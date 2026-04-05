Spécialisé dans les récits érotiques et les niches : la brutale disparition de Manga Planet

Après sept ans d’activité, la plateforme de manga numérique Manga Planet a fermé le 31 mars 2026. Derrière cette disparition, il n’y a ni simple repli éditorial ni panne passagère, mais une suite de décisions techniques, commerciales et contractuelles : suspension des paiements via Stripe, arrêt progressif des abonnements, puis transfert partiel des achats vers Renta!. Le cas révèle la fragilité concrète d’une bibliothèque numérique sous licence.
Le 05/04/2026 à 10:10 par Clément Solym
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05/04/2026 à 10:10
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La fermeture de Manga Planet raconte, concrètement, la difficulté de maintenir une librairie numérique indépendante quand la distribution, le paiement et la circulation des catalogues dépendent d’intermédiaires extérieurs. Le 1er octobre 2025, la plateforme a annoncé qu’elle cesserait son activité à la fin de mars 2026 – une mise hors ligne confirmée ce 31 mars, après sept années d’exploitation effective.
Manga Planet n’était pas un mastodonte du manga numérique, mais un opérateur singulier, né d’un projet lancé en 2012 entre FANTASISTA et Dai Nippon Printing pour étudier les usages mondiaux de lecture.
En 2019, l’entreprise a mis en ligne futekiya Library, centré sur le Boys’ Love, puis Manga Planet Library la même année, avant de fusionner les deux offres en avril 2023. De fait, une partie importante de l’offre reposait sur des mangas romantiques, érotiques ou adultes (ecchi, hentai soft, boys’ love). Cette trajectoire dit assez le pari initial : agréger des niches, traduire des catalogues japonais et proposer un accès légal en anglais hors des circuits les plus visibles.
Le plus frappant, dans ce dossier, tient au rôle des prestataires de paiement. Dès janvier 2025, Manga Planet indiquait que Stripe ne permettrait plus les paiements sur la plateforme en raison de la diffusion de contenus classés R18 ; la société précisait alors que son compte Stripe avait déjà été suspendu.
Quelques mois plus tard, l’entreprise signalait encore des difficultés de réabonnement pour d’anciens abonnés passés par ce prestataire. Autrement dit : avant même la fermeture, le problème logistique avait cessé d’être invisible. Il touchait au cœur du modèle économique.
Manga Planet ne s’en cachait d’ailleurs pas. Dans son annonce d’octobre 2025, la société écrivait, en substance, « le cœur lourd, nous prévoyons de fermer le service numérique de Manga Planet à la fin de mars 2026. » Jusqu'en février 2026, la plateforme a retiré progressivement de la vente ses points, ses codes cadeaux, puis ses abonnements d’une semaine et d’un mois, selon un calendrier officiel de fermeture par étapes.
Une disparition progressive qui contraste avec l’activité éditoriale encore visible en 2024 et 2025. En mai 2024, était annoncée la publication de Pumpkin Night et en août 2025, se poursuivaient ses éditions imprimées Boys’ Love en partenariat avec Kinokuniya USA.
Le tout en se présentant comme un service destiné à rendre le manga anglophone sous licence abordable grâce à l’abonnement et à l’achat ou la location à l’unité. La fermeture ne sanctionne donc pas l’absence de catalogue ; elle intervient alors que l’offre continuait d’être alimentée.
La question la plus sensible restait celle des achats déjà effectués : un transfert vers Renta ! des chapitres et volumes achetés, sur une base volontaire est en place, mais ne couvre ni les lectures réalisées via l’abonnement Manga Planet Pass, ni l’ensemble du catalogue.
Certains titres demeurent exclus en raison des accords conclus avec les éditeurs. Les lecteurs concernés doivent avoir laissé une adresse électronique valide avant le 31 mars ; un courriel d’instructions doit être envoyé à partir du 13 avril, avec une échéance fixée au 31 juillet 2026 pour finaliser l’opération.
En effet, après cette date l’utilisateur n'accédera plus à son compte : il conservera une partie de ses titres, en perdra d'autres — et doit agir vite.
