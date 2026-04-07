Loi anti-drogue : des millions de livres concernés, les éditeurs russes dépassés

Depuis le 1er mars 2026, la loi russe sur la « propagande des drogues » ne pèse plus seulement sur le principe de publication. Elle agit sur la fabrication même des ouvrages : passages modifiés, ayants droit sollicités, classement en 18+ et hausse de TVA. L’affaire révèle une régulation qui se mesure désormais jusque dans le prix des livres.
Le 07/04/2026 à 09:51 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
07/04/2026 à 09:51
0
Commentaires
0
Partages
Depuis le 1er mars 2026, l’application en Russie de la loi sur la « propagande » des stupéfiants ne se limite plus à un risque théorique : elle agit déjà sur les textes, la mise en vente et le prix des ouvrages. Comme le rapporte Kommersant, des éditeurs négocient avec auteurs et ayants droit pour supprimer des passages, reformuler certains segments ou noircir des phrases jugées sensibles, tandis que plusieurs titulaires de droits refusent toute altération.
La difficulté ne tient pas seulement aux coupes demandées. Elle réside aussi dans l’imprécision du cadre. Sauf que... les explications transmises aux maisons par le ministère russe du Numérique n’apportent pas de critère clair et univoque pour fixer les catégories d’âge. Des groupes préfèrent donc traiter très largement les titres mentionnant des drogues comme des ouvrages réservés aux adultes.
L'invraisemblance tient à ce que les discussions sont menées titre par titre. Pour éviter de lourdes sanctions, les maisons proposaient trois issues aux auteurs : masquer des phrases, réécrire le passage en cause ou raccourcir l’ensemble. Cette mécanique déplace la contrainte juridique jusque dans l’atelier éditorial, au moment de la préparation d’une réimpression comme d’une nouvelle parution.
À LIRE - Russie : trop de drogues dans les livres de Stephen King, Pelevine ou Palahniuk
Le même article soulignait aussi que ces arbitrages ne font pas consensus. Certains ayants droit acceptent des compromis pour maintenir la diffusion. D’autres s’y opposent au nom de l’intégrité de l’œuvre. Ce désaccord suffit parfois à bloquer une réédition ou à suspendre un projet, faute d’accord contractuel entre la maison et le titulaire des droits.
En effet plus de 3 millions de livres seraient concernés. Plusieurs titres basculeraient en 18+, avec une TVA portée à 22 % au lieu du taux réduit de 10 %. L’enjeu ne relève donc plus seulement de la conformité rédactionnelle : il touche immédiatement le prix public et l’équilibre économique des catalogues. Conclusion, les libraires sont aussi à la ramasse.
De grands groupes rencontrent en plus des difficultés pour attribuer les mentions d’âge exigées par la nouvelle loi. Boris Kouznetsov, directeur général de Rosman, y explique que les clarifications reçues ne permettent toujours pas de déterminer nettement le bon niveau de classement.
D’après Vedomosti, une partie des acteurs a donc choisi la solution la plus protectrice juridiquement : apposer la mention 18+ sur tous les livres où apparaissent des références aux stupéfiants et intégrer dans leur prix une TVA de base à 22 %. Or, pointe le quotidien, le livre bénéficie en règle générale d’un taux préférentiel de 10 %. Le changement de qualification se répercute donc directement sur la commercialisation.
Cette logique de précaution rejoint les constats déjà opérés : des critères flous, des contrôles perçus comme instables et, pour les contrevenants, des sanctions pouvant aller jusqu’à 600.000 roubles (6600 €) d’amende ou deux ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, le choix d’un classement maximal fonctionne moins comme une appréciation éditoriale que comme une protection contre l’incertitude réglementaire.
Et autre conséquence pratique : la vérification automatisée des contenus. Des éditeurs et des libraires décrivent des signalements produits par des systèmes d’intelligence artificielle, lesquels isolent des mots hors contexte.
Apparaissent des cas où des termes ordinaires, tels que « herbe » ou « décoction », sont alors interprétés comme problématiques. Une lecture mécanique qui accroît encore l’incertitude au moment d’évaluer un manuscrit ou une réimpression.
