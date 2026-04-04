Le français, 4e langue la plus parlée au monde

Le français n’a pas simplement gagné une place dans un classement : il a changé d’échelle. Selon l’édition 2026 du rapport quadriennal La langue française dans le monde, publié par l’Organisation internationale de la Francophonie, il réunit désormais 396 millions de locuteurs et passe au quatrième rang mondial, derrière l’anglais, le mandarin et l’espagnol.

Quatre ans plus tôt, le même observatoire en dénombrait 321 millions et classait encore cette langue à la cinquième place.

Une progression qui déplace le centre de gravité

Le fait marquant ne tient pas au seul volume. Il réside dans la géographie de cette poussée. L’OIF indique que 65 % des locuteurs se trouvent en Afrique. Le Quai d’Orsay reprend la même donnée et souligne qu’en 2050, si les tendances observées se prolongent, neuf francophones sur dix vivraient sur ce continent. La francophonie cesse ainsi d’être pensée d’abord depuis l’Europe : elle s’écrit, se parle, s’enseigne et se transforme de plus en plus au sud de la Méditerranée.

Ce basculement démographique corrige au passage une vieille habitude française : confondre rayonnement et centralité. La langue progresse, mais son moteur principal n’est plus Paris. Il faut plutôt regarder du côté des systèmes scolaires africains, des usages sociaux, des circulations étudiantes et des pratiques professionnelles. Le rapport 2026 insiste d’ailleurs sur ce point en présentant le français comme une langue de jeunesse : un locuteur sur deux a moins de trente ans.

La progression ne se résume pas davantage à un héritage institutionnel. L’OIF place le français au deuxième rang des langues étrangères les plus apprises, avec près de 170 millions d’apprenants, et au quatrième rang sur Internet. Elle le décrit aussi comme la troisième langue de l’économie et des affaires. Autrement dit, la dynamique ne relève ni du symbole ni de la seule diplomatie : elle traverse l’école, les écrans, les échanges et le travail.

Une langue mondiale, mais pas un acquis automatique

L’écart avec 2022 suffit à mesurer l’accélération. Entre les deux rapports, le français a gagné 75 millions de locuteurs et une place dans la hiérarchie mondiale. Le franchissement est suffisamment net pour dépasser l’arabe standard dans le classement repris par plusieurs médias à partir des données de l’OIF.

Mais cette embellie statistique ne vaut pas garantie permanente. Elle repose sur des conditions très concrètes : maintien de l’enseignement, qualité de la scolarisation, accès aux contenus et capacité à exister dans l’environnement numérique.

C’est ici que l’information mérite d’être lue sans triomphalisme. Une langue ne devient pas mondiale parce qu’un tableau l’atteste ; elle le devient parce qu’elle sert. Elle doit permettre d’étudier, de commercer, de publier, de coder, de négocier, de lire et de créer.

Le rapport de l’OIF, comme la communication diplomatique française, met précisément l’accent sur cette utilité concrète, bien plus éclairante que les célébrations convenues de la seule « influence ».

Dans le champ du livre, de l’enseignement et de la circulation des idées, le signal mérite attention. Une langue portée par la jeunesse africaine, massivement apprise sur plusieurs continents et solidement installée en ligne ne se contente plus de défendre son rang : elle redéfinit son espace.

Le français n’entre donc pas dans le club des grandes langues par nostalgie patrimoniale. Il y demeure par usage, par transmission et par nombre. Et cette fois, les chiffres obligent à regarder le monde tel qu’il parle réellement.

Illustration : OIF

Par Victor De Sepausy

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