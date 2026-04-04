Hitchcock, Afghanistan, Lamarck : les livres qui éclairent le monde

Du cinéma d’Hitchcock aux échecs stratégiques américains en Afghanistan, des débats sur l’héritage de Lamarck aux mystères persistants de la conscience, la Booksletter traverse disciplines et continents. À travers essais, récits et polars, elle met en lumière des ouvrages qui ne se contentent pas d’expliquer le monde : ils en révèlent les tensions, les angles morts et les récits concurrents.
Le 04/04/2026 à 06:00 par Nicolas Gary
0 Réactions | 8 Partages
Publié le :
04/04/2026 à 06:00
0
Commentaires
8
Partages
L’actualité à la lumière des livres. Cette semaine, la Booksletter traverse les territoires du cinéma, de la géopolitique, de l’histoire des sciences, du roman noir et des sciences de la conscience, avec une même attention portée aux ouvrages qui éclairent le présent autant qu’ils le déplacent.
Hitchcock and Herrmann: The Friendship and Film Scores That Changed Cinema (« Une amitié et des musiques de film qui ont changé le cinéma »), de Steven C. Smith, Oxford University Press, 2026.
L’effet de Psychose doit, selon Hitchcock lui-même, pour un tiers à la musique. L’ouvrage revient sur cette collaboration décisive entre le cinéaste et Bernard Herrmann, dont l’écriture a transformé la scène de la douche en moment fondateur de l’histoire du cinéma.
Steven C. Smith retrace une relation d’une fécondité rare, jusqu’à sa rupture. Il montre aussi comment Herrmann imposa une nouvelle grammaire sonore au film d’horreur, après avoir déjà marqué la science-fiction avec la musique du Jour où la Terre s’arrêta. Lire l’article
How to Lose a War: The Story of America’s Intervention in Afghanistan (« Comment perdre une guerre. L’histoire de l’intervention des États-Unis en Afghanistan »), d’Amin Saikal, Yale University Press, 2024.
Pour l’universitaire afghan Amin Saikal, l’échec américain en Afghanistan procède d’une illusion « euphorique » partagée par les stratèges de Washington, républicains comme démocrates. Cette conviction tenait à l’idée que la première puissance mondiale pouvait imposer par la force son ordre politique au reste du monde.
Appuyé notamment sur les échanges de l’auteur avec son frère Mahmoud Saikal, ancien représentant de l’Afghanistan à l’ONU, le livre revient sur vingt ans d’intervention. Il rappelle aussi le coût humain de cette guerre, évalué à au moins 240 000 morts selon un rapport du Watson Institute cité par la New York Review of Books. Lire l’article
The Power of Life: The Invention of Biology and the Revolutionary Science of Jean-Baptiste Lamarck (« La puissance vitale. L’invention de la biologie et la révolution scientifique de Jean-Baptiste Lamarck »), de Jessica Riskin, Riverhead Books, 2026.
Bien avant Darwin, Jean-Baptiste Lamarck soutenait que les espèces n’étaient pas fixées une fois pour toutes, mais qu’elles évoluaient pour s’adapter à leur environnement. Jessica Riskin revient sur cette pensée fondatrice, longtemps reléguée derrière le triomphe britannique de la théorie de l’évolution.
Le livre rappelle la cohérence d’une œuvre qui voulut penser ensemble le vivant, le temps et la transformation. Il réinscrit Lamarck dans l’histoire longue des sciences, au-delà de la caricature de la girafe au cou étiré devenue l’emblème réducteur de sa théorie. Lire l’article
Dejaré de pensar en el mañana (« Je vais cesser de penser au lendemain »), de Ramón Díaz Eterovic, LOM, 2024.
Avec Heredia, détective mélancolique et obstiné, Ramón Díaz Eterovic poursuit une œuvre romanesque commencée en 1987. Ce vingtième détour par Santiago prolonge une exploration du Chili contemporain, de la dictature de Pinochet jusqu’aux trafics qui prospèrent dans les zones grises de la pandémie.
Dans ce nouveau roman, une disparition de vaccins révèle un circuit de drogue dissimulée parmi les doses attendues. Le polar devient une nouvelle fois, chez Díaz Eterovic, un instrument de lecture politique et sociale du pays. Lire l’article
A World Appears (« Un monde apparaît »), de Michael Pollan, Penguin, 2026.