À LIRE - Collecte globale de livres en Russie : l’offensive culturelle à l'ère des soupçons
L’ensemble dessine un déplacement très concret de la norme vers l’objet imprimé. Le texte peut être retouché, la couverture porter une signalétique plus restrictive, le prix de vente être recalculé et la circulation en librairie devenir plus délicate. Autrement dit, la loi ne produit pas un simple effet de contexte : elle modifie la matérialité de l’ouvrage, depuis sa rédaction jusqu’à sa présence en rayon.
Le pays se trouve moins confronté à une censure abstraite qu’à une chaîne de décisions très concrètes : discuter un passage, relever un âge minimal, renchérir un prix, ou différer une remise en vente. L’application de la loi russe sur la « propagande en faveur des drogues » s’observe ainsi à trop d'échelles distinctes pour devenir un outil législatif simple...
Crédits photo : WikiImages, CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Au Brésil, l’accès des femmes à la publication progresse, porté par les outils numériques, l’essor des maisons indépendantes et un lectorat féminin très présent. Mais l’éditrice Dani Costa Russo rappelle que cette avancée se heurte encore à des obstacles très concrets : manque de temps, charge domestique, précarité matérielle et violences.
06/04/2026, 10:00
La version HBO Max tout juste annoncée, avec une première bande-annonce, Harry Potter passe sur le grill. Et les acteurs qui se substituent aux icônes qui campèrent les personnages dans les films d’Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Mike Newell et David Yates ravivent des plaies anciennes. Presque sans le faire exprès ?
04/04/2026, 11:14
La mort de Federico Enriques, dirigeant historique de Zanichelli, suscite en Italie une émotion qui dépasse le seul cercle des éditeurs. À travers l’hommage rendu par l’AIE, c’est toute une trajectoire qui réapparaît : celle d’un homme lié aux grands manuels scolaires, aux dictionnaires de référence et à la modernisation d’une maison au rôle décisif dans l’instruction de plusieurs générations d’Italiens.
03/04/2026, 12:22
L'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association) décernera, en juillet prochain, son troisième Prix pour l'Innovation dans l'édition (Innovation in Publishing Award). Cinq propositions sont en lice, tournées vers la vente en ligne, le marketing ou la lecture interactive renforcée par l'intelligence artificielle.
02/04/2026, 13:35
Au Mexique, la baisse des ventes de livres dans certaines régions ne s’explique pas seulement par des facteurs économiques. L’insécurité modifie les déplacements et réduit la fréquentation des librairies, fragilisant un maillon essentiel de la chaîne du livre.
02/04/2026, 10:53
En Biélorussie, la répression contre le livre change d’échelle. En classant PEN Belarus et plusieurs maisons d’édition parmi les structures « extrémistes », le pouvoir ne vise plus seulement des opposants, mais l’infrastructure même de l’édition en langue biélorusse. Arrestations, exil forcé, menaces pénales : cette séquence éclaire une politique qui associe désormais activité culturelle, circulation des livres et soupçon criminel durable.
02/04/2026, 09:36
La directrice du Rutherford County Library System, le réseau de bibliothèques publiques du comté du Tennessee, Luanne James, a été licenciée le 30 mars par le conseil d’administration du même réseau, au terme d’un vote de 8 voix contre 3. Elle refusait d’exécuter une décision de l'instance dirigeante, imposant le déplacement de 132 livres jeunesse vers le rayon adultes.
31/03/2026, 18:18
Les premières images de la future Donald J. Trump Presidential Library ont été rendues publiques par Eric Trump, le fils du POTUS, un projet auquel il dit avoir consacré « son cœur et son âme ». Cette révélation s’accompagne d’une communication rodée : vidéo promotionnelle, site dédié et appel aux dons. Elle constitue surtout un moment charnière dans un projet encore largement à l’état de promesse, où s’entremêlent mégalomanie, ambition politique et enjeux financiers de grande ampleur.
