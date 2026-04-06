Un manuscrit rare âgé de 200 ans, découvert en Inde

Entre dons privés, apports institutionnels et programme national de repérage, l’Inde accélère l’identification de ses fonds manuscrits. À Ayodhya (État de l'Uttar Pradesh, au nord du pays), l’annonce d’un manuscrit du Ramcharitmanas estimé à près de deux siècles éclaire moins une trouvaille isolée qu’une politique de collecte en plein essor. Le cas ayodhyaïte montre comment un document conservé localement peut entrer dans un dispositif de conservation, d’étude et d’accès public.
Le 06/04/2026 à 09:53 par Clément Solym
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06/04/2026 à 09:53
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Le document du Ramcharitmanas est attribué à la tradition nagari (écriture alphasyllabaire comme le sanskrit, le hindi ou le népalais – et Ayodhya est situé à une centaine de kilomètres de la frontière népalais) et celui-ci est daté d’environ deux siècles. C'est un habitant de la ville l’a proposé après l’appel lancé par le musée Antarrashtriya Ram Katha Sangrahalaya pour rassembler des témoins anciens du Ramayan. Il ne s’agit donc pas d’une fouille, mais d’un versement patrimonial.
Et le document rejoindra donc prochainement l'établissement, rapporte le Times of India, dont le directeur, Sanjib Kumar Singh, se réjouit. Il conforte d'ailleurs l'expertise d'après la forme des lettres, car à ce stade, l’âge relève d’une expertise visuelle et non d’une datation scientifique publiée : « Le passage de la nagari à la devanagari se lit dans la formation des lettres… C’est sur cette base que je peux dire que ce manuscrit aurait près de 200 ans. »
Le Ramcharitmanas constitue l’une des grandes œuvres de la littérature religieuse de l’Inde du Nord. Composé au XVIe siècle par le poète Tulsidas en langue avadhi, il propose une version dévotionnelle de l’épopée du Ramayana, centrée sur la figure divine de Rama. Ce prince prince d’Ayodhya (tiens donc !), incarne la vertu et l’ordre moral, mais contraint à l'exil durant quatorze ans, il partit avec son épouse Sita et son frère Lakshmana.
Au fil de leur périple roi démon Ravana enlèva sa compagne, déclenchant le cœur dramatique du récit : Rama s’allia ainsi au dieu-singe Hanuman et à une armée de primates pour combattre le kidnappeur. Une fois le monstre défait, Rama revint à Ayodhya et accéda définitivement au trône.
Le mouvement remonte d'ailleurs à quelque temps. Le musée d’Ayodhya a déjà reçu en janvier un Valmiki Ramayana sanskrit daté de 1792, soit 233 ans, accompagné d’un commentaire attribué à Maheshvara Tirtha. La nouvelle pièce en nagari complète donc une politique documentaire déjà engagée.
Le périmètre s’élargit aussi sur le plan linguistique. ThePrint rapporte que la Rampur Raza Library doit fournir plusieurs versions persanes du Ramayan, dont une traduction de 1627 et un Kissa-e-Ram Sita daté de 1825. Ayodhya ne cherche donc pas seulement des copies sanskrites ou hindi, mais un ensemble de transmissions et de réécritures.
Ces épisodes s'inscrivent dans un mouvement à l’échelle du territoire tout entier : le ministère de la Culture a lancé le 16 mars 2026 le Gyan Bharatam National Manuscript Survey pour repérer, documenter et cartographier les corpus conservés dans les bibliothèques, temples, monastères, institutions et collections privées.
L'outil fonctionne avec une simple application, pour photographier les documents et les authentifier avant de conduire à une vérification physique, à un catalogage détaillé puis à la numérisation.
New Delhi indiquait le 19 mars que plus de 8 lakh manuscrits numérisés existaient déjà (800 km...), dont 1,29 lakh consultables par le public via le National Digital Repository. Le site de la National Mission for Manuscripts rappelle pour sa part que l’Inde en abriterait près de dix millions.
Crédits photo : Gyan Bharatam National Manuscript Survey
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Un pan majeur de l’histoire de l’immédiat après-guerre devient accessible au public. Les Archives d’État du Bade-Wurtemberg ont mis en ligne plusieurs milliers de dossiers issus des procédures de dénazification menées dans la zone d’occupation française après 1945, jusqu’ici conservés aux Archives diplomatiques françaises, à La Courneuve, près de Paris.
