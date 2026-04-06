Tsugai confirme 24 épisodes : l’après Fullmetal Alchemist se précise

Le manga d’Hiromu Arakawa (Kurokawa, trad. Fabien Vautrin et Maiko_O) s’est écoulé à près de 130.000 exemplaires pour les 9 tomes actuellement publiés. Il est vrai que Fullmetal Alchemist (mêmes traducteurs), a connu un succès phénoménal à travers 27 tomes, avec quelque 3,84 millions d’exemplaires écoulés (données Edistat). Conclusion, on marche sur des oeufs avec de telles réussites commerciales.

L’adaptation animée de Tsugai : Daemons of the Shadow Realm comptera bien 24 épisodes, répartis sur deux cours consécutifs. La confirmation vient du site officiel qui détaille huit volumes commercialisés de juillet 2026 à février 2027, avec trois épisodes par disque sur les sept premiers tomes et un dernier volume consacré aux épisodes 22 à 24.

Ce découpage donne une indication nette sur l’ampleur du projet. D’après le site officiel de l’anime, l’œuvre, prépubliée depuis décembre 2021 dans le Monthly Shōnen Gangan de Square Enix, a dépassé les 6 millions d’exemplaires en circulation. L’adaptation rassemble de nouveau Square Enix, Aniplex et Bones autour d’une création de l’autrice de Fullmetal Alchemist, dans une configuration qui ravive un lien industriel et créatif déjà bien identifié.

La comparaison avec Fullmetal Alchemist accompagne d’ailleurs la communication entourant la série et la filiation positionne Tsugai comme une œuvre capable de retenir les amateurs de fantasy d’action. Mais le matériau d’origine est plus récent, plus resserré, et s’appuie sur une mécanique de jumeaux séparés, de créatures liées par paires et de pouvoirs qui se révèlent progressivement.

Une installation pensée au long cours

La diffusion a débuté le 4 avril en France : Crunchyroll présente un récit centré sur Yuru et Asa, deux jumeaux séparés dans une intrigue mêlant surnaturel, affrontements et secret villageois. Le même article précise que la réalisation a été confiée à Masahiro Ando, avec Noboru Takagi à la composition, Nobuhiro Arai au dessin des personnages et Kenichiro Suehiro à la musique.

Cette saison découle également des besoins de la télévision japonaise : un compte précis d’épisodes donne aux spectateurs une lisibilité sur le rythme de l’adaptation. Le choix de huit coffrets traduit une production calibrée pour s’installer sur la saison entière plutôt que pour tester l’accueil sur quelques semaines.

Cette mise en production intervient alors que le manga continue d’avancer en librairie. Selon Crunchyroll, neuf volumes étaient disponibles en anglais au 12 mars 2026, tandis qu’en France la publication a commencé chez Kurokawa en juillet 2023, ainsi que le rappelaitManga News. La série dispose donc déjà d’un ancrage éditorial solide hors du Japon.

Par Cécile Mazin

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