Cinq ouvrages finalistes pour le Prix Eugène Dabit 2026

Les finalistes du Prix Eugène Dabit - Le peuple et le style 2026

Mathilde Beaussault, La Colline (Le Seuil)

Marius Degardin, Les Mandragores (Le Panseur)

Mathilda Di Matteo, La Bonne Mère (L'iconoclaste)

Christel Périssé-Nasr, Le Film du peuple (Éditions du Sonneur)

Rouda, Les Jardins Perdus (Liana Levi)

Le Prix Eugène Dabit récompense des romans francophones « qui placent le peuple d’hier et d’aujourd’hui au centre de la création littéraire, à hauteur de vies ». Décernée pour la première fois en 1931 à Eugène Dabit, alors nommée Prix du roman populiste, la distinction salue des oeuvres « qui portent les voix populaires, en expriment le sel, les joies et les souffrances, la diversité, les valeurs, les combats ».

Le jury réunit Julie Bacques, Julie Bonnie, Hugo Boris (président), Natacha Boussaa, François Boucq (membre d’honneur), Patrick Braouezec, Joseph Da Costa (président d’honneur), Dominique Fabre, Hervé Hamon, Philippe Haumont, Claire Le Guellaff, Michel Quint et Samira Sedira.

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Avec cette année pour marraine Carole Martinez, la cérémonie de remise du prix 2026 se déroulera le 6 mai prochain, à 18h30, à la librairie L’Arabesque, au CENTQUATRE, dans le 19e arrondissement de Paris.

L'année dernière, le Prix Eugène Dabit avait salué Clémentine Mélois pour son livre Alors c'est bien, paru aux éditions Gallimard.

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DOSSIER - Le Prix Eugène Dabit

Par Dépêche

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