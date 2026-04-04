Arnaud Montebourg attaque Fayard pour rompre avec l’ère Bolloré

Arnaud Montebourg a choisi le terrain judiciaire pour solder sa rupture avec Fayard. L’ancien ministre de l’Économie, devenu entrepreneur et animateur sur BFM, conteste le maintien de son lien avec la maison depuis sa reprise en main par Vincent Bolloré et l’arrivée, en 2024, de Lise Boëll à sa direction. Selon les informations publiées par L’Informé, il a déjà perçu un à-valoir de plusieurs milliers d’euros pour un manuscrit resté inachevé, mais c’est bien lui qui a saisi la justice.

Quelques jours plus tôt, au micro de France Culture, il résumait lui-même le différend d’une formule désinvolte: « Fayard, je suis au tribunal avec eux. » Puis il ajoutait: « Vous savez, il faut toujours avoir un procès pour être en bonne santé. »

Derrière le trait d’esprit, l’affaire porte sur une question autrement plus sérieuse: Montebourg demande à bénéficier d’une clause de conscience, mécanisme réservé aux journalistes lorsqu’un changement de ligne éditoriale rend impossible la poursuite de la collaboration.

Son argument repose sur l’évolution politique de Fayard. Sous la direction de Lise Boëll, la maison a publié notamment Jordan Bardella, Philippe de Villiers, Éric Zemmour, Marion Maréchal ou encore Xenia Fedorova. Pour Montebourg, cette orientation rend désormais intenable son association avec ce catalogue, alors même qu’un seul de ses titres, L’engagement, y a paru en 2023, lorsque Fayard était encore dirigée par Isabelle Saporta.

Une bataille juridique aux contours incertains

L’affaire dépasse largement le cas personnel de l’ancien ministre. Si la justice lui donnait raison, elle ouvrirait une brèche pour l’ensemble des auteurs souhaitant reprendre leurs droits ou rompre avec un éditeur dont ils ne partagent plus l’environnement intellectuel. La Société des gens de lettres suit d’ailleurs le dossier de près et a demandé plusieurs expertises juridiques sur cette possibilité.

Le problème tient à l’absence de texte clair. Un avocat cité par l’Informé rappelle qu’« il est compliqué d’étendre un dispositif dédié aux journalistes à l’édition au sens large », notamment parce qu’« un livre n’est pas un espace commun comme l’est un journal ». L’ouvrage, par nature, demeure lié à l’intégrité de ce qu’a écrit son auteur. Autrement dit, la transposition n’a rien d’automatique.

Plusieurs voies existent pourtant. Le droit moral constitue une première piste, à la lumière de l’arrêt Jean Ferrat de 2006, dans lequel la Cour de cassation a admis qu’un artiste puisse refuser l’association de son œuvre à un ensemble qui la dénature.

Autre levier: le caractère intuitu personae du contrat d’édition, fondé sur la personnalité des parties. Un changement profond de ligne pourrait alors créer, pour l’auteur, un « préjudice d’exposition », en l’associant à des signatures dont il récuse les positions.

Une revendication qui déborde le cas Montebourg

Cette hypothèse inquiète aussi les éditeurs. Une reconnaissance jurisprudentielle de la clause de conscience fragiliserait la stabilité des catalogues, donc une part de leur équilibre économique. Un juriste interrogé par le média s’interroge ainsi sur la mesure à partir de laquelle un retrait deviendrait légitime. À ce stade, ni Arnaud Montebourg, ni son avocat, ni Fayard, ni la SGDL n’ont souhaité commenter plus avant la procédure en cours.

En parallèle du contentieux, un groupe d’universitaires travaille à l’élaboration d’une proposition de loi destinée à inscrire cette clause de conscience dans le Code de la propriété intellectuelle. Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine, résume l’objectif sans détour:

« Nous regrettons que des auteurs connus et respectés soient utilisés pour servir de tremplin à des personnalités politiques comme Bardella, de Villiers ou Sarkozy. » Et il précise: « Notre modèle est celui de la clause de conscience dans le monde du journalisme. » Derrière le procès de Montebourg, c’est donc une bataille de doctrine qui s’engage dans l’édition française.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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