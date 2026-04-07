Spider-Man et Daredevil : pourquoi Marvel joue avec nos nerfs ?

La troisième saison de Daredevil : Born Again s’amuse avec une attente ancienne du public Marvel. Dans l’épisode 3, relève ComicBook, l’allusion à une « brigade de quartier » se change en clin d’œil direct à Spider-Man. Il n’en faut pas plus pour enflammer le net et relancer une hypothèse tenace : celle d’une rencontre franche entre Matt Murdock et Peter Parker dans le MCU.

La perspective ne tient pas du seul fantasme de fans. Depuis longtemps, ces deux figures occupent un même territoire symbolique. Daredevil, protecteur de Hell’s Kitchen, quand Peter Parker, alias Spider-Man, est né à Forest Hills : tous deux sont définis par une identité de héros de proximité. Et leur voisinage tant géographique que moral nourrit logiquement l’idée d’un tandem.

Deux héros de New York, deux échelles de récit

Les comics ont d’ailleurs puisé dans ce binôme : la mini-série Spider-Man/Daredevil, publiée en 2002, annonçait déjà « deux des héros masqués favoris de New York ». Chez Marvel, cette parenté repose moins sur des pouvoirs comparables que sur une même dramaturgie urbaine : des immeubles, des ruelles, des procès, des caïds et une violence plus proche du sol que du cosmos.

À l’écran, le lien existe déjà, même s’il demeure embryonnaire. Dans son retour sur Spider-Man : No Way Home, Marvel rappelle que Charlie Cox y réapparaît en Matt Murdock pour conseiller juridiquement Peter Parker. Une rencontre aux atours de promesse plus que d’accomplissement. Mais assez pour confirmer que Daredevil appartenait désormais à la continuité cinématographique commune.

Le véritable enjeu d’un crossover ne réside donc pas dans l’effet de surprise, mais dans l’ajustement des tons. Comme l’explique The Walt Disney Company, Born Again a été conçu comme un récit de rue, resserré sur New York, Fisk et les rapports de force locaux. Spider-Man, lui aussi, revient régulièrement à cette échelle de voisinage.

Cette association rapprocherait deux conceptions compatibles du super-héros : l’une fondée sur la culpabilité, l’autre sur la responsabilité. Une greffe d’autant plus naturelle que les deux personnages partagent New York comme terrain de jeu.

Entre attente éditoriale et calcul industriel

Reste la question concrète de la forme : les allusions disséminées dans Born Again ne débouchent pas nécessairement sur une apparition de Spider-Man dans la série (mince, spoiler…). Car l’obstacle n’est pas narratif, mais industriel : d’un côté, Marvel partage son homme araignée avec Sony, de l’autre, l’avocat aveugle est 100 % un produit exploitable maison.

Cette prudence tient aussi à la trajectoire récente de la franchise. En mars 2025, le lancement de Daredevil afficha 7,5 millions de vues sur Disney+, et Marvel précisait un mois plus tard que la saison 2 était déjà en tournage. En octobre 2025, c’était le retour de Jessica Jones que la Maison des Idées dévoilait. Daredevil n’est donc plus un vestige de l’ère Netflix, mais un élément durable de Marvel Television.

Cette prudence explique que l’horizon le plus crédible demeure le cinéma. En effet Spider-Man : Brand New Day, avec Tom Holland, sortira le 31 juillet 2026. L’idée d’y faire entrer Daredevil a une certaine cohérence : Matt Murdock a déjà servi de point de contact dans No Way Home, et l’affrontement contre des réseaux criminels new-yorkais conviendrait aussi bien à Peter Parker qu’au justicier de Hell’s Kitchen. Le tandem offrirait surtout un point d’entrée lisible pour un public qui connaît déjà séparément leurs mondes, leurs adversaires et leurs méthodes.

L’importance de ces deux personnages dans l’écosystème Marvel renforce encore cette logique. Marvel rappelle que l’histoire éditoriale de Spider-Man couvre plus de cinq décennies et 788 numéros ; de son côté, Daredevil occupe depuis 1964 une place singulière dans le catalogue maison.

Sur le grand écran, l’attrait demeure massif : d’après Box Office Mojo, Spider-Man : No Way Home a totalisé 1,921 milliard $ dans le monde. Un rapprochement des deux protagonistes reléverait du tour de force économique : qui ne serait pas intéressé ?

Par Clément Solym

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