligence rares », qui aborde le conflit israélo-palestinien « sans choisir de camp, sans lourdeur, avec même une bonne dose d'humour ». Il souligne également un récit qui « vient travailler nos certitudes de l'intérieur, nous inviter à les interroger, à les déconstruire, pour mieux retrouver l'autre de l'autre côté ». Le jury évoque « un premier roman courageux, fidèle au thème de la frontière, et porteur d'un message de fraternité ».

Le livre articule deux fils narratifs. L’un suit, en 2024, une jeune femme partie en Israël sur les traces de sa colocataire disparue. L’autre se déroule en 1955, à Jérusalem, où une fillette et un garçon évoluent de part et d’autre d’un no man’s land, après la fuite de sa famille pour ce dernier.

Une cérémonie à Nancy et un concours étudiant associé

La remise du prix aura lieu le 18 mai 2026 à 18h, dans la salle d’honneur de l’université, place Carnot à Nancy. La lauréate recevra un chèque de 5000 €. L’événement est ouvert au public, sur inscription.

À cette occasion, l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région annonceront les résultats du concours de nouvelles étudiantes « Écrire aux frontières ». Ce concours s’adresse aux étudiants des sept universités membres de l’UniGR.

Le dispositif comporte deux catégories, selon que les textes ont été rédigés avec ou sans assistance d’intelligence artificielle générative. Il vise à encourager la création littéraire autour de la notion de frontière.

L'année dernière, le Prix Frontières avait été décerné à Elitza Gueorguieva pour Odyssée des filles de l'Est (Verticales).

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Crédit photo : Marie Rouge

DOSSIER - Frontières 2026 : le prix qui repense les frontières du roman contemporain

Par Dépêche

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