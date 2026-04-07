Loi anti-drogue : des millions de livres concernés, les éditeurs russes dépassés

Depuis le 1er mars 2026, l’application en Russie de la loi sur la « propagande » des stupéfiants ne se limite plus à un risque théorique : elle agit déjà sur les textes, la mise en vente et le prix des ouvrages. Comme le rapporte Kommersant, des éditeurs négocient avec auteurs et ayants droit pour supprimer des passages, reformuler certains segments ou noircir des phrases jugées sensibles, tandis que plusieurs titulaires de droits refusent toute altération.

La difficulté ne tient pas seulement aux coupes demandées. Elle réside aussi dans l’imprécision du cadre. Sauf que... les explications transmises aux maisons par le ministère russe du Numérique n’apportent pas de critère clair et univoque pour fixer les catégories d’âge. Des groupes préfèrent donc traiter très largement les titres mentionnant des drogues comme des ouvrages réservés aux adultes.

Des livres négociés au cas par cas

L'invraisemblance tient à ce que les discussions sont menées titre par titre. Pour éviter de lourdes sanctions, les maisons proposaient trois issues aux auteurs : masquer des phrases, réécrire le passage en cause ou raccourcir l’ensemble. Cette mécanique déplace la contrainte juridique jusque dans l’atelier éditorial, au moment de la préparation d’une réimpression comme d’une nouvelle parution.

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Le même article soulignait aussi que ces arbitrages ne font pas consensus. Certains ayants droit acceptent des compromis pour maintenir la diffusion. D’autres s’y opposent au nom de l’intégrité de l’œuvre. Ce désaccord suffit parfois à bloquer une réédition ou à suspendre un projet, faute d’accord contractuel entre la maison et le titulaire des droits.

En effet plus de 3 millions de livres seraient concernés. Plusieurs titres basculeraient en 18+, avec une TVA portée à 22 % au lieu du taux réduit de 10 %. L’enjeu ne relève donc plus seulement de la conformité rédactionnelle : il touche immédiatement le prix public et l’équilibre économique des catalogues. Conclusion, les libraires sont aussi à la ramasse.

Âge, fiscalité, commercialisation

De grands groupes rencontrent en plus des difficultés pour attribuer les mentions d’âge exigées par la nouvelle loi. Boris Kouznetsov, directeur général de Rosman, y explique que les clarifications reçues ne permettent toujours pas de déterminer nettement le bon niveau de classement.

D’après Vedomosti, une partie des acteurs a donc choisi la solution la plus protectrice juridiquement : apposer la mention 18+ sur tous les livres où apparaissent des références aux stupéfiants et intégrer dans leur prix une TVA de base à 22 %. Or, pointe le quotidien, le livre bénéficie en règle générale d’un taux préférentiel de 10 %. Le changement de qualification se répercute donc directement sur la commercialisation.

Cette logique de précaution rejoint les constats déjà opérés : des critères flous, des contrôles perçus comme instables et, pour les contrevenants, des sanctions pouvant aller jusqu’à 600.000 roubles (6600 €) d’amende ou deux ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, le choix d’un classement maximal fonctionne moins comme une appréciation éditoriale que comme une protection contre l’incertitude réglementaire.

Des contrôles étendus jusqu’aux mots

Et autre conséquence pratique : la vérification automatisée des contenus. Des éditeurs et des libraires décrivent des signalements produits par des systèmes d’intelligence artificielle, lesquels isolent des mots hors contexte.

Apparaissent des cas où des termes ordinaires, tels que « herbe » ou « décoction », sont alors interprétés comme problématiques. Une lecture mécanique qui accroît encore l’incertitude au moment d’évaluer un manuscrit ou une réimpression.

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L’ensemble dessine un déplacement très concret de la norme vers l’objet imprimé. Le texte peut être retouché, la couverture porter une signalétique plus restrictive, le prix de vente être recalculé et la circulation en librairie devenir plus délicate. Autrement dit, la loi ne produit pas un simple effet de contexte : elle modifie la matérialité de l’ouvrage, depuis sa rédaction jusqu’à sa présence en rayon.

Le pays se trouve moins confronté à une censure abstraite qu’à une chaîne de décisions très concrètes : discuter un passage, relever un âge minimal, renchérir un prix, ou différer une remise en vente. L’application de la loi russe sur la « propagande en faveur des drogues » s’observe ainsi à trop d'échelles distinctes pour devenir un outil législatif simple...

Crédits photo : WikiImages, CC 0

Par Nicolas Gary

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