Lecture publique : Londres promet un coup de pouce à ses bibliothèques

Au Royaume-Uni, la relance de la lecture s’appuie de nouveau sur les bibliothèques publiques, sans dissiper les doutes sur l’ampleur des moyens engagés. Avec une enveloppe maximale de 150.000 £ annoncée pour 2026, le gouvernement cible des territoires fragilisés et mise sur une politique de proximité. Entre signal politique et contrainte budgétaire, l’initiative éclaire les tensions d’une stratégie encore en construction.

La mesure s’inscrit dans la campagne « Go All In », destinée à enrayer le recul de la lecture-plaisir chez les enfants, les adolescents et les adultes, doublée par le National Year of Reading 2026.

Bibliothèques sous perfusion, encore...

Sur cette somme, 5000 livres seront réparties entre les cinq lauréats régionaux du prix « Library of the Year 2026 » des British Book Awards. Le reste doit financer, via The Reading Agency, des projets portés dans 72 zones d’autorités bibliothécaires identifiées comme les plus fragiles, en raison d’une forte privation sociale, d’infrastructures communautaires faibles et d’un faible niveau d’engagement avec les bibliothèques.

L’objectif affiché ne consiste donc pas seulement à financer quelques animations supplémentaires : il s’agit de ramener vers les bibliothèques des publics qui les fréquentent peu, ou plus du tout.

Mais la séquence politique mérite attention. Le gouvernement promet aussi une nouvelle stratégie pour les bibliothèques publiques d’ici la fin de l’année 2026. Selon le Department for Culture, Media and Sport, ce texte devra renforcer les partenariats entre bibliothèques et acteurs locaux, améliorer l’accès aux livres et aux ressources numériques, soutenir l’apprentissage, les compétences et l’employabilité, et consolider le rôle des bibliothèques comme espaces partagés ancrés dans les quartiers.

Faire revenir les absents

La ministre des bibliothèques, la baronne Twycross, résume cette ligne : « La lecture ouvre les portes de nouveaux mondes, stimule l’imagination et crée de nouvelles possibilités. » Elle ajoute que le financement doit permettre aux bibliothèques de toucher davantage d’habitants, « quel que soit leur milieu d’origine ».

La National Year of Reading 2026 a été lancée en janvier comme initiative du Department for Education, en collaboration avec le National Literacy Trust, pour répondre à une baisse documentée du goût de lire.

De fait, un jeune sur trois seulement, parmi les 8-18 ans, déclarait aimer lire pendant son temps libre, avec un écart sensible entre filles et garçons. La campagne revendique une approche large de la lecture : livres imprimés, audio, magazines numériques, bandes dessinées ou blogs. Autrement dit, l’État britannique ne cherche plus seulement à défendre le livre comme objet, mais la lecture comme pratique culturelle transversale.

Lire autrement, ou lire moins ?

Pour le secteur du livre, le signal reste double. D’un côté, l’exécutif réaffirme publiquement que les bibliothèques demeurent un levier d’accès, de cohésion et d’élargissement du lectorat. De l’autre, le montant annoncé frappe par sa modestie à l’échelle nationale. Cent cinquante mille livres pour 72 territoires ciblés représentent un coup de pouce, pas un plan massif de reconstruction.

Le gouvernement parle d’une somme allant « jusqu’à 150.000 livres », non d’une refonte durable du financement des réseaux. La portée de l’annonce tient donc moins à son volume budgétaire qu’à sa fonction d’amorce avant la stratégie promise pour plus tard dans l’année.

Reste une donnée structurante : au Royaume-Uni, la bibliothèque publique cumule désormais plusieurs missions. Elle distribue des livres, bien sûr, mais sert aussi d’espace numérique, de lieu de sociabilité, de point d’appui éducatif et parfois de refuge civique minimal dans des territoires fragilisés.

En ciblant les zones marquées par la privation et par un faible engagement envers les bibliothèques, le gouvernement reconnaît implicitement que la politique de lecture relève aussi de l’aménagement social. Ce n’est pas seulement une affaire de catalogues ou d’étagères.

Crédits photo : TheOtherKev CC 0

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com