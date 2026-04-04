C'est vieux, c'était moche : ça fera un excellent reboot pour Disney

La série fut publiée chez Gallimard jeunesse (trad. Noël Chassériau pour le tome 1, Invasion) à travers une cinquantaine de tomes : près de trente ans après ses débuts en librairie, Animorphs s’apprête à changer de peau. Disney+ développe une nouvelle adaptation de la saga sous l’égide de Ryan Coogler et de Proximity Media. Ce retour à l’écran replace sous les projecteurs une série jeunesse massive, publiée par Scholastic, dont la mécanique narrative reste intacte : adolescence, invasion alien et guerre secrète.

Selon Variety, une série Animorphs se trouve en développement pour la plateforme, avec Ryan Coogler à la production exécutive via Proximity Media. Le projet associe aussi Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Iole Lucchese et Caitlin Friedman. Bayan Wolcott écrira la série et en assurera la production exécutive.

Publiée par Scholastic entre 1996 et 2001, la saga conçue par K. A. Applegate (avec Michael Grant) compte 54 volumes. Elle suit Jake, Marco, Cassie, Rachel et Tobias, des adolescents capables de se métamorphoser en animaux pour combattre les Yeerks, une espèce parasite qui vise la Terre.

En revanche, quand on dit que la série était moche, il faut se remettre dans l'ambiance

La relance s’inscrit dans une continuité industrielle précise. Proximity Media travaille sous l’accord global conclu avec Disney en 2021, partenariat officialisé pour développer plusieurs projets télévisés. Animorphs devient ainsi un nouveau jalon de cette relation, avec un catalogue littéraire déjà doté d’une mémoire générationnelle très forte.

Guerre extraterrestre, récit adolescent

« Animorphs suit un groupe d’adolescents qui découvre une menace cachée sous leur vie quotidienne, tout en composant avec les relations, les couvre-feux et le chaos du lycée », présente déjà Disney. La formule déplace l’accent : moins la seule guerre extraterrestre, davantage le frottement entre science-fiction, adolescence et vie ordinaire.

La première adaptation télévisée, diffusée de 1998 à 2000, n’avait pas installé durablement la franchise à l’écran (et pour cause). Les livres, eux, ont conservé une présence assez forte pour nourrir aujourd’hui une nouvelle exploitation. Katherine Applegate signalait encore récemment la réédition prochaine des trois premiers tomes pour le trentième anniversaire de la série. Pas de nouvelles pour l'instant du côté de Gallimard jeunesse.

Par Nicolas Gary

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