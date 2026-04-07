Favoriser l'insertion sociale par l'écriture

En janvier et février derniers, l’association Réparer le langage a proposé à 173 lycéens répartis dans 7 lycées de l’académie de Toulouse d’écrire collectivement 7 histoires courtes en classe, autour du thème de l’eau, avec leurs professeur.e.s et 7 écrivains professionnels. Parmi ces jeunes pour la plupart éloignés de la lecture et du livre, figurent en particulier des élèves en lycée professionnel et des jeunes allophones, primo-arrivants et non scolarisés antérieurement, pour lesquels le français n’est pas la langue d’origine.

Devenus ainsi « acteurs de la lecture », ils donnent vie à 7 récits dont ils sont les héros et dans lesquels, pour la première fois de leur vie, ils osent prendre la parole personnellement et collectivement, avec leurs mots à eux pour raconter leurs propres histoires, ou donner vie à des personnages qui leur ressemblent.

Aujourd’hui cette belle aventure collective qu’ils n’auraient jamais cru vivre un jour devient un vrai livre de 165 pages intitulé Plongez ! Une invitation à réenchanter une lecture désirable qui, bientôt en vente en librairie, s’adresse à des milliers d’autres jeunes de leur âge.

D’ailleurs, dès le mois d’avril, dans le cadre du « Marathon des mots », Festival national de lecture publique, ils participeront tous à une grande lecture de leurs histoires par une comédienne professionnelle à l’hôtel de région d’Occitanie.

Cette collecte participative a pour but de finaliser une opération unique en France en faveur du partage et de l’insertion par l’écriture, la lecture et la prise de parole publique de jeunes en recherche de construction intérieure, de structuration de la pensée et d’émancipation.

Fondée en 2015 Réparer le langage a déjà publié 138 romans collectifs écrits par plus de 12 000 collégiens et lycéens et a obtenu en 2025 le Trophée national Livres Hebdo de l’Action culturelle. Grâce à votre générosité, le recueil « Plongez » inaugurera en beauté cette nouvelle collection d’histoires courtes à partager entre ados « auteurs » et ados « lecteurs ».

La campagne est à proposer à cette adresse.

Par Projet Ulule

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