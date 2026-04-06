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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
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Un livre jeunesse doit divertir et éveiller la réflexion”, le pari des Rêves d’Ily

Dans le cadre du développement de ses éditeurs jeunesse, DG Diffusion poursuit l’élargissement de son réseau de partenaires. Depuis janvier 2026, les éditions Les Rêves d’Ily ont rejoint DG pour sa diffusion et sa distribution. Basée à Paris, cette maison d’éditions propose des albums qui mêlent humour, imaginaire et sujets de société, avec l’ambition de divertir les jeunes lecteurs tout en éveillant leur réflexion.

Le 06/04/2026 à 10:02 par Cécile Mazin

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Publié le :

06/04/2026 à 10:02

Cécile Mazin

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Avec Les Rêves d’Ily, Cyril Anger entend installer dans le paysage jeunesse une maison indépendante qui ne choisit pas entre le plaisir de lecture et l’attention au monde. Basée à Paris, la structure avance avec une ligne nette : des albums nourris d’humour, d’imaginaire et de questions contemporaines, servis par une exigence graphique et une fabrication cohérente avec les valeurs défendues. Le projet, encore jeune, affiche déjà une identité franche, à la fois éditoriale et matérielle.

Le fondateur la résume en peu de mots : « Un livre jeunesse doit divertir, mais aussi éveiller la réflexion. » Dans cette perspective, le catalogue privilégie des histoires « originales, engagées ou décalées », sans renoncer à la légèreté, ni au plaisir de lecture. L’ambition ne relève donc pas d’un positionnement abstrait : elle traverse aussi bien le choix des textes que celui des images, du ton, du format et de l’objet-livre lui-même.

Des albums qui ont plus d’un tour dans la page

Cyril Anger insiste d’ailleurs sur cette cohérence d’ensemble. « Nous voulons proposer des livres qui parlent aux enfants tout en offrant aux parents un univers éditorial identifiable, créatif et porteur de sens. » Le souci de fabrication participe pleinement de cette promesse. Les ouvrages sont imprimés en Europe, sur papier éco-labellisé, et maintenus à des prix accessibles. Derrière cette attention, il y a moins un argument marketing qu’une manière d’aligner le discours éditorial et les conditions concrètes de production.

Cette ligne se lit déjà dans les titres appelés à incarner la maison. Le premier, Planète B, signé Olivier Dupin et illustré par Johanna Crainmark, paraîtra en avril 2026. L’album met en scène le président Tumper, persuadé d’être l’homme le plus intelligent du monde, qui croit découvrir l’existence d’une « planète B » lors d’une conférence sur le climat et décide d’y envoyer l’humanité. Chez Les Rêves d’Ily, cette fable satirique résume une méthode : traiter un sujet majeur sans didactisme pesant, en passant par l’humour et la puissance visuelle.

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Cyril Anger y voit un condensé de sa démarche : « Ce titre incarne parfaitement notre volonté de traiter des sujets de société majeurs sans lourdeur, par l’humour et le plaisir de la lecture. » Dans ce catalogue en construction, l’écologie n’apparaît donc pas comme un thème plaqué, mais comme une matière narrative à transformer en fiction vive, lisible, immédiatement partageable.

Quand l’imagination prend le pouvoir

Le deuxième projet mis en avant, Je pense que c’était une mauvaise idée, du même duo Olivier Dupin-Johanna Crainmark, attendu en octobre 2026, pousse plus loin encore le goût de la maison pour les dispositifs narratifs malicieux. On y suit un écrivain débordé par les personnages et les périls de son propre récit, à mesure qu’il les invente. Le livre réfléchit ainsi sur l’imagination en acte, sur ses emballements, sur la perte de contrôle créatrice qui finit par gouverner l’histoire elle-même.

Le fondateur revendique ici un ADN très précis : « Une narration inventive, un vrai sens du rythme, de l’humour et une proposition éditoriale qui surprend autant par sa construction que par son ton. » Cette phrase éclaire la stratégie de la maison : ne pas seulement publier des sujets, mais défendre des formes, des mécaniques de récit, une manière de faire naître l’étonnement.

Un troisième titre, Léo (et les bas), signé Leolitch et annoncé pour novembre 2026, marque une autre inflexion. Cette fois, la maison s’ouvre à une BD en strips courts, centrée sur les maladresses, les emballements mentaux et les absurdités du quotidien. Le projet conserve le goût du décalage, mais explore un format plus sériel, plus immédiat, plus facilement appropriable par différents lectorats. Les Rêves d’Ily ne se contentent donc pas d’élargir leur catalogue : elles testent aussi des formes de circulation nouvelles.

