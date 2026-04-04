C'est vieux, c'était moche : ça fera un excellent reboot pour Disney

Publiée entre 1996 et 2001, la série de science-fiction jeunesse Animorphs, signée Katherine Applegate, suit cinq adolescents dotés d’une technologie extraterrestre, la morphose, qui leur permet de se transformer en animaux. Leur mission : résister à l’invasion des Yirks, parasites capables de prendre le contrôle des corps humains et de réduire l’humanité en esclavage.
Le 04/04/2026 à 10:44 par Nicolas Gary
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04/04/2026 à 10:44
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La série fut publiée chez Gallimard jeunesse (trad. Noël Chassériau pour le tome 1, Invasion) à travers une cinquantaine de tomes : près de trente ans après ses débuts en librairie, Animorphs s’apprête à changer de peau. Disney+ développe une nouvelle adaptation de la saga sous l’égide de Ryan Coogler et de Proximity Media. Ce retour à l’écran replace sous les projecteurs une série jeunesse massive, publiée par Scholastic, dont la mécanique narrative reste intacte : adolescence, invasion alien et guerre secrète.
Selon Variety, une série Animorphs se trouve en développement pour la plateforme, avec Ryan Coogler à la production exécutive via Proximity Media. Le projet associe aussi Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Iole Lucchese et Caitlin Friedman. Bayan Wolcott écrira la série et en assurera la production exécutive.
Publiée par Scholastic entre 1996 et 2001, la saga conçue par K. A. Applegate (avec Michael Grant) compte 54 volumes. Elle suit Jake, Marco, Cassie, Rachel et Tobias, des adolescents capables de se métamorphoser en animaux pour combattre les Yeerks, une espèce parasite qui vise la Terre.
En revanche, quand on dit que la série était moche, il faut se remettre dans l'ambiance
La relance s’inscrit dans une continuité industrielle précise. Proximity Media travaille sous l’accord global conclu avec Disney en 2021, partenariat officialisé pour développer plusieurs projets télévisés. Animorphs devient ainsi un nouveau jalon de cette relation, avec un catalogue littéraire déjà doté d’une mémoire générationnelle très forte.
« Animorphs suit un groupe d’adolescents qui découvre une menace cachée sous leur vie quotidienne, tout en composant avec les relations, les couvre-feux et le chaos du lycée », présente déjà Disney. La formule déplace l’accent : moins la seule guerre extraterrestre, davantage le frottement entre science-fiction, adolescence et vie ordinaire.
La première adaptation télévisée, diffusée de 1998 à 2000, n’avait pas installé durablement la franchise à l’écran (et pour cause). Les livres, eux, ont conservé une présence assez forte pour nourrir aujourd’hui une nouvelle exploitation. Katherine Applegate signalait encore récemment la réédition prochaine des trois premiers tomes pour le trentième anniversaire de la série. Pas de nouvelles pour l'instant du côté de Gallimard jeunesse.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Le feuilleton autour de l’avenir de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un rebondissement décisif. Netflix a annoncé qu’il ne relèverait pas son offre pour racheter le groupe américain, laissant le champ libre à Paramount Skydance, désormais en position favorable.
27/02/2026, 11:37
Après 55 millions de vues pour la saison 1 et 55.000 exemplaires vendus de son Journal (Arte Éditions et Casterman), selon Edistat, Arte annonce d'ores et déjà le retour de Samuel, en 2028. Le personnage d'Émilie Tronche, désormais vêtu d'un t-shirt noir, poursuivra son parcours scolaire au collège dans une saison 2 en production.
27/02/2026, 09:16
Le duel s’intensifie autour de Warner Bros. Discovery (WBD). Mardi 24 février 2026, Paramount Skydance (PSKY) a confirmé avoir transmis au conseil d’administration de WBD une proposition révisée visant l’acquisition de l’ensemble des actions du groupe.
26/02/2026, 15:52
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