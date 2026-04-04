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Pourquoi les librairies françaises du monde entier peinent à survivre

Présentes dans 80 pays, les librairies françaises de l’étranger restent un maillon décisif pour la diffusion du livre, de la langue et des idées françaises. Mais l’étude commandée par le ministère de la Culture décrit une réalité plus âpre : coûts de transport élevés, remises jugées insuffisantes, aides mal identifiées, pression des plateformes et rémunération souvent trop faible dessinent une économie instable.

Le 04/04/2026 à 09:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

04/04/2026 à 09:00

Nicolas Gary

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À première vue, le réseau des librairies françaises à l’étranger relève de l’évidence diplomatique : vendre des livres, maintenir un lien avec les expatriés, faire rayonner une langue. L’étude commandée par le ministère de la Culture montre pourtant une réalité bien moins lisse. Ces points d’ancrage, recensés au nombre de 291 sociétés dans 80 pays, tiennent une fonction culturelle décisive, mais avancent dans des équilibres fragiles, soumis à la distance, aux monnaies, aux taxes, aux délais et à la concurrence numérique.

Des vitrines françaises, mais des comptes sous tension

Le document rappelle d’abord le rôle particulier de ces librairies : ce sont des lieux de diffusion de la culture française, mais aussi « des lieux de rencontre, de dialogue et de débat ». L’expression n’a rien d’ornemental. Elle dit la double nature de ces établissements : commerces de livres, certes, mais aussi présences culturelles dans des métropoles où le français doit défendre sa place face à d’autres langues, d’autres circuits et d’autres habitudes d’achat.

Le périmètre retenu donne déjà la mesure de l’enjeu. La base étudiée exclut la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et les zones francophones du Canada, jugées trop proches des circuits d’approvisionnement français. Restent 291 sociétés présentes dans 80 pays. Autrement dit, un maillage réellement mondial, mais aussi extraordinairement hétérogène, ce qui explique que l’étude distingue l’Afrique hors Maghreb, le Maghreb, le Proche et Moyen-Orient, l’Europe, l’Amérique, l’Asie et l’Océanie.

À LIRE - Pourquoi l’Afrique est devenue le cœur de la francophonie

La prudence méthodologique, elle, mérite d’être soulignée tant elle évite les effets d’annonce. BearingPoint a travaillé à partir de 109 sociétés répondantes, mais seules 58 ont rempli au moins une partie du volet financier, facultatif. Le rapport précise que les différences de normes comptables entre pays n’ont « pas permis de construire un panel de confiance suffisamment large » pour tirer des analyses financières pleinement représentatives. Voilà qui interdit toute lecture trop péremptoire.

Le prix du lointain

Le cœur du problème se situe dans l’approvisionnement. Parmi les répondants, 73 % s’approvisionnent à plus de 75 % auprès des cinq principaux diffuseurs-distributeurs français. Le réseau demeure donc très dépendant des grands acteurs hexagonaux. Mais cette dépendance ne signifie pas confort. Les libraires indiquent bénéficier d’un taux de remise « souvent situé entre 31 et 35 % », soit un niveau comparable à celui observé en France, alors même que les coûts à absorber n’ont rien de comparable.

L’étude insiste sur ce point avec une netteté bienvenue : parmi les librairies qui placent l’approvisionnement au premier rang de leurs difficultés, ce sont les frais de transport, cités par 76 % des répondants concernés, et le coût d’achat, à 59 %, qui dominent. Le transport aérien constitue le premier mode d’acheminement des commandes, devant la route et le maritime. La contrainte logistique cesse alors d’être un simple décor : elle devient le déterminant direct du prix payé par le lecteur.

La faculté de retour, qui pourrait jouer un rôle d’amortisseur, reste elle aussi entravée. Certes, 69 % des répondants déclarent en disposer, et 45 % ont constaté un assouplissement récent des droits de retour. Mais l’étude note aussi que « les coûts induits par les retours sont plus élevés que les remboursements perçus » pour plusieurs libraires interrogés, tandis que la logistique demeure lourde. La destruction sur place des invendus progresse, sans se généraliser. Le droit existe davantage qu’il ne sert.