Grandir sans perdre le fil

Cyril Anger l’assume sans détour : « Ce projet reflète l’ouverture de notre catalogue à des formes plus sérielles et plus directes, capables de toucher aussi bien les jeunes lecteurs que les adultes. » L’éditeur entend ainsi faire grandir sa maison sans dissoudre son identité. Au contraire, l’enjeu consiste à élargir le lectorat en restant fidèle à ce qui fait la singularité du projet : humour, personnalité visuelle, exigence de ton et engagement éthique.

Sur le terrain du développement, la feuille de route se veut nette. Il s’agit d’abord de gagner en visibilité à l’échelle nationale, en librairie, mais aussi auprès des bibliothécaires, des enseignants et de l’ensemble des prescripteurs du livre jeunesse. « Nous voulons accompagner la montée en puissance du catalogue autour de titres forts, immédiatement identifiables, capables de s’installer durablement. » Dans un marché dense, la jeune maison mise moins sur la dispersion que sur l’affirmation progressive de repères éditoriaux solides.

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Le choix de DG Diffusion s’inscrit dans cette logique de structuration. Cyril Anger explique ne pas avoir cherché un simple prestataire, mais « un partenaire capable de comprendre notre ligne éditoriale, d’accompagner une maison indépendante dans sa structuration et de défendre nos titres avec conviction auprès du réseau des libraires. »

En d’autres termes, la diffusion et la distribution ne relèvent pas ici d’une étape technique secondaire : elles prolongent le projet éditorial.

Diffuser, oui — mais avec conviction

La décision marque une étape stratégique pour Les Rêves d’Ily. « Ce partenariat doit renforcer la présence de nos ouvrages partout en France et donner à notre catalogue la visibilité qu’il mérite. » À travers cette alliance, la maison affirme un cap : installer durablement une voix indépendante dans la jeunesse, attentive à la fois aux récits, aux images, aux conditions de fabrication et aux circuits de circulation. Une ambition encore en phase de déploiement, mais déjà formulée avec assez de clarté pour dessiner une promesse crédible.

Avec l’arrivée des Rêves d’Ily au sein de son catalogue, DG Diffusion confirme sa volonté d’accompagner des éditeurs indépendants porteurs de projets éditoriaux singuliers et exigeants. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de la maison et vise à renforcer la présence de ses ouvrages auprès des libraires et des lecteurs sur l’ensemble du territoire.

« Chez DG Diffusion, nous sommes convaincus que la vitalité du marché du livre repose sur la diversité des voix éditoriales. Soutenir et faire rayonner ces projets constitue l’un des fondements de notre engagement auprès des professionnels du livre » souligne Amélie Maillot, PDG du groupe.

Un extrait de Planète B ouvrages est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Les Rêves d'Illy

 

 
 
 

 

 

Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com

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Planète B

Olivier Dupin

Paru le 22/04/2026

36 pages

Les Rêves d'Ily

12,90 €

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Né d'une fascination d'enfance pour les sorties en forêt et la cueillette des champignons, Champinup est le fruit d'un héritage familial transformé en odyssée artistique. Ce bestiaire fantastique à l’aquarelle s’adresse aux amoureux de la nature et de magie. Thibault Colon de Franciosi a illustré un univers où chaque espèce de champignon se métamorphose en des créatures élégantes et mystérieuses : les Champinups. Leurs histoires respectives sont tout aussi fascinantes qu’elles. 

03/04/2026, 13:14

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Federico Enriques : l’homme qui a façonné manuels scolaires et dictionnaires en Italie

La mort de Federico Enriques, dirigeant historique de Zanichelli, suscite en Italie une émotion qui dépasse le seul cercle des éditeurs. À travers l’hommage rendu par l’AIE, c’est toute une trajectoire qui réapparaît : celle d’un homme lié aux grands manuels scolaires, aux dictionnaires de référence et à la modernisation d’une maison au rôle décisif dans l’instruction de plusieurs générations d’Italiens.

03/04/2026, 12:22

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Futur opérateur de l'État, le pass Culture consulte

Aujourd'hui incarné par une société par actions simplifiée, le dispositif pass Culture sera converti, en 2026, en opérateur de l'État. Une transformation destinée à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses, mais qui associera aussi des représentants des collectivités territoriales à sa gouvernance.