26/12/2025, 13:21
Une fuite d’eau au Louvre a, fin novembre, submergé la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes, provoquant des dégâts matériels sur plusieurs centaines d’ouvrages. Survenus le 26 novembre dernier — la date n’est pas neutre — ces dégâts interviennent dans un contexte déjà tendu pour le musée parisien, confronté depuis plusieurs semaines à la fois à un vol spectaculaire et à une série d’incidents structurels inquiétants.
13/12/2025, 08:53
Une fuite d’eau a endommagé plusieurs centaines de documents d’égyptologie au Louvre, relançant la mobilisation des syndicats qui dénoncent la vétusté du musée et appellent à une grève reconductible à partir du 15 décembre. Ils demandent des moyens pour sécuriser le site et améliorer les conditions de travail.
08/12/2025, 14:22
Un nouvel engouement pour l’art de la bande dessinée : la onzième vente Bande dessinée & illustration organisée par Daniel Maghen Enchères a créé la surprise, ce 29 novembre 2025, en atteignant un total remarquable de 2,732 millions € TTC. Un résultat qui ne doit rien au hasard, confirmant l’appétit des collectionneurs pour les grands noms du neuvième art.
30/11/2025, 13:01
Vendu aux enchères le jeudi 20 novembre dernier, un exemplaire en excellent état du numéro 1 du comic Superman, paru au cours de l'été 1939 chez DC Comics, a battu un record. Parti pour la somme de 9,12 millions $, soit près de 8 millions €, l'ouvrage avait été retrouvé dans un grenier, en 2024, par trois frères.
25/11/2025, 11:09
Le marché mondial de l’art de la bande dessinée confirme sa vitalité. Lors de la Premium Signature International Comic Art Auction organisée par Heritage Auctions les 25 et 26 octobre 2025, la couverture du n°2 de Métal Hurlant de 1975, signée Philippe Druillet, a été adjugée 162.500 $, frais inclus (141.095 €). Ce chef-d’œuvre s’est imposé en tête d’une vente totalisant 2,366 millions $, réunissant 2534 enchérisseurs venus du monde entier et atteignant un taux de vente record de 99,85 % sur 688 lots.
06/11/2025, 15:07
Découverte par The Raab Collection, une feuille de manuscrit liturgique du IXe siècle porte ce qui pourraient être les plus anciennes notations musicales connues en mains privées. Derrière ce fragment oublié, une véritable leçon d’histoire… et de lecture.
29/10/2025, 17:19
Des lettres de Saint Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV, des bulles pontificales, des actes notariés, mais aussi le testament de Nicolas Flamel : les archives de l’Hôpital national des Quinze-Vingts ont été transférées aux Archives nationales. Ce fonds exceptionnel, qui retrace plus de sept siècles d’histoire, devient désormais accessible au grand public et aux chercheurs, après un minutieux travail de restauration et de numérisation.
14/10/2025, 18:33
Les 25 et 26 octobre, la maison Heritage Auctions organise une vente aux enchères consacrée à la bande dessinée internationale. Parmi les pièces phares, la mythique couverture du n°2 de Métal Hurlant, signée Philippe Druillet, véritable emblème de la science-fiction graphique. Autour d’elle, des œuvres majeures de Jean Giraud (Moebius), Frank Miller, Juanjo Guarnido, Enrico Marini et Mathieu Lauffray seront proposées aux collectionneurs du monde entier.
14/10/2025, 16:46
Dans le cadre de son programme de numérisation du patrimoine écrit, la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) met en ligne deux manuscrits majeurs : le Codex Mariendalensis et la Bible géante de Saint-Maximin. Ces œuvres, d’une valeur historique exceptionnelle, témoignent des racines culturelles du pays et s’inscrivent dans la politique de la BnL visant à préserver et diffuser le patrimoine national tout en répondant à une demande croissante du public et des chercheurs.
14/10/2025, 16:19
Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec, offrant un regard inédit sur une aventure éditoriale et militante majeure du féminisme français. Créée en 1973 par Antoinette Fouque, la maison a œuvré à faire émerger la voix et la créativité des femmes.
08/10/2025, 18:18
Pol Neveux, Arthur Rimbaud, André Dhôtel, Paule Régnier, Richard Rognet, Nathan Katz, Cécile Périn, Paul Verlaine… Des noms tantot illustres tantot plus confidentiels qui partagent un point commun : leurs archives sont conservées dans le Grand Est. Désormais, des extraits audio sont disponibles à l'écoute pour le public.
02/10/2025, 09:29
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