INSOLITE - Les libraires francophones cartographient le polar hors des frontières

L’effet se retrouve immédiatement en rayon. Deux tiers des répondants estiment vendre les ouvrages français à un prix supérieur de plus de 10 % au prix pratiqué en France. En outre, 51 % jugent ces livres significativement plus chers que les éditions locales qu’ils proposent, et 26 % dressent le même constat face aux éditions anglophones. Le rapport le résume sans détour : cette situation représente « une véritable menace pour l’édition française si la situation est amenée à perdurer ».

Diversifier pour tenir

Face à cette mécanique de coûts, les librairies françaises de l’étranger ne restent pas figées dans le modèle classique du point de vente. Le rapport montre qu’elles se diversifient massivement. Si 78 % des répondants se définissent comme généralistes, 32 % déclarent exercer au moins une autre activité que la vente de livres au grand public, notamment comme grossistes ou éditeurs. Surtout, 90 % proposent des offres complémentaires en magasin, la papeterie arrivant en tête.

Cette diversification n’a rien d’accessoire. L’étude souligne explicitement qu’elle « semble aider les libraires à accroître leur rentabilité et à se rémunérer ». Le constat inverse est plus rude : seuls 51 % des répondants disent parvenir à se rémunérer, et 24 % seulement à la hauteur de leurs besoins. La moitié du réseau étudié vit donc dans une zone de rémunération précaire ou insuffisante. Le chiffre suffit à déplacer le regard : il ne s’agit pas d’un débat abstrait sur le rayonnement culturel, mais d’une économie de survie, parfois de bricolage sophistiqué.

Autre ligne de fracture, les aides publiques. Elles existent, parfois abondamment, mais circulent mal dans les représentations. Le rapport note que 56 % des répondants déclarent avoir touché des aides publiques ces cinq dernières années, principalement du CNL. Mais 44 % disent n’en avoir perçu aucune, et seuls 6 % des bénéficiaires mentionnent l’aide au transport gérée par la Centrale de l’édition. D’où cette formule précise du rapport : « Cette méconnaissance résulte vraisemblablement d’un manque de communication autour de l’existence de ces aides. »

Le concurrent n’a pas de vitrine

L’autre bascule documentée par l’étude tient à la vente en ligne. Déjà 63 % des répondants proposent un service de vente numérique, via leur propre site ou une place de marché comme Amazon ou Mercado Libre. Ce développement n’est pas présenté comme un simple progrès commercial, mais comme la réponse à « l’une des principales menaces actuelles » : la présence croissante des plateformes. Là encore, la formulation du rapport tranche avec les discours rassurants sur la complémentarité des canaux. Les librairies se numérisent parce qu’elles n’ont plus le choix.

Le document pointe aussi un paradoxe plus discret, mais politiquement sensible : alors que 96 % des librairies interrogées se trouvent dans une ville où existe au moins une institution française, les relations demeurent souvent incomplètes.

Commercialement, 52 % évoquent des liens occasionnels et, parmi celles qui vendent à ces institutions, 56 % jugent cette ressource non significative, car trop ponctuelle. Le rapport relève même que certaines commandes passent directement auprès des distributeurs français, au détriment des librairies voisines.

REPORTAGE - Parenthèses à Hong Kong : une librairie dédiée à la langue française

Au fond, cette étude ne raconte pas l’effondrement d’un réseau, mais l’usure d’un modèle. Les librairies françaises de l’étranger continuent d’assurer une mission culturelle que le ministère qualifie d’essentielle, et elles ont appris à se diversifier, à vendre autrement, à absorber une partie des chocs.

Mais le diagnostic est désormais posé avec précision : transport trop coûteux, remises insuffisantes, aides mal identifiées, échanges locaux imparfaits, pression des plateformes et rentabilité incertaine. Le mérite du rapport tient là : il retire à la question son vernis symbolique pour la replacer sur son terrain exact, celui d’une économie concrète.

