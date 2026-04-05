Formation en bibliothèque : repousser une agression armée au couteau

Le silence, en bibliothèque, ne protège de rien. À Kitakyushu, dans le sud du Japon, une séance d’entraînement à l’intrusion armée a transformé les rayonnages en décor de crise. L’exercice, organisé le 14 mars à la bibliothèque municipale de Kokuraminami, suit de quelques semaines l’attaque au couteau qui a fait trois blessés à la bibliothèque générale de Fukuoka, comme le relate Mainichi.

Dans un lieu consacré à l’étude et à la consultation, la question ne touche plus seulement à l’accueil du public : elle concerne aussi l’alerte, l’évacuation et la capacité du personnel à réagir face à une violence soudaine.

L’exercice s’est déroulé avec la participation d’agents de la bibliothèque et de policiers du commissariat local. Le scénario retenait l’irruption d’un homme armé d’un couteau au deuxième étage, qui s’en prend à des usagers. Les employés ont simulé l’appel aux forces de l’ordre, guidé le public vers des zones sûres et tenté de contenir l’agresseur à l’aide d’outils de maintien et de mobilier. Le quotidien japonais évoque une vingtaine de participants.

Après Fukuoka, une réponse de terrain

Cette séquence répond à une agression bien réelle survenue le 19 février à la bibliothèque générale de Fukuoka, dans l’arrondissement de Sawara. Trois personnes avaient alors été blessées à l’arme blanche – sans les mettre en danger vital heureusement –, dont un homme de 84 ans touché à l’abdomen. La police a arrêté sur place un homme de 61 ans, ensuite de nouveau interpellé pour des faits visant les deux autres victimes.

À Kokuraminami, l’enjeu n’avait donc rien de théorique. Les participants ont revu des gestes précis : localiser la menace, transmettre l’alerte, mettre les lecteurs à l’abri et gagner du temps avant l’arrivée des policiers. Un responsable de l’établissement a insisté sur la nécessité de préserver un lieu « sûr et rassurant » pour les visiteurs. Traduit en procédures, ce principe passe ici par une préparation matérielle et une coordination immédiate avec les forces de l’ordre.

Pour les bibliothèques, le sujet déborde la seule protection des bâtiments. Un établissement de lecture publique fonctionne avec des espaces ouverts, des circulations fluides et une équipe tournée vers l’accueil, le prêt ou le renseignement. L’irruption d’un agresseur impose un autre registre de compétences : lecture de situation, confinement, évacuation, signalement. Dans le cas japonais, cette préparation prend la forme d’exercices en conditions quasi réelles, au milieu des collections et d’usagers fictifs.

Des protocoles resserrés pour espaces publics

Ce type d’entraînement éclaire une évolution concrète des équipements culturels. La bibliothèque ne change pas de mission, mais elle ajoute un niveau d’organisation qui relevait surtout jusqu’ici des transports, des écoles ou des administrations.

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L’attaque de Fukuoka a servi de déclencheur immédiat. L’exercice de Kokuraminami montre, lui, comment un fait violent reconfigure en quelques semaines la gestion quotidienne d’un lieu consacré aux livres. Au Japon, le message ne porte pas sur la fermeture des espaces, mais sur la préparation.

La portée du cas reste locale. Mais il fournit un signal net pour les métiers du livre : la sûreté des publics et des équipes entre désormais dans le champ opérationnel des bibliothèques, au même titre que l’accueil, la conservation ou la médiation. À Kitakyushu, entre les rayons, le personnel n’a pas répété une scène spectaculaire. Il a appris une grammaire d’urgence.

Crédits photo : Mainichi

Par Nicolas Gary

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