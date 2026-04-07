Brigitte Giraud, Laurent Binet et Éric Chacour finalistes du Prix littéraire de Dublin 2026

Deux auteurs français figurent en effet dans la sélection finale du Prix littéraire international de Dublin 2026 : Laurent Binet et Brigitte Giraud.

Perspective(s) de Laurent Binet, traduit du français par Sam Taylor, a été proposé par les Bibliothèques municipales de Genève, tandis que Vivre vite de Brigitte Giraud - publié en anglais sous le titre Live Fast, dans une traduction de Cory Stockwell - a été nommé par la Bibliothèque municipale de Lyon.

Paru initialement en 2023 chez Grasset, Perspective(s) a été publié en anglais en 2025 par Harvill Secker, Vintage et Penguin Random House UK, dans une traduction de Sam Taylor. Laurent Binet avait déjà été nommé à deux reprises, en 2014 et 2019. De son côté, Vivre vite, publié en 2022 chez Flammarion, a connu une édition anglophone en 2025 chez Ecco (HarperCollins), dans une traduction de Cory Stockwell.

Le Prix littéraire de Dublin est considéré comme le prix annuel le plus important au monde pour une œuvre de fiction publiée en anglais. Il est doté de 100.000 €, répartis en cas de traduction entre 75.000 € pour l’auteur et 25.000 € pour le traducteur. Sa particularité tient à son mode de sélection : les ouvrages sont proposés par des bibliothèques du monde entier, en lien avec leurs lecteurs.

Pour cette édition, les titres retenus proviennent de propositions émanant de bibliothèques situées en Hongrie, en Suisse, en France, aux États-Unis et au Canada. Sur les six ouvrages finalistes, quatre sont des traductions : trois depuis le français et un depuis le croate.

Outre Laurent Binet et Brigitte Giraud, la sélection comprend Gliff d’Ali Smith (Hamish Hamilton), À la fin de l’été de Magdalena Blažević (traduit du croate par Anđelka Raguž pour Linden Editions ; traduction française de Chloé Billon publiée aux éditions Bleu & Jaune), The Emperor of Gladness d’Ocean Vuong (Jonathan Cape, Penguin Press ; traduction française L’Empereur de la joie par Hélène Cohen, Gallimard), ainsi que What I Know About You d’Éric Chacour, traduit du français par Pablo Strauss (Coach House Books ; version originale française Ce que je sais de toi, Philippe Rey).

Le prix a déjà distingué plusieurs auteurs français, dont Alice Zeniter en 2022 pour L’art de perdre (The Art of Losing, traduction de Frank Wynne) et Michel Houellebecq en 2002 pour Les particules élémentaires (Atomised, également traduit par Frank Wynne).

Ray McAdam, lord-maire de Dublin, souligne la dimension internationale et la diversité de cette sélection : il met en avant des œuvres venues de Bosnie, du Canada, de France, du Royaume-Uni et des États-Unis, explorant des thèmes universels tels que le deuil, la guerre, la peur dystopique, l’amitié ou encore l’intrigue historique. Il insiste également sur la place importante des traductions, qui témoignent selon lui du caractère universel de la littérature.

Mairead Owens, bibliothécaire de la ville, a salué le travail des 80 bibliothèques ayant proposé 69 ouvrages, ainsi que celui du jury international, chargé de réduire cette sélection à 20 titres, puis à six finalistes.

Le jury, composé de six membres et présidé par le professeur Chris Morash, doit désormais désigner le lauréat. Celui-ci sera annoncé le jeudi 21 mai, lors du gala du Festival international de littérature de Dublin, organisé du 15 au 24 mai 2026 au parc Merrion Square.

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Parmi les précédents lauréats du Prix littéraire de Dublin figurent Les Adversaires de Michael Crummey (Canada) en 2025, Solénoïde de Mircea Cărtărescu (Roumanie), dans sa traduction anglaise par Sean Cotter en 2024, Marzahn, mon amour de Katja Oskamp (Allemagne), dans sa traduction anglaise par Jo Heinrich en 2023, L’Art de perdre d’Alice Zeniter (France), dans sa traduction anglaise par Frank Wynne en 2022, Archives des enfants perdus de Valeria Luiselli (Mexique) en 2021, ainsi que Milkman d’Anna Burns (Irlande) en 2020.

Par Hocine Bouhadjera

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