L'enquête est à consulter ci-dessous : 

Crédits photo : La librairie "Mauguin" de Blida, plus ancienne librairie du Maghreb arabe en Algérie - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Pieterke Mol revient sur la genèse de Comme ta mère, un roman né dans l’hésitation, le doute et la résistance du texte lui-même. Entre exploration intime et construction littéraire, l’autrice raconte comment l’histoire s’est déplacée - du père à la fille - pour trouver sa véritable voix. Elle y dévoile un processus d’écriture charnel, traversé par les questions de filiation, de forme et de langage, jusqu’à faire émerger un texte affranchi de son origine.

03/04/2026, 13:33

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Quand le monde des champignons rencontre le glamour !

Né d'une fascination d'enfance pour les sorties en forêt et la cueillette des champignons, Champinup est le fruit d'un héritage familial transformé en odyssée artistique. Ce bestiaire fantastique à l’aquarelle s’adresse aux amoureux de la nature et de magie. Thibault Colon de Franciosi a illustré un univers où chaque espèce de champignon se métamorphose en des créatures élégantes et mystérieuses : les Champinups. Leurs histoires respectives sont tout aussi fascinantes qu’elles. 

03/04/2026, 13:14

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Federico Enriques : l’homme qui a façonné manuels scolaires et dictionnaires en Italie

La mort de Federico Enriques, dirigeant historique de Zanichelli, suscite en Italie une émotion qui dépasse le seul cercle des éditeurs. À travers l’hommage rendu par l’AIE, c’est toute une trajectoire qui réapparaît : celle d’un homme lié aux grands manuels scolaires, aux dictionnaires de référence et à la modernisation d’une maison au rôle décisif dans l’instruction de plusieurs générations d’Italiens.

03/04/2026, 12:22

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Futur opérateur de l'État, le pass Culture consulte

Aujourd'hui incarné par une société par actions simplifiée, le dispositif pass Culture sera converti, en 2026, en opérateur de l'État. Une transformation destinée à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses, mais qui associera aussi des représentants des collectivités territoriales à sa gouvernance.

03/04/2026, 10:56

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Une proche de Blanquer et un ancien de Google au ministère de la Culture

La ministre de la Culture Catherine Pégard accueille deux nouvelles personnalités au sein de son cabinet. Elle a notamment choisi comme cheffe adjointe de cabinet Erika Léger, haute fonctionnaire embarquée dans le projet Terra Academia de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer...

03/04/2026, 10:03

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“Maison des marées” : l’héritage de Kenneth White clarifié, sans lever toutes les inquiétudes

Un nouveau communiqué diffusé par Emmanuel Dall’Aglio, à présent président de l’association « Monde ouvert, l’itinéraire de Kenneth White », entend mettre fin aux incertitudes entourant l’héritage du poète franco-écossais et de son épouse Marie-Claude White. Après des mois de tensions et d’interrogations, « la succession des époux White est désormais réglée », affirme le légataire - sans pour autant répondre à toutes les questions sur l’avenir de la maison de Trébeurden et de l’œuvre qu’elle abrite.

02/04/2026, 16:22

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Food Fighters : la nouvelle collection militante à boire et à manger

Les éditions Nouriturfu inaugurent une nouvelle collection, baptisée « Food Fighters », avec un premier titre paru le 20 mars dernier : Le Guide des bières féministes, queer et décoloniales, signé par la journaliste Anaïs Lecoq.

02/04/2026, 15:57

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Fondation Lagardère : podcast et humour, deux nouvelles bourses pour 2026

La Fondation Jean-Luc Lagardère ouvre son appel à candidatures 2026, confirmant un dispositif désormais bien installé dans le paysage du soutien à la jeune création. Cette année, douze bourses seront attribuées à de jeunes professionnels issus de disciplines variées, allant de l’écrit à l’audiovisuel, en passant par la photographie, la musique ou encore l’humour.

 

02/04/2026, 15:09

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Alphabet inclusif, publicité générée par IA, vente en ligne... Quelles innovations pour l'édition ?

L'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association) décernera, en juillet prochain, son troisième Prix pour l'Innovation dans l'édition (Innovation in Publishing Award). Cinq propositions sont en lice, tournées vers la vente en ligne, le marketing ou la lecture interactive renforcée par l'intelligence artificielle.

