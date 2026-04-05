Au Japon, des librairies s'implantent dans les gares rurales

Au Japon, la librairie ne s’installe plus seulement dans la rue commerçante ni dans le grand magasin. Elle se glisse dans les espaces de passage, au contact immédiat des trajets quotidiens, et parfois au bord de territoires qui ont déjà perdu leur commerce du livre.

Depuis le début de 2026, on observe un net déplacement : le livre entre dans la logique de la mobilité, de la petite surface et de la revitalisation locale.

Quand la gare devient surface de lecture

Le cas le plus récent est celui de Tsutaya Bookstore, ouvert le 28 mars 2026 dans le complexe Oimachi Tracks, directement relié à la gare JR d’Ōimachi. Le communiqué décrit un ensemble pensé avec les acteurs publics et privés comme un pôle de co-création de la vie urbaine.

La librairie y occupe les 2e et 3e étages, associe café, livres de lifestyle, titres jeunesse et espace de travail partagé de 140 places. Le livre n’y sert pas d’ornement : il structure une offre de temps de pause, de travail et de consommation captée par le flux ferroviaire.

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Le point important n’est pas seulement l’ouverture d’une nouvelle enseigne, mais le vocabulaire employé. CCC présente ce site comme « un lieu où coexistent le temps du travail et celui du hors-travail. » Dans ce modèle, la librairie se rapproche de la halte : on y entre entre deux correspondances, après le bureau ou avant de rentrer. La gare n’est plus un simple support immobilier ; elle devient un cadre éditorial.

Cette logique n’est pas cantonnée à Tokyo. En 2025, Nippan a ouvert à la sortie nord des portiques du métro de Shin-Kobe la librairie entièrement automatisée Hontasu Shinkobe, présentée comme une réponse à une « zone sans librairie ».

Le distributeur explique que l’implantation s’inscrit dans la requalification du quartier de gare et dans la volonté de faire du point de vente un lieu communautaire fondé sur le livre. Le format est réduit, l’exploitation allégée, l’implantation ultra-connectée aux circulations quotidiennes et touristiques.

Les petites centralités reprennent l’initiative

Le glissement devient encore plus significatif lorsqu’il touche des localités moins denses. Le 12 mars 2026, le journal du ministère japonais de l’Économie consacrait un long article aux communes sans librairie. Il y indiquait qu’au mois d’août 2025, 498 municipalités japonaises, soit 28,6 % du total, ne disposaient d’aucune librairie vendant des nouveautés.

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On y évoque ainsi un projet dans la commune de Kōfu, dans la préfecture de Tottori : la municipalité veut aménager une librairie sur un terrain vacant situé face à la gare JR d’Ebi, en visant une ouverture durant l’exercice 2026. La gare secondaire apparaît ici non comme décor, mais comme point d’appui d’une politique locale.

Le choix du site n’a rien d’anodin. Dans une petite ville, la gare concentre encore ce que d’autres centralités ont perdu : visibilité, passage, adresse identifiable, parfois bâtiments vacants. Installer un commerce du livre à cet endroit, c’est parier sur des volumes modestes mais sur une fréquentation régulière, au croisement des habitants, des scolaires et des visiteurs.

Le ministère résume l’enjeu en une formule claire : « la librairie est un lieu où se rassemblent les personnes et les informations. » Cette définition éclaire la fonction assignée à ces formats compacts.

D’autres indices, plus diffus, vont dans le même sens. Le service Honyal de Tohan, qui accompagne les petits points de vente, recensait début mars 2026 l’ouverture d’un « petit rayonnage-librairie » à Takadanobaba, adossé à un café de neuf places déjà consacré à la lecture.

Plus vraiment une gare rurale, mais la même économie de poche se dessine : peu de mètres carrés, sélection serrée, articulation avec un usage existant du lieu, et promesse d’une rencontre avec le livre au plus près des circulations ordinaires.

Une mutation prudente, mais déjà lisible

Loin encore d’un réseau national structuré, cette tendance montre combien les opérateurs du livre investissent ces lieux et leurs abords avec des formats hybrides ou allégés.

Des projets que les collectivités sans librairie regardent la gare comme un levier de relance commerciale et culturelle. Et comme les outils d’ouverture de petits points de vente se multiplient, un certain avenir se profile.

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Crédits photo : Tsutaya Bookstore

Par Cécile Mazin

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