Spécialisé dans les récits érotiques et les niches : la brutale disparition de Manga Planet

La fermeture de Manga Planet raconte, concrètement, la difficulté de maintenir une librairie numérique indépendante quand la distribution, le paiement et la circulation des catalogues dépendent d’intermédiaires extérieurs. Le 1er octobre 2025, la plateforme a annoncé qu’elle cesserait son activité à la fin de mars 2026 – une mise hors ligne confirmée ce 31 mars, après sept années d’exploitation effective.

Manga Planet n’était pas un mastodonte du manga numérique, mais un opérateur singulier, né d’un projet lancé en 2012 entre FANTASISTA et Dai Nippon Printing pour étudier les usages mondiaux de lecture.

En 2019, l’entreprise a mis en ligne futekiya Library, centré sur le Boys’ Love, puis Manga Planet Library la même année, avant de fusionner les deux offres en avril 2023. De fait, une partie importante de l’offre reposait sur des mangas romantiques, érotiques ou adultes (ecchi, hentai soft, boys’ love). Cette trajectoire dit assez le pari initial : agréger des niches, traduire des catalogues japonais et proposer un accès légal en anglais hors des circuits les plus visibles.

Quand la caisse décide du rayon

Le plus frappant, dans ce dossier, tient au rôle des prestataires de paiement. Dès janvier 2025, Manga Planet indiquait que Stripe ne permettrait plus les paiements sur la plateforme en raison de la diffusion de contenus classés R18 ; la société précisait alors que son compte Stripe avait déjà été suspendu.

Quelques mois plus tard, l’entreprise signalait encore des difficultés de réabonnement pour d’anciens abonnés passés par ce prestataire. Autrement dit : avant même la fermeture, le problème logistique avait cessé d’être invisible. Il touchait au cœur du modèle économique.

Manga Planet ne s’en cachait d’ailleurs pas. Dans son annonce d’octobre 2025, la société écrivait, en substance, « le cœur lourd, nous prévoyons de fermer le service numérique de Manga Planet à la fin de mars 2026. » Jusqu'en février 2026, la plateforme a retiré progressivement de la vente ses points, ses codes cadeaux, puis ses abonnements d’une semaine et d’un mois, selon un calendrier officiel de fermeture par étapes.

Une disparition progressive qui contraste avec l’activité éditoriale encore visible en 2024 et 2025. En mai 2024, était annoncée la publication de Pumpkin Night et en août 2025, se poursuivaient ses éditions imprimées Boys’ Love en partenariat avec Kinokuniya USA.

Le tout en se présentant comme un service destiné à rendre le manga anglophone sous licence abordable grâce à l’abonnement et à l’achat ou la location à l’unité. La fermeture ne sanctionne donc pas l’absence de catalogue ; elle intervient alors que l’offre continuait d’être alimentée.

Une bibliothèque qu’il faut déplacer à la main

La question la plus sensible restait celle des achats déjà effectués : un transfert vers Renta ! des chapitres et volumes achetés, sur une base volontaire est en place, mais ne couvre ni les lectures réalisées via l’abonnement Manga Planet Pass, ni l’ensemble du catalogue.

Certains titres demeurent exclus en raison des accords conclus avec les éditeurs. Les lecteurs concernés doivent avoir laissé une adresse électronique valide avant le 31 mars ; un courriel d’instructions doit être envoyé à partir du 13 avril, avec une échéance fixée au 31 juillet 2026 pour finaliser l’opération.

En effet, après cette date l’utilisateur n'accédera plus à son compte : il conservera une partie de ses titres, en perdra d'autres — et doit agir vite.

Mais cette fermeture laisse surtout une trace plus large dans la cartographie du manga numérique anglophone. Manga Planet s’était construit sur des segments souvent moins exposés — Boys’ Love, romances, séries de catalogue, licences discrètes — et sur une promesse légale explicitement revendiquée par le service.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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