31/03/2026, 14:16
On a longtemps parlé du livre latino-américain comme d’un catalogue, d’une langue, d’un réseau de foires. Puis les camions, les factures, le papier et les délais ont recommencé à parler plus fort. Entre ports, imprimeries, réassorts impossibles et trésoreries à bout, l’objet imprimé rappelle une vérité triviale : avant d’arriver sur une table de libraire, un texte traverse déjà une mécanique décisive.
31/03/2026, 13:20
Minuit sonne, et les chiffres sortent de l’ombre. Dans les librairies québécoises, les piles ne mentent pas : les lecteurs achètent, mais les institutions se retirent. Derrière une baisse minime, le Bilan Gaspard 2025 révèle un déplacement discret mais profond des équilibres. Entre romans étrangers en hausse et coloriages triomphants, le marché change de centre de gravité.
31/03/2026, 11:50
Dans les marges lumineuses des plateformes, là où le défilement vertical promet une lecture sans friction, un autre récit s’écrit plus bas, dans l’ombre des bulles et des cases. Ce n’est pas celui des héros, mais des passeurs de langue. À mesure que le webtoon conquiert le monde, la traduction cesse d’apparaître comme un art discret : elle devient un coût, un flux, un goulot qu’il faut accélérer.
31/03/2026, 11:48
Le ministre de la Culture Wolfram Weimer s'est aliéné une partie du secteur du livre allemand après une intervention pour retirer trois librairies de la liste des lauréats du Deutscher Buchhandlungspreis, récompense institutionnelle. Ces trois enseignes, ancrées politiquement à gauche, ont été qualifiées d'« extrémistes » par l'homme politique, ce qu'elles démentent. L'une d'entre elles a saisi la justice administrative.
30/03/2026, 13:10
Dans un campus népalais, des cartons moisissaient, les termites travaillaient en silence, et personne n’imaginait qu’un tas de volumes finirait par toucher la diplomatie régionale. Puis un incendie s’est déclenché, enregistré en vidéo... laquelle a fini par circuler, et le papier imprimé s’est chargé d’autre chose que d’encre : d’influence, de susceptibilités d’État, et de cette matière inflammable qu’on appelle le symbole.
30/03/2026, 12:00
Aux États-Unis, les rayonnages scolaires se vident sous la même pression que celle remplissant les tribunaux. Et désormais, les gros joueurs de l'industrie du livre entrent dans l’arène. Quand Bertelsmann (Penguin Random House, et d'autres...) dégaine le droit contre les « book bans », ce n’est pas une querelle de catalogue : c’est la preuve qu’un roman, désormais, peut déranger jusqu’à la charpente du pouvoir.
30/03/2026, 10:43
L'acteur Chris Colfer a choisi une carrière qui bifurque brutalement. Devenu auteur à succès, une mue s’opère, presque provocatrice. Il annonce un ouvrage qui sera “radical” et promet quelque chose de transgressif Changer de ton, déranger, déplacer les attentes : dans une industrie du livre friande de figures connues, ce geste interroge autant qu’il fascine.
28/03/2026, 18:40
On a longtemps demandé aux lecteurs de traverser la ville, de trouver l’horaire juste, de plier leur journée au rythme des institutions. Puis certaines villes ont compris l’inverse : c’est au service public de bouger. À Changchun, dans le nord-est de la Chine, la bibliothèque descend du piédestal, entre dans les quartiers, emprunte les circuits du quotidien et transforme un geste banal — prendre un livre — en affaire de proximité réelle.
28/03/2026, 09:41
À force de grimper, les prix finissent par raconter autre chose que des étiquettes. En Russie, le livre entre dans une zone de turbulences où se mêlent papier plus cher, contrôle accru, logistique sous tension et librairies essorées. Ce n’est plus seulement une affaire de marché : c’est une lente modification du droit concret de lire, feuille après feuille, rayon après rayon, ticket après ticket.
27/03/2026, 12:10
Créé par la maison d’édition italienne Feltrinelli et la Fondation Giangiacomo Feltrinelli en 2022, le Prix Inge Feltrinelli (Premio Inge Feltrinelli dans la langue de Dante) s'associe avec l'organisation PEN International. Une mention spéciale mettra ainsi en avant un auteur ou une autrice qui s'engage pour la défense des droits humains.
