L'Enfant du désert, adaptation d'une histoire vraie racontée par un livre

Resté inédit en français, le récit de Monica Zak a servi de base à Prune de Maistre et son époux, le réalisateur lui-même, pour coécrire le scénario du film L'Enfant du désert. Ce dernier reprend les grandes lignes d'une histoire vraie racontée dans l'ouvage de la journaliste suédoise.

Le film suit par ailleurs l'épopée éditoriale de Sun, âgée de 14 ans seulement, qui... a publié un livre inspiré d'une histoire héritée de son grand-père, sur un jeune garçon élevé par des autruches, justement. Sun est interprétée par Neige de Maistre, la fille du couple, tandis que Kev Adams assume le rôle du jeune grand-père.

Depuis 2018 et Mia et le Lion blanc, Gilles et Prune de Maistre ont travaillé ensemble sur plusieurs films mettant en scène un ou plusieurs animaux, comme Le Loup et le Lion (2021) et Moon le panda (2025).

Par Antoine Oury

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