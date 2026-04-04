Pourquoi les librairies françaises du monde entier peinent à survivre

À première vue, le réseau des librairies françaises à l’étranger relève de l’évidence diplomatique : vendre des livres, maintenir un lien avec les expatriés, faire rayonner une langue. L’étude commandée par le ministère de la Culture montre pourtant une réalité bien moins lisse. Ces points d’ancrage, recensés au nombre de 291 sociétés dans 80 pays, tiennent une fonction culturelle décisive, mais avancent dans des équilibres fragiles, soumis à la distance, aux monnaies, aux taxes, aux délais et à la concurrence numérique.

Des vitrines françaises, mais des comptes sous tension

Le document rappelle d’abord le rôle particulier de ces librairies : ce sont des lieux de diffusion de la culture française, mais aussi « des lieux de rencontre, de dialogue et de débat ». L’expression n’a rien d’ornemental. Elle dit la double nature de ces établissements : commerces de livres, certes, mais aussi présences culturelles dans des métropoles où le français doit défendre sa place face à d’autres langues, d’autres circuits et d’autres habitudes d’achat.

Le périmètre retenu donne déjà la mesure de l’enjeu. La base étudiée exclut la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et les zones francophones du Canada, jugées trop proches des circuits d’approvisionnement français. Restent 291 sociétés présentes dans 80 pays. Autrement dit, un maillage réellement mondial, mais aussi extraordinairement hétérogène, ce qui explique que l’étude distingue l’Afrique hors Maghreb, le Maghreb, le Proche et Moyen-Orient, l’Europe, l’Amérique, l’Asie et l’Océanie.

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La prudence méthodologique, elle, mérite d’être soulignée tant elle évite les effets d’annonce. BearingPoint a travaillé à partir de 109 sociétés répondantes, mais seules 58 ont rempli au moins une partie du volet financier, facultatif. Le rapport précise que les différences de normes comptables entre pays n’ont « pas permis de construire un panel de confiance suffisamment large » pour tirer des analyses financières pleinement représentatives. Voilà qui interdit toute lecture trop péremptoire.

Le prix du lointain

Le cœur du problème se situe dans l’approvisionnement. Parmi les répondants, 73 % s’approvisionnent à plus de 75 % auprès des cinq principaux diffuseurs-distributeurs français. Le réseau demeure donc très dépendant des grands acteurs hexagonaux. Mais cette dépendance ne signifie pas confort. Les libraires indiquent bénéficier d’un taux de remise « souvent situé entre 31 et 35 % », soit un niveau comparable à celui observé en France, alors même que les coûts à absorber n’ont rien de comparable.

L’étude insiste sur ce point avec une netteté bienvenue : parmi les librairies qui placent l’approvisionnement au premier rang de leurs difficultés, ce sont les frais de transport, cités par 76 % des répondants concernés, et le coût d’achat, à 59 %, qui dominent. Le transport aérien constitue le premier mode d’acheminement des commandes, devant la route et le maritime. La contrainte logistique cesse alors d’être un simple décor : elle devient le déterminant direct du prix payé par le lecteur.

La faculté de retour, qui pourrait jouer un rôle d’amortisseur, reste elle aussi entravée. Certes, 69 % des répondants déclarent en disposer, et 45 % ont constaté un assouplissement récent des droits de retour. Mais l’étude note aussi que « les coûts induits par les retours sont plus élevés que les remboursements perçus » pour plusieurs libraires interrogés, tandis que la logistique demeure lourde. La destruction sur place des invendus progresse, sans se généraliser. Le droit existe davantage qu’il ne sert.

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L’effet se retrouve immédiatement en rayon. Deux tiers des répondants estiment vendre les ouvrages français à un prix supérieur de plus de 10 % au prix pratiqué en France. En outre, 51 % jugent ces livres significativement plus chers que les éditions locales qu’ils proposent, et 26 % dressent le même constat face aux éditions anglophones. Le rapport le résume sans détour : cette situation représente « une véritable menace pour l’édition française si la situation est amenée à perdurer ».

Diversifier pour tenir

Face à cette mécanique de coûts, les librairies françaises de l’étranger ne restent pas figées dans le modèle classique du point de vente. Le rapport montre qu’elles se diversifient massivement. Si 78 % des répondants se définissent comme généralistes, 32 % déclarent exercer au moins une autre activité que la vente de livres au grand public, notamment comme grossistes ou éditeurs. Surtout, 90 % proposent des offres complémentaires en magasin, la papeterie arrivant en tête.

Cette diversification n’a rien d’accessoire. L’étude souligne explicitement qu’elle « semble aider les libraires à accroître leur rentabilité et à se rémunérer ». Le constat inverse est plus rude : seuls 51 % des répondants disent parvenir à se rémunérer, et 24 % seulement à la hauteur de leurs besoins. La moitié du réseau étudié vit donc dans une zone de rémunération précaire ou insuffisante. Le chiffre suffit à déplacer le regard : il ne s’agit pas d’un débat abstrait sur le rayonnement culturel, mais d’une économie de survie, parfois de bricolage sophistiqué.

Autre ligne de fracture, les aides publiques. Elles existent, parfois abondamment, mais circulent mal dans les représentations. Le rapport note que 56 % des répondants déclarent avoir touché des aides publiques ces cinq dernières années, principalement du CNL. Mais 44 % disent n’en avoir perçu aucune, et seuls 6 % des bénéficiaires mentionnent l’aide au transport gérée par la Centrale de l’édition. D’où cette formule précise du rapport : « Cette méconnaissance résulte vraisemblablement d’un manque de communication autour de l’existence de ces aides. »

Le concurrent n’a pas de vitrine

L’autre bascule documentée par l’étude tient à la vente en ligne. Déjà 63 % des répondants proposent un service de vente numérique, via leur propre site ou une place de marché comme Amazon ou Mercado Libre. Ce développement n’est pas présenté comme un simple progrès commercial, mais comme la réponse à « l’une des principales menaces actuelles » : la présence croissante des plateformes. Là encore, la formulation du rapport tranche avec les discours rassurants sur la complémentarité des canaux. Les librairies se numérisent parce qu’elles n’ont plus le choix.

Le document pointe aussi un paradoxe plus discret, mais politiquement sensible : alors que 96 % des librairies interrogées se trouvent dans une ville où existe au moins une institution française, les relations demeurent souvent incomplètes.

Commercialement, 52 % évoquent des liens occasionnels et, parmi celles qui vendent à ces institutions, 56 % jugent cette ressource non significative, car trop ponctuelle. Le rapport relève même que certaines commandes passent directement auprès des distributeurs français, au détriment des librairies voisines.

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Au fond, cette étude ne raconte pas l’effondrement d’un réseau, mais l’usure d’un modèle. Les librairies françaises de l’étranger continuent d’assurer une mission culturelle que le ministère qualifie d’essentielle, et elles ont appris à se diversifier, à vendre autrement, à absorber une partie des chocs.

Mais le diagnostic est désormais posé avec précision : transport trop coûteux, remises insuffisantes, aides mal identifiées, échanges locaux imparfaits, pression des plateformes et rentabilité incertaine. Le mérite du rapport tient là : il retire à la question son vernis symbolique pour la replacer sur son terrain exact, celui d’une économie concrète.

L'enquête est à consulter ci-dessous :

Crédits photo : La librairie "Mauguin" de Blida, plus ancienne librairie du Maghreb arabe en Algérie - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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