27/03/2026, 11:42
Il y a des villes où les vitrines changent avec les saisons, et d’autres où la peur mène la danse. À Hong Kong, la librairie indépendante représente désormais un rapport de force. Quand la police y pénètre pour un titre, c'est rarement suite à une envie pressante : plutôt une démonstration qu'entre l’État et les livres, se poursuit une guerre contre les idées...
25/03/2026, 17:25
Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.
24/03/2026, 14:14
Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.
24/03/2026, 09:00
Dans les vitrines policées de l’édition commerciale, certaines langues entrent encore comme par effraction. Au Pérou, l’arrivée d’un livre en quechua chez Penguin Random House n’a rien d’un détail folklorique : elle heurte une vieille organisation des lettres, où les idiomes autochtones survivaient dans les marges pendant que le marché, lui, parlait presque exclusivement castillan.
23/03/2026, 11:09
Dans un paysage où les nouveautés défilent à toute vitesse et où la recommandation se fragmente, certains repères semblaient encore tenir, à l’écart du bruit. Des lieux de lecture lente, de tri, de confrontation d’idées. Leur disparition ne relève pas d’un simple ajustement économique. Elle accompagne un déplacement plus profond : celui d’une culture du livre qui change de rythme, de support et, parfois, de mémoire.
22/03/2026, 08:31
Les grandes manœuvres du livre ne sont pas l'apanage des bruyantes capitales ni des métropoles. Le groupe italien Feltrinelli a pris l’avion pour Montevideo, avec un grand projet. Une librairie, un bâtiment mythique, des ministres, un orchestre et cette vieille intuition européenne : on peut encore faire de la géographie culturelle avec des étagères.
22/03/2026, 08:09
Les livres n'attendent plus sagement sur une étagère qu’un lecteur discipliné se présente : désormais, il faut planter des romans dans le sable, cartographier les rencontres littéraires comme des urgences vitales et traquer les jeunes lecteurs dans le tumulte des usages numériques. Le vieux prestige du papier ne suffit plus : le monde du livre redescend dans la rue, sur la plage, dans le flux, là où l’attention se gagne à la force du réel.
21/03/2026, 09:50
Au Japon, les empires de papier finissent par tousser. Le manga, qu’on croyait lancé sur rails jusqu’à l’horizon, se découvre de nouvelles limites, pendant qu’en coulisses les grands manœuvriers de la diffusion mondiale déplacent leurs pièces. Derrière les chiffres et les acquisitions, une vieille question revient, intacte : qui parle encore quand un livre change de langue, de marché, de vitesse ?
21/03/2026, 09:34
Madrid n’en finit plus de recycler ses lieux, ses héritages, ses élites culturelles. Cette fois, ce ne sont ni un musée de plus, ni une librairie conceptuelle de façade. Dans un ancien écrin du marché de l’art, des livres, des archives, des idées sur la ville et une certaine idée du prestige intellectuel se mêlent sous le même toit. Au fond, c’est peut-être là que se joue quelque chose de plus vaste : la revanche du livre comme espace physique de pouvoir.
21/03/2026, 08:52
Il y a les livres qui traversent les frontières avec des rubans rouges, des slogans bien peignés et l’odeur douce du prestige national. Et ceux qui passent en biais, dans une valise, entre deux contrôles, parce qu’ils dérangent encore. Entre la vitrine mondiale dressée par Pékin et les étagères que Hong Kong apprend à surveiller, le monde chinois du livre révèle moins un marché qu’un champ de forces, où chaque page devient un test de puissance.
20/03/2026, 16:52
Le distributeur américain Baker & Taylor a initié une procédure de sauvegarde, en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, qui permet à une structure de se placer sous la surveillance du tribunal. Une surprise, pour la chaine du livre américaine, alors que le grossiste se dirigeait vers une cessation d'activité, en fin d'année 2025.
20/03/2026, 10:49
Medellín a été désignée Capitale mondiale du livre 2027 par l’UNESCO. L’organisation distingue une politique de long terme en faveur de la lecture, appuyée sur un réseau dense de bibliothèques et de librairies et sur des programmes visant l’inclusion sociale.
