Philippe Forest, Kev Lambert et Lucile Novat sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 7 avril : Littérature, avec Virginie Bloch-Lainé et Romain de Becdelièvre

L'Empereur de la joie d’Ocean Vuong (trad. Hélène Cohen, Gallimard)

Déclaration de la personne d’Elfriede Jelinek (trad. Sophie Fusek, Seuil)

Vendredi 10 avril : Séries, avec Guillaume Orignac et Olivier Joyard

Malcolm : Rien n'a changé de Linwood Boomer, à partir du 10 avril sur Disney+

The Boys (saison finale) d’Eric Kripke, à partir du 8 avril sur Prime

13h La Rencontre

Mercredi 8 avril : Philippe Forest, écrivain, pour son récit Gais, innocents et sans cœur (Gallimard) et son édition Pléiade de Peter Pan de J. M. Barrie, en collaboration avec Jean-Michel Déprats

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 6 avril : Kev Lambert déballe/remballe une sculpture de Louise Bourgeois

Avec : Kev Lambert pour Cumul I (Grasset)

Mardi 7 avril : Tariq Ali, militant sur tous les fronts

Avec : Tariq Ali pour On ne peut pas plaire à tout le monde (Sabine Wespieser éditeur)

Mercredi 8 avril : Celan avant Celan, poèmes de jeunesse

Avec : Jean-Pierre Lefebvre, traducteur des Poèmes de Czernowitz (Seuil, la librairie du XXIè siècle) et Bertrand Badiou, responsable des parutions Celan pour la collection la Librairie du XXIe siècle aux éditions du Seuil

Jeudi 9 avril : Jeunes filles hantées, avec Lucile Novat

Avec : Lucile Novat pour Voir venir (Éditions du Sous-Sol)



Vendredi 10 avril : Dans la bibliothèque Sara Forestier

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Pars vite et reviens tard de Fred Vargas

Réalisation : Cédric Aussir

Adaptation : Katell Guillou

Avec notamment : Jean Quentin Châtelain (Jean-Baptiste Adamsberg), Claude Aufaure (Decambrais), Serge Renko (Danglard)

Depuis que Joss Le Guern est devenu crieur public sur la place Edgar-Quinet, à Paris, le vent d’ouest souffle sur la capitale, apportant chaque jour des nouvelles fraîches. En cet automne précoce, certaines de ces nouvelles sont étranges, énigmatiques, vaguement apocalyptiques.

L'Instant Poésie de Dany Laferrière

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Daphné Leblond

6/20 : Dimanche, de Magloire Sainte-Aude, le film d’une vie

Lu par Camille Léon-Fucien

7/20 : Ballade des pendus, de François Villon, le premier rap

Lu par Sarah Jean-Baptiste

8/20 : Le temps, de Hélène Dorion, l’ordinaire merveilleux

Lu par Dana Fiaque

9/20: Je me suis faite belle, et Tu vas à la ville, de Joséphine Bacon, dans “Bâton à message” (2009)

Lu par Dana Fiaque

10/20 : Prologue, de Bashô, le poème talisman

Lu par Camille Léon-Fucien

Lectures du soir (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Gigi de Colette

Lu par Danielle Delorme

Gigi – le diminutif de Gilberte - est une jeune fille d’à peine 16 ans, qui vit à Paris à la toute fin du XIXe siècle dans un milieu plutôt modeste. Parce que sa mère, chanteuse de second plan à l’Opéra-comique, est peu présente, c’est sa grand-mère, Inès Alvarez, qui gère le foyer et s’occupe de son éducation. Or, Mme Alvarez et sa sœur, Tante Alicia, anciennes demi-mondaines, tiennent à lui inculquer les bonnes manières et veillent à ce qu’elle ne fréquente pas les "gens ordinaires".

Comme un samedi, d'Arnaud Laporte

Le samedi de 18h à 20h

Avec Olivier Assayas pour son livre Oublier la peinture aux éditions Mercure de France

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

On ne badine pas avec l’amour de Musset

Réalisation : Cédric Aussir

Et la voix de Anouck Siboni

Avec : Axel Auriant (Perdican), Marilou Aussilloux (Camille), Jeanne Louis-Calixte (Rosette)

Si la charge extrêmement subversive de On ne badine pas avec l’amour s’est émoussée au fil du temps, cette pièce n’a pourtant rien perdu de sa force provocatrice. Avec les ressorts et le registre comiques, Musset dénonce non sans facétie les ravages de l’éducation religieuse et patriarcale sur les jeunes générations. À elles donc d’en prendre conscience et de s’en affranchir car les élans du cœur et l’amour qui les inspire, ne sont pas à prendre à la légère.

Par Dépêche

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