Quais du Polar : 100 000 visiteurs réunis à Lyon en trois jours

Le festival enregistre un chiffre d’affaires de 400 000 euros pour sa librairie. Les rencontres littéraires ont rassemblé du public, avec des interventions de 132 autrices et auteurs issus de 21 pays. Les participants proviennent de la région, ainsi que d’autres territoires en France, de Suisse et de Belgique.

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Le programme comprend des échanges autour de la création, de la recherche et des universités, dans un contexte de tensions dans le débat public.

Le festival mobilise 450 bénévoles pour l’organisation des activités. Hélène Fischbach remercie les partenaires publics et privés, ainsi que les acteurs du livre engagés depuis plus de vingt ans.

L’association annoncera les dates de l’édition 2027 dans les prochaines semaines.

Crédits photo © Antoine Caruana

Par Dépêche

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