17/03/2026, 18:10
Dans un Moyen-Orient plongé dans une nouvelle phase d’escalade depuis fin février 2026, les enfants paient un tribut particulièrement lourd. Plus de 1100 ont été tués ou blessés en moins de deux semaines, tandis que des millions sont déplacés et privés d’école. Face à cette réalité, dans laquelle les droits fondamentaux sont bafoués, l’International Board on Books for Young People (IBBY) mobilise le livre comme outil de soutien à travers une initiative de kits créatifs au Liban.
17/03/2026, 15:25
Le pays ne figure plus au premier rang des préoccupations médiatiques, mais la Biélorussie reste néanmoins une dictature au sein de l'Europe. Alexandre Loukachenko, à sa tête depuis plus de 30 ans, s'applique à faire taire toutes les voix contestataires. L'une des stratégies consiste à considérer comme « extrémiste » toute organisation dissidente, et le Centre PEN national en a fait les frais il y a quelques semaines.
17/03/2026, 12:03
Le livre voyage léger, dit-on. Pas cette fois. Derrière les couvertures, les vitrines du Nouvel An au Cheval de Feu et les pinceaux offerts en supplément, Pékin pousse une machine parfaitement huilée : maisons d’État, export culturel, foires internationales, récit national calibré. La Chine ne vend pas seulement des ouvrages à l’étranger ; elle met en rayon une image d’elle-même, polie, cadrée, traduite, et surtout très consciente de ce qu’elle veut faire lire du pays.
16/03/2026, 18:00
Dans les allées bien cirées de la London Book Fair, le livre mondial avance avec deux jambes inégales. L’une traîne en Europe, lestée par la fatigue des vieux marchés ; l’autre file vers l’Inde, le Brésil ou le Mexique, là où la fiction, la jeunesse et les prescriptions numériques bousculent les hiérarchies. Le décor sent moins la crise terminale que le déplacement du centre de gravité éditorial, commercial et symbolique, sous les néons du salon.
16/03/2026, 10:54
Aux États-Unis, les bibliothèques sont devenues un champ de bataille culturel. Les disputes autour de quelques titres controversés débordent désormais les étagères : elles redessinent les collections, les budgets et même les métiers. Au cœur de cette secousse, un public fragile : les adolescents. Entre politiques locales, pressions militantes et prudence institutionnelle, les rayons qui leur étaient dédiés s’effacent parfois en silence.
14/03/2026, 09:53
Dans les industries culturelles, les anniversaires servent parfois de couperet. On souffle les bougies d’une maison, puis l’actionnaire change la serrure. Chez Dark Horse, la sortie de Mike Richardson ne relève pas seulement d’un jeu de chaises musicales : elle révèle un monde où l’imaginaire circule sous surveillance, où le mot création s’efface derrière celui de franchise, et où chaque fondateur découvre, un jour, que sa propre œuvre a changé de propriétaire.
14/03/2026, 09:19
Autres articles de la rubrique Métiers
Plusieurs salariés du service d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph, situé rue Pierre Sarrazin, dans le 6e arrondissement de Paris, ont débrayé, ces mercredi 1er et jeudi 2e avril. Face à des « réaménagements » qu'ils estiment imposés par la direction du groupe, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi « de nouveaux risques pour la santé et la sécurité ».
07/04/2026, 10:45
Parler de lecture, d'accord, mais comment évoquer les écoles qui fatiguent, des quartiers qui décrochent ou encore ce temps libre colonisé par les écrans. Au Royaume-Uni, la bibliothèque revient ainsi dans le paysage comme un équipement de première nécessité. Derrière les 150.000 £ promises, il y a une question plus brute : qui tient encore la porte ouverte à la lecture ordinaire ?
07/04/2026, 10:19
Réparer le langage publie Plongez ! un nouveau recueil de 7 histoires courtes écrites par 173 lycéens. L'association lance cette collecte pour finaliser la publication et déployer une large diffusion de ce livre auprès du plus grand nombre de jeunes éloignés du livre et de la lecture.