02/04/2026, 13:35

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La fréquentation des librairies au Mexique menacée par l'insécurité

Au Mexique, la baisse des ventes de livres dans certaines régions ne s’explique pas seulement par des facteurs économiques. L’insécurité modifie les déplacements et réduit la fréquentation des librairies, fragilisant un maillon essentiel de la chaîne du livre. 

02/04/2026, 10:53

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Vols de livres en bibliothèque : un effet direct de la précarité

Au Canada, plusieurs bibliothèques publiques signalent une hausse des vols de livres. Le phénomène reste discret, mais il éclaire une tension plus large : hausse du prix des ouvrages, fragilité économique d’une partie du public et institutions contraintes de préserver un accès gratuit tout en supportant des pertes bien réelles sur leurs collections, leurs budgets et leurs capacités de renouvellement.

02/04/2026, 10:35

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Biélorussie : des éditeurs “extrémistes” traqués par le pouvoir

En Biélorussie, la répression contre le livre change d’échelle. En classant PEN Belarus et plusieurs maisons d’édition parmi les structures « extrémistes », le pouvoir ne vise plus seulement des opposants, mais l’infrastructure même de l’édition en langue biélorusse. Arrestations, exil forcé, menaces pénales : cette séquence éclaire une politique qui associe désormais activité culturelle, circulation des livres et soupçon criminel durable. 

02/04/2026, 09:36

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Spoliations antisémites : une nouvelle direction pour la commission

Un arrêté, pris par le Premier ministre ce 1er avril, nomme Johanna Barasz à la direction de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS).

02/04/2026, 09:09

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Diffusion Dimedia : Jean-François Bouchard prend la présidence

Diffusion Dimedia annonce la nomination de Jean-François Bouchard à la présidence de son conseil d’administration. L’acteur majeur de la diffusion et de la distribution de livres en langue française au Québec et au Canada confie ainsi cette fonction à une figure bien connue du secteur.

01/04/2026, 18:06

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Pierre Lescure, un fameux débiteur pour Joëlle Losfeld

L'éditrice Joëlle Losfeld faisait part, en août 2025, de son intention de créer une nouvelle structure indépendante, Le Terrain vague-Losfeld, à partir du mois de janvier 2026. Son projet a été contrarié par un débiteur plutôt long à rembourser les sommes dues, l'homme de médias Pierre Lescure, qui lui doit encore plus de 100.000 €.

01/04/2026, 15:35

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Des guides de voyage sans adresses, le pari éditorial de Point Nemo

Les éditions Point Nemo inaugureront, le 13 mai prochain, une nouvelle collection consacrée à la Bretagne et au Pays basque. Intitulée « Petits précis futiles et indispensables », cette série abandonne les codes du guide touristique classique pour proposer une succession d’informations brèves, mêlant données, anecdotes et éléments visuels. 

01/04/2026, 15:01

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Le Livre de Poche renouvelle ses équipes marketing et communication

Le Livre de Poche annonce une série de nominations au sein de ses équipes marketing, communication et éditoriales, marquant un renouvellement à plusieurs niveaux de l’organigramme.

01/04/2026, 14:13

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Avec la disparition de Glen Baxter, l’humour perd une voix unique

Le dessinateur et artiste britannique Glen Baxter est mort le 29 mars 2026, à l’âge de 82 ans, des suites d’une carcinomatose. Figure singulière du dessin contemporain, il laisse derrière lui une œuvre immédiatement reconnaissable, faite de traits simples et de légendes déroutantes, où l’humour le plus décalé se mêle à une culture littéraire et artistique exigeante.

01/04/2026, 12:22

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Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans

Le dessinateur et scénariste Jean-Paul Krassinsky est décédé mardi 31 mars 2026, à l’âge de 53 ans, ont annoncé les éditions Dupuis dans un communiqué. Né le 25 novembre 1972, il travaillait encore sur plusieurs projets, dont une adaptation du texte Rose Royal de Nicolas Mathieu (Actes Sud). 

01/04/2026, 11:51

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Refuser de censurer coûte son poste à une directrice des bibliothèques

La directrice du Rutherford County Library System, le réseau de bibliothèques publiques du comté du Tennessee, Luanne James, a été licenciée le 30 mars par le conseil d’administration du même réseau, au terme d’un vote de 8 voix contre 3. Elle refusait d’exécuter une décision de l'instance dirigeante, imposant le déplacement de 132 livres jeunesse vers le rayon adultes.

