Hitchcock, Afghanistan, Lamarck : les livres qui éclairent le monde

L’actualité à la lumière des livres. Cette semaine, la Booksletter traverse les territoires du cinéma, de la géopolitique, de l’histoire des sciences, du roman noir et des sciences de la conscience, avec une même attention portée aux ouvrages qui éclairent le présent autant qu’ils le déplacent.

Que serait Hitchcock sans la musique d’Herrmann ?

Hitchcock and Herrmann: The Friendship and Film Scores That Changed Cinema (« Une amitié et des musiques de film qui ont changé le cinéma »), de Steven C. Smith, Oxford University Press, 2026.

L’effet de Psychose doit, selon Hitchcock lui-même, pour un tiers à la musique. L’ouvrage revient sur cette collaboration décisive entre le cinéaste et Bernard Herrmann, dont l’écriture a transformé la scène de la douche en moment fondateur de l’histoire du cinéma.

Steven C. Smith retrace une relation d’une fécondité rare, jusqu’à sa rupture. Il montre aussi comment Herrmann imposa une nouvelle grammaire sonore au film d’horreur, après avoir déjà marqué la science-fiction avec la musique du Jour où la Terre s’arrêta. Lire l’article

Comment perdre une guerre

How to Lose a War: The Story of America’s Intervention in Afghanistan (« Comment perdre une guerre. L’histoire de l’intervention des États-Unis en Afghanistan »), d’Amin Saikal, Yale University Press, 2024.

Pour l’universitaire afghan Amin Saikal, l’échec américain en Afghanistan procède d’une illusion « euphorique » partagée par les stratèges de Washington, républicains comme démocrates. Cette conviction tenait à l’idée que la première puissance mondiale pouvait imposer par la force son ordre politique au reste du monde.

Appuyé notamment sur les échanges de l’auteur avec son frère Mahmoud Saikal, ancien représentant de l’Afghanistan à l’ONU, le livre revient sur vingt ans d’intervention. Il rappelle aussi le coût humain de cette guerre, évalué à au moins 240 000 morts selon un rapport du Watson Institute cité par la New York Review of Books. Lire l’article

Faut-il réhabiliter Lamarck ?

The Power of Life: The Invention of Biology and the Revolutionary Science of Jean-Baptiste Lamarck (« La puissance vitale. L’invention de la biologie et la révolution scientifique de Jean-Baptiste Lamarck »), de Jessica Riskin, Riverhead Books, 2026.

Bien avant Darwin, Jean-Baptiste Lamarck soutenait que les espèces n’étaient pas fixées une fois pour toutes, mais qu’elles évoluaient pour s’adapter à leur environnement. Jessica Riskin revient sur cette pensée fondatrice, longtemps reléguée derrière le triomphe britannique de la théorie de l’évolution.

Le livre rappelle la cohérence d’une œuvre qui voulut penser ensemble le vivant, le temps et la transformation. Il réinscrit Lamarck dans l’histoire longue des sciences, au-delà de la caricature de la girafe au cou étiré devenue l’emblème réducteur de sa théorie. Lire l’article

Dans les bas-fonds de Santiago

Dejaré de pensar en el mañana (« Je vais cesser de penser au lendemain »), de Ramón Díaz Eterovic, LOM, 2024.

Avec Heredia, détective mélancolique et obstiné, Ramón Díaz Eterovic poursuit une œuvre romanesque commencée en 1987. Ce vingtième détour par Santiago prolonge une exploration du Chili contemporain, de la dictature de Pinochet jusqu’aux trafics qui prospèrent dans les zones grises de la pandémie.

Dans ce nouveau roman, une disparition de vaccins révèle un circuit de drogue dissimulée parmi les doses attendues. Le polar devient une nouvelle fois, chez Díaz Eterovic, un instrument de lecture politique et sociale du pays. Lire l’article

La conscience garde son mystère

A World Appears (« Un monde apparaît »), de Michael Pollan, Penguin, 2026.

Michael Pollan mène ici une enquête auprès de neurologues, spécialistes de l’intelligence artificielle, éthologues, botanistes et écrivains pour interroger ce que nous appelons la conscience. L’ouvrage prend la forme d’un voyage intellectuel vers un objet que la science cerne encore imparfaitement.

Pollan admet lui-même sortir de cette exploration avec davantage de questions que de certitudes. Dans Science, le philosophe Ned Block lui reproche toutefois d’avoir privilégié des pistes jugées excentriques, comme l’hypothèse d’une conscience végétale, au détriment des grandes théories contemporaines du champ. Lire l’article

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Par Nicolas Gary

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