Mais cette fermeture laisse surtout une trace plus large dans la cartographie du manga numérique anglophone. Manga Planet s’était construit sur des segments souvent moins exposés — Boys’ Love, romances, séries de catalogue, licences discrètes — et sur une promesse légale explicitement revendiquée par le service.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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01/04/2026, 12:22
Le dessinateur et scénariste Jean-Paul Krassinsky est décédé mardi 31 mars 2026, à l’âge de 53 ans, ont annoncé les éditions Dupuis dans un communiqué. Né le 25 novembre 1972, il travaillait encore sur plusieurs projets, dont une adaptation du texte Rose Royal de Nicolas Mathieu (Actes Sud).
01/04/2026, 11:51
La directrice du Rutherford County Library System, le réseau de bibliothèques publiques du comté du Tennessee, Luanne James, a été licenciée le 30 mars par le conseil d’administration du même réseau, au terme d’un vote de 8 voix contre 3. Elle refusait d’exécuter une décision de l'instance dirigeante, imposant le déplacement de 132 livres jeunesse vers le rayon adultes.
31/03/2026, 18:18
Les premières images de la future Donald J. Trump Presidential Library ont été rendues publiques par Eric Trump, le fils du POTUS, un projet auquel il dit avoir consacré « son cœur et son âme ». Cette révélation s’accompagne d’une communication rodée : vidéo promotionnelle, site dédié et appel aux dons. Elle constitue surtout un moment charnière dans un projet encore largement à l’état de promesse, où s’entremêlent mégalomanie, ambition politique et enjeux financiers de grande ampleur.
31/03/2026, 14:16
On a longtemps parlé du livre latino-américain comme d’un catalogue, d’une langue, d’un réseau de foires. Puis les camions, les factures, le papier et les délais ont recommencé à parler plus fort. Entre ports, imprimeries, réassorts impossibles et trésoreries à bout, l’objet imprimé rappelle une vérité triviale : avant d’arriver sur une table de libraire, un texte traverse déjà une mécanique décisive.
31/03/2026, 13:20
Minuit sonne, et les chiffres sortent de l’ombre. Dans les librairies québécoises, les piles ne mentent pas : les lecteurs achètent, mais les institutions se retirent. Derrière une baisse minime, le Bilan Gaspard 2025 révèle un déplacement discret mais profond des équilibres. Entre romans étrangers en hausse et coloriages triomphants, le marché change de centre de gravité.
31/03/2026, 11:50
Dans les marges lumineuses des plateformes, là où le défilement vertical promet une lecture sans friction, un autre récit s’écrit plus bas, dans l’ombre des bulles et des cases. Ce n’est pas celui des héros, mais des passeurs de langue. À mesure que le webtoon conquiert le monde, la traduction cesse d’apparaître comme un art discret : elle devient un coût, un flux, un goulot qu’il faut accélérer.
31/03/2026, 11:48
Le groupe Leduc (Albin Michel) annonce la nomination de Marine Alata à la direction éditoriale de son pôle fiction, qui regroupe notamment les marques Charleston, Nami et Belladone. Cette arrivée s’inscrit dans une stratégie de structuration et de développement du catalogue littéraire de la maison, portée par sa directrice générale Karine Bailly-de Robien.
30/03/2026, 18:40
À travers La chambre de bonne, Mathieu Pieyre revient sur un lieu modeste devenu matrice d’une jeunesse parisienne, entre solitude et rencontres. Dans ce récit d’apprentissage, la petite chambre se transforme en espace de liberté, mais aussi en point de passage pour une galerie de figures, anonymes ou célèbres. Un roman habité par la mémoire, où les livres et les disparus continuent de faire vivre le présent.
30/03/2026, 18:14
Invité à intervenir à la prestigieuse université de Yale sur ses travaux autour de la « néofascisation », le chercheur en sciences sociales Mathieu Rigouste s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain par le Department of Homeland Security, sans justification officielle. Une décision qui empêche sa venue et plusieurs interventions prévues, et qui constitue, selon lui, une illustration concrète des mécanismes qu’il analyse depuis plusieurs années.
30/03/2026, 17:29
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