03/04/2026, 10:56

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Une proche de Blanquer et un ancien de Google au ministère de la Culture

La ministre de la Culture Catherine Pégard accueille deux nouvelles personnalités au sein de son cabinet. Elle a notamment choisi comme cheffe adjointe de cabinet Erika Léger, haute fonctionnaire embarquée dans le projet Terra Academia de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer...

03/04/2026, 10:03

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Printemps des librairies : entre ouvertures, urgence de tenir et envie d’innover

Avec les premiers jours du printemps, les librairies indépendantes dessinent un paysage à la fois fragile et vibrant. Entre ouvertures de lieux hybrides, projets nomades et élans solidaires, de nouvelles formes émergent pour faire vivre le livre au plus près des territoires. Le recours de plus en plus fréquent au financement participatif dit autant l’attachement des publics que les difficultés à se financer. Un panorama entre engagement local, expérimentation et lutte pour la survie.

02/04/2026, 17:33

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“Maison des marées” : l’héritage de Kenneth White clarifié, sans lever toutes les inquiétudes

Un nouveau communiqué diffusé par Emmanuel Dall’Aglio, à présent président de l’association « Monde ouvert, l’itinéraire de Kenneth White », entend mettre fin aux incertitudes entourant l’héritage du poète franco-écossais et de son épouse Marie-Claude White. Après des mois de tensions et d’interrogations, « la succession des époux White est désormais réglée », affirme le légataire - sans pour autant répondre à toutes les questions sur l’avenir de la maison de Trébeurden et de l’œuvre qu’elle abrite.

02/04/2026, 16:22

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Food Fighters : la nouvelle collection militante à boire et à manger

Les éditions Nouriturfu inaugurent une nouvelle collection, baptisée « Food Fighters », avec un premier titre paru le 20 mars dernier : Le Guide des bières féministes, queer et décoloniales, signé par la journaliste Anaïs Lecoq.

02/04/2026, 15:57

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Fondation Lagardère : podcast et humour, deux nouvelles bourses pour 2026

La Fondation Jean-Luc Lagardère ouvre son appel à candidatures 2026, confirmant un dispositif désormais bien installé dans le paysage du soutien à la jeune création. Cette année, douze bourses seront attribuées à de jeunes professionnels issus de disciplines variées, allant de l’écrit à l’audiovisuel, en passant par la photographie, la musique ou encore l’humour.

 

02/04/2026, 15:09

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Alphabet inclusif, publicité générée par IA, vente en ligne... Quelles innovations pour l'édition ?

L'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association) décernera, en juillet prochain, son troisième Prix pour l'Innovation dans l'édition (Innovation in Publishing Award). Cinq propositions sont en lice, tournées vers la vente en ligne, le marketing ou la lecture interactive renforcée par l'intelligence artificielle.

02/04/2026, 13:35

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La fréquentation des librairies au Mexique menacée par l'insécurité

Au Mexique, la baisse des ventes de livres dans certaines régions ne s’explique pas seulement par des facteurs économiques. L’insécurité modifie les déplacements et réduit la fréquentation des librairies, fragilisant un maillon essentiel de la chaîne du livre. 

02/04/2026, 10:53

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Vols de livres en bibliothèque : un effet direct de la précarité

Au Canada, plusieurs bibliothèques publiques signalent une hausse des vols de livres. Le phénomène reste discret, mais il éclaire une tension plus large : hausse du prix des ouvrages, fragilité économique d’une partie du public et institutions contraintes de préserver un accès gratuit tout en supportant des pertes bien réelles sur leurs collections, leurs budgets et leurs capacités de renouvellement.

02/04/2026, 10:35

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Biélorussie : des éditeurs “extrémistes” traqués par le pouvoir

En Biélorussie, la répression contre le livre change d’échelle. En classant PEN Belarus et plusieurs maisons d’édition parmi les structures « extrémistes », le pouvoir ne vise plus seulement des opposants, mais l’infrastructure même de l’édition en langue biélorusse. Arrestations, exil forcé, menaces pénales : cette séquence éclaire une politique qui associe désormais activité culturelle, circulation des livres et soupçon criminel durable. 

02/04/2026, 09:36

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Spoliations antisémites : une nouvelle direction pour la commission

Un arrêté, pris par le Premier ministre ce 1er avril, nomme Johanna Barasz à la direction de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS).