07/04/2026, 10:09
Aux États-Unis, la lutte contre le piratage en ligne change d’échelle. Après une décision de la Cour suprême favorable au fournisseur d’accès Cox, élus républicains et démocrates travaillent à un texte commun pour autoriser le blocage judiciaire de sites étrangers dédiés à la contrefaçon. Le dossier touche aussi directement le livre, soutenu par les organisations d’auteurs et contesté par les défenseurs des libertés numériques.
06/04/2026, 10:35
Dans le cadre du développement de ses éditeurs jeunesse, DG Diffusion poursuit l’élargissement de son réseau de partenaires. Depuis janvier 2026, les éditions Les Rêves d’Ily ont rejoint DG pour sa diffusion et sa distribution. Basée à Paris, cette maison d’éditions propose des albums qui mêlent humour, imaginaire et sujets de société, avec l’ambition de divertir les jeunes lecteurs tout en éveillant leur réflexion.
06/04/2026, 10:02
Après sept ans d’activité, la plateforme de manga numérique Manga Planet a fermé le 31 mars 2026. Derrière cette disparition, il n’y a ni simple repli éditorial ni panne passagère, mais une suite de décisions techniques, commerciales et contractuelles : suspension des paiements via Stripe, arrêt progressif des abonnements, puis transfert partiel des achats vers Renta!. Le cas révèle la fragilité concrète d’une bibliothèque numérique sous licence.
05/04/2026, 10:10
Présentes dans 80 pays, les librairies françaises de l’étranger restent un maillon décisif pour la diffusion du livre, de la langue et des idées françaises. Mais l’étude commandée par le ministère de la Culture décrit une réalité plus âpre : coûts de transport élevés, remises jugées insuffisantes, aides mal identifiées, pression des plateformes et rémunération souvent trop faible dessinent une économie instable.
04/04/2026, 09:00
Le français vient de franchir un seuil symbolique et statistique : avec 396 millions de locuteurs recensés par l’Organisation internationale de la Francophonie, il devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Derrière cette progression, un basculement se confirme : la dynamique de la langue se joue désormais largement en Afrique, dans l’éducation, les usages numériques et la jeunesse.
04/04/2026, 08:00
Arnaud Montebourg porte devant la justice un conflit inédit avec Fayard. L’ancien ministre, publié en 2023 par la maison, conteste son maintien chez l’éditeur depuis son changement de direction et l’affirmation d’une ligne marquée à droite. En réclamant une clause de conscience, aujourd’hui réservée aux journalistes, il pose une question appelée à dépasser son seul cas.
04/04/2026, 07:30
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’univers d’Astérix s’apprête à investir à la fois les salles de cinéma et les librairies. Le 2 décembre prochain, la sortie du film d’animation Astérix et le Royaume de Nubie sera accompagnée d’un ouvrage illustré pensé comme un prolongement éditorial du long-métrage.
03/04/2026, 18:22
La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.
03/04/2026, 17:09
Installée dans le Trièves depuis plus de trois décennies, la maison d'édition indépendante Terre vivante, spécialisée dans l'écologie pratique, prend soin d'un terrain de 50 hectares, occupé par une forêt et un Centre écologique. La structure éditoriale a signé la plus importante Obligation Réelle Environnementale (ORE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, garantissant ainsi la préservation de cet espace naturel pour les 99 prochaines années.
03/04/2026, 16:22
À Angoulême, l’interpellation d’un homme soupçonné de vols répétés à la librairie de la Cité de la BD dépasse le simple fait divers. L’affaire remet en lumière une réalité documentée par le Syndicat de la librairie française : prévenir, constater et traiter juridiquement le vol en magasin devient une composante concrète du travail quotidien. Jusqu’à rejoindre, en arrière-plan, la question plus large de l’accès au livre, dans une situation de précarité.
03/04/2026, 15:22
La 7e audience du 5e procès de Pınar Selek s’est tenue ce jeudi 2 avril à Istanbul, marquant une nouvelle étape dans une procédure judiciaire entamée à la fin des années 1990. Une étape symbolique aussi : pour la première fois, son ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde, récemment publié aux éditions Université Paris Cité, a été versé au dossier du tribunal.
