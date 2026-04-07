Genève : quand des travaux mettent en péril une librairie

À Genève, la Librairie du Boulevard, au 34, rue de Carouge, traverse une période tendue. Blick décrit une baisse de fréquentation apparue avec le vaste réaménagement de l’axe. L’adresse, autogérée depuis 1975 selon son site, se trouve sur l’un des tronçons les plus exposés.

Pendant l’interruption du tram, du printemps 2025 à décembre, la fréquentation a reculé de 5 à 10 %. Depuis la reprise des lignes, Anne Dürr y constate encore une baisse d’environ 10 %. L’affaiblissement s’installe donc au-delà de la seule phase sans desserte.

Les travaux courent de mars 2025 à août 2027 entre Plainpalais et les Augustins. La municipalité précise qu’ils combinent rénovation des canalisations, remplacement des conduites d’eau, de gaz et d’électricité, remise aux normes des rails, puis piétonnisation et végétalisation.

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En juin 2025, Radio Lac rapportait encore, du côté de la maison, un impact jugé limité sur les ventes, malgré un cadre plus bruyant. Moins d’un an plus tard, le constat s’est durci. Sur son site, le libraire rappelle pourtant qu’elle maintient horaires, commandes et rencontres.

Des aides, mais un problème durable

Selon la Ville de Genève, un premier mécanisme forfaitaire a couvert la période du 28 juin au 5 décembre 2025. L’indemnisation correspond à 115,5 % du loyer annuel net, calculé au prorata de 161 jours. Un second dispositif expérimental vise les pertes de chiffre d’affaires entre le 1er décembre 2025 et le 30 juin 2026.

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Or, la proposition d’aide a été portée de 2 à 3,3 millions de francs avec la participation des TPG et des SIG. Le vote du Conseil municipal, relevé par Radio Lac, a confirmé cette enveloppe. Ces compensations amortissent le choc, sans garantir le retour des clients perdus.

La propriétaire, Anne Dürr, pointe toutefois les problèmes structurels : « Beaucoup de clients nous disent qu’il est devenu difficile de venir. » Et d'ajouter : « Un client qui prend l’habitude de commander en ligne peut rapidement ne plus revenir, malgré la fin des travaux. »

Le dossier lie ainsi gêne d’accès et déplacement des usages. Et le cas genevois annonce moins une fermeture annoncée qu’une fragilisation progressive, au croisement d’un chantier appelé à durer près d'un an et demi encore. À l'heure des habitudes d’achat plus volatiles que jamais, les craintes de la librairie se comprennent aisément.

Crédits photo : Didgeman CC 0

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com