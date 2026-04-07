Création du Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année : Gattaz et Olivennes en lice

Chaque année, un jury composé de personnalités du monde économique examinera 6 à 8 essais publiés en France par des dirigeants au cours de l’année précédente, précisent Le Bristol Paris et Tilder, cocréateurs de cette récompense.

Présélectionnés pour leur contribution au débat d’idées économiques, les ouvrages font l’objet d’une délibération au sein de l'institution parisienne Le Bristol, situé au 112 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.

« En distinguant l’un de ces ouvrages, le Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année affirme une conviction simple : lorsque la parole des dirigeants s’inscrit dans une réflexion structurée et exigeante, elle constitue une contribution essentielle au débat public et à la compréhension des mutations qui redessinent l’économie mondiale », assurent les deux entités derrière cette distinction.

La sélection du Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année

La Dette sociale de la France: 1974-2024, Nicolas Dufourcq, Éditions Odile Jacob

90% - Gagner la guerre des océans, Philippe Louis-Dreyfus, Débats publics

La France doit travailler plus..., Denis Olivennes, Albin Michel

Les Dix renoncements qui ont fait la France, Thierry Breton, Plon

La Nouvelle Guerre des monnaies, Christian De Boissieu et Marc Schwartz, Éditions Odile Jacob

Gagnez plus, c'est maintenant !, Pierre Gattaz, Fayard

L'idée du prix revient à Catherine Hodoul-Baudry, directrice senior des ventes et du marketing pour Bristol Paris, et Matthias Leridon, associé-président de Tilder.

Le jury réunit Tatiana de Francqueville, directrice générale de La Tribune ; Olivier Babeau, économiste et président de l'Institut Sapiens ; Anne de Bayser, co-présidente du Groupe SOS ; Matthias Leridon, associé-président de Tilder ; Virginie Delaunay, directrice générale déléguée de BNP Paribas Wealth Management ; Angeles Garcia-Poveda, présidente du conseil d'administration du Groupe Legrand ; Catherine Hodoul-Baudry, directrice senior des ventes et du marketing pour Bristol Paris ; Christian Jacob, Strategy & Finance, ancien ministre et ancien président du parti Les Républicains ; Olivier Sibony, essayiste et professeur à HEC Paris, ex-directeur du McKinsey Institute ; Hugues de Rosny, fondateur du Média Positif ; Maud Caillaux, co-fondatrice de Green-Got ; Benjamin Lipsey, président de Flying Blue - Air France-KLM ; Guillaume Pepy, président du conseil d’administration d’Emeis, président du conseil de surveillance de l’emlyon, Président d’Initiative France, et Emmanuel Kessler, président-directeur général de La Chaîne Parlementaire - Assemblée Nationale (LCP-AN).

Le lauréat, désigné au sein de cette sélection dénuée d'ouvrages signés par des dirigeantes, sera connu le 15 avril prochain.

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Par Dépêche

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