Piratage en ligne : les États-Unis préparent une loi pour bloquer des sites étrangers

Aux États-Unis, la lutte contre le piratage en ligne change d’échelle. Après une décision de la Cour suprême favorable au fournisseur d’accès Cox, élus républicains et démocrates travaillent à un texte commun pour autoriser le blocage judiciaire de sites étrangers dédiés à la contrefaçon. Le dossier touche aussi directement le livre, soutenu par les organisations d’auteurs et contesté par les défenseurs des libertés numériques.
Le 06/04/2026 à 10:35 par Clément Solym
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06/04/2026 à 10:35
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Aux États-Unis, l’offensive contre le piratage en ligne entre dans une nouvelle phase parlementaire. D’après TorrentFreak, la représentante démocrate Zoe Lofgren et le sénateur républicain Thom Tillis travaillent à un texte commun sur le blocage judiciaire de sites étrangers dédiés à la contrefaçon. Le livre figure aussi parmi les ayants droit mobilisés.
La séquence s’accélère après l’arrêt rendu le 25 mars 2026 par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Cox. Comme le rapporte Reuters, les juges ont estimé, à l’unanimité, que l’opérateur ne pouvait être tenu responsable des actes de piratage de ses abonnés dans les conditions retenues jusque-là. Dans sa décision, consultée sur le site de la Cour suprême, la juridiction précise qu’un fournisseur n’engage sa responsabilité contributive que s’il a voulu que son service serve à la violation du droit d’auteur, notamment par incitation ou par conception orientée vers cet usage.
Pour les titulaires de droits, cette lecture resserrée change la donne. Cette décision réduit la possibilité de poursuivre les fournisseurs d’accès pour les agissements de leurs abonnés et redonne de la vigueur à une autre stratégie : agir contre l’accès aux plateformes étrangères identifiées comme massivement illicites.
Le 29 janvier 2025, indique le site de Zoe Lofgren, la députée californienne a présenté la Foreign Anti-Digital Piracy Act, ou FADPA. Le texte autorise un juge fédéral à ordonner à des prestataires techniques de prendre des mesures « raisonnables et techniquement faisables » pour empêcher l’accès à un site étranger principalement conçu pour enfreindre le copyright. Le projet prévoit aussi que le tribunal vérifie que la mesure n’entrave pas l’accès à des contenus licites et ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Un second véhicule législatif est apparu le 30 juillet 2025. Dans un communiqué, le bureau du sénateur Thom Tillis a diffusé une version de travail du Block BEARD Act, portée avec Chris Coons, Marsha Blackburn et Adam Schiff. Ce projet reprend le principe d’une désignation judiciaire de « sites étrangers de piratage numérique », puis d’injonctions adressées aux fournisseurs de services. Le texte exclut certains opérateurs de lieux tels que les librairies, bibliothèques, universités ou cafés lorsqu’ils offrent simplement un accès internet à leurs usagers.
Le rapprochement entre les deux initiatives marque un changement politique. Les démarches de la Chambre et du Sénat n’étaient pas coordonnées en 2025 ; elles le sont désormais. Le média ajoute qu’aucune version consolidée n’a encore circulé publiquement et qu’aucun calendrier précis n’a été communiqué, sinon la volonté d’aboutir avant la fin du mandat de Thom Tillis, en janvier 2027.
Pour l’édition, ce débat n’a rien de périphérique. L’Authors Guild a salué dès août 2025 le Block BEARD Act, en soulignant que le dispositif donnerait aux auteurs et aux éditeurs des moyens supplémentaires contre des sites offshore diffusant des ouvrages sans autorisation. L’organisation ajoute que ces réservoirs illicites alimentent aussi l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle à partir de livres piratés.
Les opposants contestent la méthode. Public Knowledge juge que FADPA créerait une infrastructure de censure et transformerait fournisseurs d’accès et résolveurs DNS en police privée du copyright. De son côté, l’Electronic Frontier Foundation soutient que ces procédures, souvent engagées sans contradicteur au départ, risquent d’affecter des ressources licites hébergées sur les mêmes infrastructures ; l’organisation écrit qu’il s’agit « d’instruments d’une extrême brutalité, qui punissent presque toujours des tiers innocents ».
Le point d’équilibre recherché tient dans la promesse d’un blocage ciblé, judiciairement encadré et limité aux sites étrangers dont l’activité serait quasi exclusivement contrefaisante. Les partisans du texte rappellent, comme le fait le communiqué deThom Tillis, que plus de cinquante démocraties ont déjà adopté des mécanismes comparables.
Reste à savoir si le Congrès américain, marqué par l’échec des projets SOPA et PIPA en 2012, acceptera cette fois un outil de blocage présenté comme plus étroit, mais toujours sensible politiquement.
