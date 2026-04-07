Prix Quais du Polar : tous les lauréats 2026

Au total, onze distinctions ont été attribuées, couvrant l’ensemble des formes du genre, du roman à la bande dessinée, en passant par la non-fiction, les séries ou encore les nouvelles.

Le Prix des lecteurs Quais du Polar / Le Figaro revient à On ne mange pas les cannibales de Stéphanie Artarit (Belfond). Le roman obtient également la mention « Polar derrière les murs ». Une mention étudiants, en partenariat avec le Crous, distingue Le Livre des prodiges d’Olivier Ciechelski (Le Rouergue).

Côté jeunesse, le Prix Quais du Polar / Ville de Lyon récompense Le Secret de Golden Island de Natasha Farrant (Gallimard Jeunesse), choisi par des classes de CM1 et CM2 accompagnées par les Ambassadeurs du Livre de l’Afev.

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Le Prix Polar en séries, porté avec la SCELF dans le cadre de Polar Connection et dédié aux œuvres à potentiel d’adaptation audiovisuelle, distingue Les Sept robes de Tristan Saule (Le Quartanier).

Le Prix Polar et Justice, remis avec le Tribunal judiciaire de Lyon et en partenariat avec Libération, revient à La Collision de Paul Gasnier (Gallimard), dans une sélection consacrée aux récits liés aux faits divers et à la justice.

En bande dessinée, le Prix BD Polar, en partenariat avec la librairie Expérience et ICI France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, est attribué à IRL de Mark Eacersall, Henri Scala et Jérôme Savoyen (Glénat).

Le Prix des bibliothécaires de la Métropole de Lyon distingue Nulle part où revenir de Henry Wise (trad. Julie Sibony, Sonatine), parmi des romans noirs publiés entre septembre 2024 et août 2025.

Le Prix « Le Point » du polar européen revient au Sang des collines de Scott Preston (trad. Paul Matthieu, Albin Michel), poursuivant une tradition qui, depuis 2003, met en avant les grandes voix européennes du genre.

Le Prix Claude Mesplède est attribué à Catherine Fruchon Toussaint pour son émission Café polar sur RFI, saluant une contribution à la connaissance du roman policier.

Le concours de nouvelles, organisé avec Babelio et parrainé par S. Khara autour du thème « Dans l’ombre des découvertes », couronne Ainsi soit-il d’Antoine Gateau.

Du côté des lycéens, le Prix Court Polar, organisé avec la Police nationale et assorti d’immersions dans différents services, distingue trois textes :

« Coup de cœur du jury » : La Ligne fracturée de Joss Leleux (Lycée Saint-Pierre, Bourg-en-Bresse)

« Œuvre individuelle » : Les Accords du crime d’Inès Ounas (Lycée Gambetta, Tourcoing)

« Œuvre collective » : Les Lauriers ne sont pas que pour les vainqueurs, par une classe de latinistes du lycée Henri Bergson (Angers)

Enfin, le concours de nouvelles jeunesse, parrainé par Jean-Christophe Tixier sur le thème « Mémoire empoisonnée », distingue Virus Mortel d’Adam Rizzotto (candidat libre) et Le Secret de la mine de Dahlia Lakhal (concours scolaire).

En 2025, le Prix des lecteurs Quais du Polar / Le Figaro a couronné Eureka dans la nuit d’Anne-Sophie Kalbfleisch (Le Rouergue), également mentionné côté étudiants, tandis que la mention « Polar derrière les murs » distinguait Stella et l’Amérique de Joseph Incardona (Finitude). Le Prix Jeunesse est revenu à La Folle évasion de Sandrine Bonini (Seuil Jeunesse), le Prix Polar en séries à Bleus, blancs, rouges de Benjamin Dierstein (Flammarion) et le Prix Polar et Justice aux Oubliés d’Action Directe – De l’ultragauche au terrorisme de Richard Schittly (La Manufacture de livres).

En BD, American Parano (t. 2) d’Hervé Bourhis et Lucas Varela (Dupuis) a été primé, tandis que les bibliothécaires ont distingué Reine de Pauline Guéna (Denoël) et le Prix du polar européen Le Point Les Enfants loups de Vera Buck, trad. Brice Germain (Gallmeister). Le Prix Claude Mesplède a récompensé Histoire du polar de Claire Caland et Sandrine Kerion (Les Humanoïdes associés).

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Côté concours, Mare Nostrum de Jean-Christophe Boccou (nouvelles) et L’Ombre de Rosalia de Samara Benmeddah (jeunesse) ont été primés, tandis que le Prix Court polar a distingué La valse de Kitsune de Marin Gerner (écriture), Le soldat de plomb de Raphaëlle Arnaud (intrigue), La salle du pendu (classe du lycée Albert Châtelet, Douai, frisson) et L’innocence entachée de Margot Larrieu (coup de cœur).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Quais du Polar

Par Hocine Bouhadjera

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