02/04/2026, 09:09

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Pierre Lescure, un fameux débiteur pour Joëlle Losfeld

L'éditrice Joëlle Losfeld faisait part, en août 2025, de son intention de créer une nouvelle structure indépendante, Le Terrain vague-Losfeld, à partir du mois de janvier 2026. Son projet a été contrarié par un débiteur plutôt long à rembourser les sommes dues, l'homme de médias Pierre Lescure, qui lui doit encore plus de 100.000 €.

01/04/2026, 15:35

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Des guides de voyage sans adresses, le pari éditorial de Point Nemo

Les éditions Point Nemo inaugureront, le 13 mai prochain, une nouvelle collection consacrée à la Bretagne et au Pays basque. Intitulée « Petits précis futiles et indispensables », cette série abandonne les codes du guide touristique classique pour proposer une succession d’informations brèves, mêlant données, anecdotes et éléments visuels. 

01/04/2026, 15:01

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À Orléans, la librairie Agapé ferme : La Procure arrive avec un autre modèle économique

À Orléans, la fermeture d’Agapé ne se résume pas à la disparition d’une librairie chrétienne indépendante. L’arrivée annoncée de La Procure à sa place déplace la lecture du dossier vers l’économie du commerce spécialisé : poids du stock, difficulté de transmission, rôle du réseau et solidité de l’actionnariat. Derrière une adresse locale, c’est un changement de modèle qui se dessine.

01/04/2026, 14:36

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Le Livre de Poche renouvelle ses équipes marketing et communication

Le Livre de Poche annonce une série de nominations au sein de ses équipes marketing, communication et éditoriales, marquant un renouvellement à plusieurs niveaux de l’organigramme.

01/04/2026, 14:13

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Avec la disparition de Glen Baxter, l’humour perd une voix unique

Le dessinateur et artiste britannique Glen Baxter est mort le 29 mars 2026, à l’âge de 82 ans, des suites d’une carcinomatose. Figure singulière du dessin contemporain, il laisse derrière lui une œuvre immédiatement reconnaissable, faite de traits simples et de légendes déroutantes, où l’humour le plus décalé se mêle à une culture littéraire et artistique exigeante.

01/04/2026, 12:22

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Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans

Le dessinateur et scénariste Jean-Paul Krassinsky est décédé mardi 31 mars 2026, à l’âge de 53 ans, ont annoncé les éditions Dupuis dans un communiqué. Né le 25 novembre 1972, il travaillait encore sur plusieurs projets, dont une adaptation du texte Rose Royal de Nicolas Mathieu (Actes Sud). 

01/04/2026, 11:51

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Refuser de censurer coûte son poste à une directrice des bibliothèques

La directrice du Rutherford County Library System, le réseau de bibliothèques publiques du comté du Tennessee, Luanne James, a été licenciée le 30 mars par le conseil d’administration du même réseau, au terme d’un vote de 8 voix contre 3. Elle refusait d’exécuter une décision de l'instance dirigeante, imposant le déplacement de 132 livres jeunesse vers le rayon adultes.

31/03/2026, 18:18

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L’ANEL préoccupée par le recul des ventes de livres en 2025

Au Québec, le livre ne fléchit pas seul : il révèle une tension structurelle entre politiques publiques, économie éditoriale et formation des lecteurs. Le recul observé en 2025 dépasse la conjoncture : il met au jour une dépendance croissante à l’école et interroge la capacité du secteur à préserver sa vitalité face aux arbitrages budgétaires et aux pressions concurrentielles. L'Association nationale des éditeurs de livres du Québec réagit à ces données.

31/03/2026, 17:10

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La bibliothèque présidentielle de Trump, entre mégalomanie et flou juridique

Les premières images de la future Donald J. Trump Presidential Library ont été rendues publiques par Eric Trump, le fils du POTUS, un projet auquel il dit avoir consacré « son cœur et son âme ». Cette révélation s’accompagne d’une communication rodée : vidéo promotionnelle, site dédié et appel aux dons. Elle constitue surtout un moment charnière dans un projet encore largement à l’état de promesse, où s’entremêlent mégalomanie, ambition politique et enjeux financiers de grande ampleur.

31/03/2026, 14:16

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Papier, inflation, distribution : en Amérique latine, l'industrie du livre pressurisée

On a longtemps parlé du livre latino-américain comme d’un catalogue, d’une langue, d’un réseau de foires. Puis les camions, les factures, le papier et les délais ont recommencé à parler plus fort. Entre ports, imprimeries, réassorts impossibles et trésoreries à bout, l’objet imprimé rappelle une vérité triviale : avant d’arriver sur une table de libraire, un texte traverse déjà une mécanique décisive.

31/03/2026, 13:20

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