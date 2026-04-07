Amour et goulag : au cœur de la Kolyma

Ce souvenir est partagé par tous les personnages : ce souvenir est un parasite. Il est dans toutes les têtes. Entreprise de destruction massive à part entière. Il faut pouvoir vivre avec ce souvenir. Chalamov avait déjà raconté le goulag, il lui a tout appris. Il y a de fameuses correspondances entre Chalamov et Soljenitsyne dont il est question dans le livre de Sénanque : ces deux-là n’étaient pas d’accord, ils ne s’entendaient pas.

Car leur expérience était différente, et le problème était aussi ce point de vue différent. Il n’y a pas de rédemption possible quand on voit le cauchemar de la Kolyma. Pourtant, et c’est le point d’orgue du livre, grâce à l’amour, Sylla voit la lueur des âmes et continue de croire en l’homme.

C’est un personnage en clair-obscur. Sylla est une combattante, une femme dangereuse et complexe ; si elle n’a aucun don physique, elle possède une force mentale rare qui se révèle à l’approche de la mort.

Le roman est proche du thriller. On note une passion tout à fait hallucinante pour le passé et l’histoire, puisque d’après l’auteur le passé fonde forcément le présent. Le passé de Sylla croise l’histoire trouvée dans une fosse sous le corps de ses parents. Terrible. Oui, son histoire est folle. D’autant qu’elle est éduquée comme une voleuse menant des actions criminelles

Antoine Sénanque raconte avec une puissance littéraire folle la Russie du goulag. La Russie du temps de Staline. Révéler l’existence de la Kolyma est d’autant plus viscérale que les soviétiques d’aujourd’hui veulent effacer tout ça. L’auteur, lui, sait et se souvient, il ne laissera pas le goulag disparaître dans les plis d’une mémoire déficiente. En effet, on observe le silence le plus total sur cette période de notre histoire contemporaine.

Antoine Sénanque a une nouvelle fois réussi un roman exceptionnel, un roman historique, à la fois concentré de grande Histoire, de suspense, de lumière et d’humanité, pour raconter l’inhumanité.

Extrait :

La licorne disait quelque chose à Varlam. Il en savait sur elle. Une vieille légende racontait qu’elle avait raté l’embarquement sur l’arche de Noé mais que Dieu l’avait épargnée. Elle avait été la seule à réchapper du déluge. Depuis, on disait que sa corne ressuscitait les morts. Les licornes de la foraine ne ressuscitaient personne. Elles tournaient inlassablement sur son carrousel avec les autres animaux scellés dont les peintures criardes s’écaillaient et griffaient les jambes de leurs cavaliers. Sylla se hissa sur le plateau. Son disque était séparé en deux par une pisse étroite fixe où le responsable du manège pouvait se tenir immobile et intervenir en cas d’incident. De chaque côté, défilaient les figures de bois. Kamo brancha le générateur. Les ampoules de la frise clignotèrent faiblement, éclairant les panneaux du décor : des chérubins dorés au milieu de nuages que des miroirs incurvés faisaient étinceler sur la corniche.

Extrait :

Le présent resurgit devant Milos et la silhouette de Sylla se décompose. Les zeks avaient fouillé les premières salles. Leur marteau avait broyé les cadenas des chapelles mortuaires. Le faisceau de leur torche balayait les couloirs. A peine vingt-quatre heures s’étaient écoulées depuis le départ de Sylla, mais Milos ressentait encore sa présence. Il croyait aux égrégores, ces forces spirituelles forgées par les pensées unies dans la même intention. La bienveillance créait des protections invisibles, mais il savait que l’égrégore de Sylla ne le protégerait pas des zeks qui le traquaient. Milos ne saurait pas les affronter et il ne pourrait fuir nulle part. Ils approchaient. Il avait gravi lentement les premières marches de l’escalier du clocher. Pour mettre simplement fin à ses jours ou plus justement, corrigea-t-il en lui-même, pour mettre un commencement à ses jours. Une vie chrétienne se transformait en vie bienheureuse dans l’au-delà. Le suicide était péché mortel, mais le sacrifice pouvait sanctifier.

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Par Laurence Biava

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