Crédits illustration : Hasselqvist CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Diffusion Dimedia annonce la nomination de Jean-François Bouchard à la présidence de son conseil d’administration. L’acteur majeur de la diffusion et de la distribution de livres en langue française au Québec et au Canada confie ainsi cette fonction à une figure bien connue du secteur.
01/04/2026, 18:06
L'éditrice Joëlle Losfeld faisait part, en août 2025, de son intention de créer une nouvelle structure indépendante, Le Terrain vague-Losfeld, à partir du mois de janvier 2026. Son projet a été contrarié par un débiteur plutôt long à rembourser les sommes dues, l'homme de médias Pierre Lescure, qui lui doit encore plus de 100.000 €.
01/04/2026, 15:35
Les éditions Point Nemo inaugureront, le 13 mai prochain, une nouvelle collection consacrée à la Bretagne et au Pays basque. Intitulée « Petits précis futiles et indispensables », cette série abandonne les codes du guide touristique classique pour proposer une succession d’informations brèves, mêlant données, anecdotes et éléments visuels.
01/04/2026, 15:01
À Orléans, la fermeture d’Agapé ne se résume pas à la disparition d’une librairie chrétienne indépendante. L’arrivée annoncée de La Procure à sa place déplace la lecture du dossier vers l’économie du commerce spécialisé : poids du stock, difficulté de transmission, rôle du réseau et solidité de l’actionnariat. Derrière une adresse locale, c’est un changement de modèle qui se dessine.
01/04/2026, 14:36
Le dessinateur et artiste britannique Glen Baxter est mort le 29 mars 2026, à l’âge de 82 ans, des suites d’une carcinomatose. Figure singulière du dessin contemporain, il laisse derrière lui une œuvre immédiatement reconnaissable, faite de traits simples et de légendes déroutantes, où l’humour le plus décalé se mêle à une culture littéraire et artistique exigeante.
01/04/2026, 12:22
Le dessinateur et scénariste Jean-Paul Krassinsky est décédé mardi 31 mars 2026, à l’âge de 53 ans, ont annoncé les éditions Dupuis dans un communiqué. Né le 25 novembre 1972, il travaillait encore sur plusieurs projets, dont une adaptation du texte Rose Royal de Nicolas Mathieu (Actes Sud).
01/04/2026, 11:51
La directrice du Rutherford County Library System, le réseau de bibliothèques publiques du comté du Tennessee, Luanne James, a été licenciée le 30 mars par le conseil d’administration du même réseau, au terme d’un vote de 8 voix contre 3. Elle refusait d’exécuter une décision de l'instance dirigeante, imposant le déplacement de 132 livres jeunesse vers le rayon adultes.
31/03/2026, 18:18
Au Québec, le livre ne fléchit pas seul : il révèle une tension structurelle entre politiques publiques, économie éditoriale et formation des lecteurs. Le recul observé en 2025 dépasse la conjoncture : il met au jour une dépendance croissante à l’école et interroge la capacité du secteur à préserver sa vitalité face aux arbitrages budgétaires et aux pressions concurrentielles. L'Association nationale des éditeurs de livres du Québec réagit à ces données.
31/03/2026, 17:10
Les premières images de la future Donald J. Trump Presidential Library ont été rendues publiques par Eric Trump, le fils du POTUS, un projet auquel il dit avoir consacré « son cœur et son âme ». Cette révélation s’accompagne d’une communication rodée : vidéo promotionnelle, site dédié et appel aux dons. Elle constitue surtout un moment charnière dans un projet encore largement à l’état de promesse, où s’entremêlent mégalomanie, ambition politique et enjeux financiers de grande ampleur.
31/03/2026, 14:16
On a longtemps parlé du livre latino-américain comme d’un catalogue, d’une langue, d’un réseau de foires. Puis les camions, les factures, le papier et les délais ont recommencé à parler plus fort. Entre ports, imprimeries, réassorts impossibles et trésoreries à bout, l’objet imprimé rappelle une vérité triviale : avant d’arriver sur une table de libraire, un texte traverse déjà une mécanique décisive.
31/03/2026, 13:20
Minuit sonne, et les chiffres sortent de l’ombre. Dans les librairies québécoises, les piles ne mentent pas : les lecteurs achètent, mais les institutions se retirent. Derrière une baisse minime, le Bilan Gaspard 2025 révèle un déplacement discret mais profond des équilibres. Entre romans étrangers en hausse et coloriages triomphants, le marché change de centre de gravité.
31/03/2026, 11:50
Dans les marges lumineuses des plateformes, là où le défilement vertical promet une lecture sans friction, un autre récit s’écrit plus bas, dans l’ombre des bulles et des cases. Ce n’est pas celui des héros, mais des passeurs de langue. À mesure que le webtoon conquiert le monde, la traduction cesse d’apparaître comme un art discret : elle devient un coût, un flux, un goulot qu’il faut accélérer.
31/03/2026, 11:48
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