03/04/2026, 14:15
Pieterke Mol revient sur la genèse de Comme ta mère, un roman né dans l’hésitation, le doute et la résistance du texte lui-même. Entre exploration intime et construction littéraire, l’autrice raconte comment l’histoire s’est déplacée - du père à la fille - pour trouver sa véritable voix. Elle y dévoile un processus d’écriture charnel, traversé par les questions de filiation, de forme et de langage, jusqu’à faire émerger un texte affranchi de son origine.
03/04/2026, 13:33
Né d'une fascination d'enfance pour les sorties en forêt et la cueillette des champignons, Champinup est le fruit d'un héritage familial transformé en odyssée artistique. Ce bestiaire fantastique à l’aquarelle s’adresse aux amoureux de la nature et de magie. Thibault Colon de Franciosi a illustré un univers où chaque espèce de champignon se métamorphose en des créatures élégantes et mystérieuses : les Champinups. Leurs histoires respectives sont tout aussi fascinantes qu’elles.
03/04/2026, 13:14
Aujourd'hui incarné par une société par actions simplifiée, le dispositif pass Culture sera converti, en 2026, en opérateur de l'État. Une transformation destinée à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses, mais qui associera aussi des représentants des collectivités territoriales à sa gouvernance.
03/04/2026, 10:56
La ministre de la Culture Catherine Pégard accueille deux nouvelles personnalités au sein de son cabinet. Elle a notamment choisi comme cheffe adjointe de cabinet Erika Léger, haute fonctionnaire embarquée dans le projet Terra Academia de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer...
03/04/2026, 10:03
Avec les premiers jours du printemps, les librairies indépendantes dessinent un paysage à la fois fragile et vibrant. Entre ouvertures de lieux hybrides, projets nomades et élans solidaires, de nouvelles formes émergent pour faire vivre le livre au plus près des territoires. Le recours de plus en plus fréquent au financement participatif dit autant l’attachement des publics que les difficultés à se financer. Un panorama entre engagement local, expérimentation et lutte pour la survie.
02/04/2026, 17:33
Un nouveau communiqué diffusé par Emmanuel Dall’Aglio, à présent président de l’association « Monde ouvert, l’itinéraire de Kenneth White », entend mettre fin aux incertitudes entourant l’héritage du poète franco-écossais et de son épouse Marie-Claude White. Après des mois de tensions et d’interrogations, « la succession des époux White est désormais réglée », affirme le légataire - sans pour autant répondre à toutes les questions sur l’avenir de la maison de Trébeurden et de l’œuvre qu’elle abrite.
02/04/2026, 16:22
Les éditions Nouriturfu inaugurent une nouvelle collection, baptisée « Food Fighters », avec un premier titre paru le 20 mars dernier : Le Guide des bières féministes, queer et décoloniales, signé par la journaliste Anaïs Lecoq.
02/04/2026, 15:57
La Fondation Jean-Luc Lagardère ouvre son appel à candidatures 2026, confirmant un dispositif désormais bien installé dans le paysage du soutien à la jeune création. Cette année, douze bourses seront attribuées à de jeunes professionnels issus de disciplines variées, allant de l’écrit à l’audiovisuel, en passant par la photographie, la musique ou encore l’humour.
02/04/2026, 15:09
Au Canada, plusieurs bibliothèques publiques signalent une hausse des vols de livres. Le phénomène reste discret, mais il éclaire une tension plus large : hausse du prix des ouvrages, fragilité économique d’une partie du public et institutions contraintes de préserver un accès gratuit tout en supportant des pertes bien réelles sur leurs collections, leurs budgets et leurs capacités de renouvellement.
02/04/2026, 10:35
Un arrêté, pris par le Premier ministre ce 1er avril, nomme Johanna Barasz à la direction de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS).
02/04/2026, 09:09
Diffusion Dimedia annonce la nomination de Jean-François Bouchard à la présidence de son conseil d’administration. L’acteur majeur de la diffusion et de la distribution de livres en langue française au Québec et au Canada confie ainsi cette fonction à une figure bien connue du secteur.