31/03/2026, 18:18

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L’ANEL préoccupée par le recul des ventes de livres en 2025

Au Québec, le livre ne fléchit pas seul : il révèle une tension structurelle entre politiques publiques, économie éditoriale et formation des lecteurs. Le recul observé en 2025 dépasse la conjoncture : il met au jour une dépendance croissante à l’école et interroge la capacité du secteur à préserver sa vitalité face aux arbitrages budgétaires et aux pressions concurrentielles. L'Association nationale des éditeurs de livres du Québec réagit à ces données.

31/03/2026, 17:10

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La bibliothèque présidentielle de Trump, entre mégalomanie et flou juridique

Les premières images de la future Donald J. Trump Presidential Library ont été rendues publiques par Eric Trump, le fils du POTUS, un projet auquel il dit avoir consacré « son cœur et son âme ». Cette révélation s’accompagne d’une communication rodée : vidéo promotionnelle, site dédié et appel aux dons. Elle constitue surtout un moment charnière dans un projet encore largement à l’état de promesse, où s’entremêlent mégalomanie, ambition politique et enjeux financiers de grande ampleur.

31/03/2026, 14:16

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Papier, inflation, distribution : en Amérique latine, l'industrie du livre pressurisée

On a longtemps parlé du livre latino-américain comme d’un catalogue, d’une langue, d’un réseau de foires. Puis les camions, les factures, le papier et les délais ont recommencé à parler plus fort. Entre ports, imprimeries, réassorts impossibles et trésoreries à bout, l’objet imprimé rappelle une vérité triviale : avant d’arriver sur une table de libraire, un texte traverse déjà une mécanique décisive.

31/03/2026, 13:20

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Livre au Québec : pourquoi les ventes reculent en 2025

Minuit sonne, et les chiffres sortent de l’ombre. Dans les librairies québécoises, les piles ne mentent pas : les lecteurs achètent, mais les institutions se retirent. Derrière une baisse minime, le Bilan Gaspard 2025 révèle un déplacement discret mais profond des équilibres. Entre romans étrangers en hausse et coloriages triomphants, le marché change de centre de gravité.

31/03/2026, 11:50

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Webtoon : l’essor mondial qui fragilise les traducteurs

Dans les marges lumineuses des plateformes, là où le défilement vertical promet une lecture sans friction, un autre récit s’écrit plus bas, dans l’ombre des bulles et des cases. Ce n’est pas celui des héros, mais des passeurs de langue. À mesure que le webtoon conquiert le monde, la traduction cesse d’apparaître comme un art discret : elle devient un coût, un flux, un goulot qu’il faut accélérer.
 

31/03/2026, 11:48

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Quelles sont les dix meilleures ventes de livres au Québec en 2025 ?

Le palmarès québécois de 2025 confirme une double dynamique : l’emprise des auteurs internationaux sur la fiction et la montée des usages pratiques, domestiques ou ludiques. La présence récurrente de Freida McFadden, la percée des livres de coloriage et la solidité des guides illustrent une segmentation accrue des pratiques de lecture.

31/03/2026, 11:31

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Une nouvelle patronne pour la fiction chez Leduc

Le groupe Leduc (Albin Michel) annonce la nomination de Marine Alata à la direction éditoriale de son pôle fiction, qui regroupe notamment les marques Charleston, Nami et Belladone. Cette arrivée s’inscrit dans une stratégie de structuration et de développement du catalogue littéraire de la maison, portée par sa directrice générale Karine Bailly-de Robien.

30/03/2026, 18:40

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La chambre de bonne : un roman sur la jeunesse et ses illusions

À travers La chambre de bonne, Mathieu Pieyre revient sur un lieu modeste devenu matrice d’une jeunesse parisienne, entre solitude et rencontres. Dans ce récit d’apprentissage, la petite chambre se transforme en espace de liberté, mais aussi en point de passage pour une galerie de figures, anonymes ou célèbres. Un roman habité par la mémoire, où les livres et les disparus continuent de faire vivre le présent.

30/03/2026, 18:14

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