01/04/2026, 18:06
L'éditrice Joëlle Losfeld faisait part, en août 2025, de son intention de créer une nouvelle structure indépendante, Le Terrain vague-Losfeld, à partir du mois de janvier 2026. Son projet a été contrarié par un débiteur plutôt long à rembourser les sommes dues, l'homme de médias Pierre Lescure, qui lui doit encore plus de 100.000 €.
01/04/2026, 15:35
Les éditions Point Nemo inaugureront, le 13 mai prochain, une nouvelle collection consacrée à la Bretagne et au Pays basque. Intitulée « Petits précis futiles et indispensables », cette série abandonne les codes du guide touristique classique pour proposer une succession d’informations brèves, mêlant données, anecdotes et éléments visuels.
01/04/2026, 15:01
À Orléans, la fermeture d’Agapé ne se résume pas à la disparition d’une librairie chrétienne indépendante. L’arrivée annoncée de La Procure à sa place déplace la lecture du dossier vers l’économie du commerce spécialisé : poids du stock, difficulté de transmission, rôle du réseau et solidité de l’actionnariat. Derrière une adresse locale, c’est un changement de modèle qui se dessine.
01/04/2026, 14:36
Le dessinateur et artiste britannique Glen Baxter est mort le 29 mars 2026, à l’âge de 82 ans, des suites d’une carcinomatose. Figure singulière du dessin contemporain, il laisse derrière lui une œuvre immédiatement reconnaissable, faite de traits simples et de légendes déroutantes, où l’humour le plus décalé se mêle à une culture littéraire et artistique exigeante.
01/04/2026, 12:22
Le dessinateur et scénariste Jean-Paul Krassinsky est décédé mardi 31 mars 2026, à l’âge de 53 ans, ont annoncé les éditions Dupuis dans un communiqué. Né le 25 novembre 1972, il travaillait encore sur plusieurs projets, dont une adaptation du texte Rose Royal de Nicolas Mathieu (Actes Sud).
01/04/2026, 11:51
Au Québec, le livre ne fléchit pas seul : il révèle une tension structurelle entre politiques publiques, économie éditoriale et formation des lecteurs. Le recul observé en 2025 dépasse la conjoncture : il met au jour une dépendance croissante à l’école et interroge la capacité du secteur à préserver sa vitalité face aux arbitrages budgétaires et aux pressions concurrentielles. L'Association nationale des éditeurs de livres du Québec réagit à ces données.
31/03/2026, 17:10
Le palmarès québécois de 2025 confirme une double dynamique : l’emprise des auteurs internationaux sur la fiction et la montée des usages pratiques, domestiques ou ludiques. La présence récurrente de Freida McFadden, la percée des livres de coloriage et la solidité des guides illustrent une segmentation accrue des pratiques de lecture.
31/03/2026, 11:31
Le groupe Leduc (Albin Michel) annonce la nomination de Marine Alata à la direction éditoriale de son pôle fiction, qui regroupe notamment les marques Charleston, Nami et Belladone. Cette arrivée s’inscrit dans une stratégie de structuration et de développement du catalogue littéraire de la maison, portée par sa directrice générale Karine Bailly-de Robien.
30/03/2026, 18:40
À travers La chambre de bonne, Mathieu Pieyre revient sur un lieu modeste devenu matrice d’une jeunesse parisienne, entre solitude et rencontres. Dans ce récit d’apprentissage, la petite chambre se transforme en espace de liberté, mais aussi en point de passage pour une galerie de figures, anonymes ou célèbres. Un roman habité par la mémoire, où les livres et les disparus continuent de faire vivre le présent.
30/03/2026, 18:14
Invité à intervenir à la prestigieuse université de Yale sur ses travaux autour de la « néofascisation », le chercheur en sciences sociales Mathieu Rigouste s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain par le Department of Homeland Security, sans justification officielle. Une décision qui empêche sa venue et plusieurs interventions prévues, et qui constitue, selon lui, une illustration concrète des mécanismes qu’il analyse depuis plusieurs années.
30/03/2026, 17:29
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Commenter cet article