Michael Pollan mène ici une enquête auprès de neurologues, spécialistes de l’intelligence artificielle, éthologues, botanistes et écrivains pour interroger ce que nous appelons la conscience. L’ouvrage prend la forme d’un voyage intellectuel vers un objet que la science cerne encore imparfaitement.
Pollan admet lui-même sortir de cette exploration avec davantage de questions que de certitudes. Dans Science, le philosophe Ned Block lui reproche toutefois d’avoir privilégié des pistes jugées excentriques, comme l’hypothèse d’une conscience végétale, au détriment des grandes théories contemporaines du champ. Lire l’article
Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Pour les amoureux du Petit Prince et des beaux objets : Gallimard publie le fac-similé du manuscrit d’Antoine de Saint-Exupéry, à l’occasion du 80e anniversaire de la parution française de l’ouvrage. Un retour à la source, au tremblé du geste, à l’hésitation créatrice, à l’intelligence en mouvement.
03/04/2026, 18:33
Longtemps dispersée dans les numéros d’une revue devenue culte, l’aventure Java ressurgit en anthologie. Jean-Michel Espitallier, Vannina Maestri, Jacques Sivan et leurs complices y réinstallent une poésie de circulation, de collision et de bricolage. Un livre massif, inégal parfois, mais décisif pour comprendre comment une revue a déplacé durablement les lignes du poème contemporain.
03/04/2026, 07:00
Second épisode des aventures coréennes de l'ex-inspecteur Gangnam au Pays des matins-gueule-de-bois, hérités du système mafieux des dictatures. Au menu touristique : de la violence, pas mal d'humour et une pincée de poésie.
02/04/2026, 15:22
« À quoi sert la vie, sinon d’être soi-même ? » confie Marilyn Monroe à un journaliste qui la questionnait sur son installation à New York. Blonde platine comme Jean Harlow, elle connaitra comme elle la célébrité et une vie sentimentale chaotique, l’une mourra à 26 ans, l’autre à 36 ans après 3 mariages et une trentaine de films.
02/04/2026, 09:00
La poésie s’invite toujours là où ne l’attend pas : dans la grisaille du quotidien, dans la béatitude de l’esthétique ou les méandres de nos doutes. Dans la littérature, elle surgit dans l’interstice de l’absurde, espace lumineux entre la réalité et la projection de celle-ci.
01/04/2026, 09:00
Flammarion remet en circulation Un Américain très discret et Notre homme à La Havane, rien que ça, dans des éditions confiées à Claro en plus : le retour d’un écrivain qui n’a pas seulement raconté le XXe siècle, mais en a saisi la mécanique morale, politique et sentimentale.
31/03/2026, 18:08
2074, Lanvil. Mégalopole caribéenne futuriste, qui ne cesse de grandir, de se développer, de strates en strates – cette créature urbaine et ultra-technologique est promesse d'opportunités et de libertés. Pourtant, au cœur de cette mégalopole utopique, des bombes explosent. La violence, qui jusqu’ici existait uniquement dans l’ombre, éclate en plein jour…
31/03/2026, 17:04
Cette édition de La Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli, traduite par Jacqueline Risset et publiée aux éditions Diane de Selliers, est, comme toujours avec cette maison d’édition, un petit chef-d’œuvre. Le travail éditorial est remarquable : qualité des reproductions, respect des formats, mise en page pensée pour faire dialoguer texte et image sans jamais sacrifier l’un à l’autre. Tout cela au service d’un texte que Dante lui-même qualifiait de « poème sacré ».
31/03/2026, 11:52
L'espionnage ordinaire raconté par un ancien de la DGSE. Pas d'effets spéciaux pyrotechniques, pas d'expédition commando, mais une partie d'échecs captivante pour tenter d'approcher un espion chinois.
31/03/2026, 10:06
Avec Échec et mat au paradis, Sébastien Lapaque ne signe ni une biographie, ni un essai universitaire. Il tente autre chose, de plus grand, de plus délicat, de plus risqué : approcher un instant dissous dans l’histoire, une rencontre dont il reste peu de traces. Au Brésil, en 1942, Stefan Zweig et Georges Bernanos se sont rencontrés. L’un allait bientôt mourir. L’autre poursuivrait son combat contre l’abominable lâcheté de son temps.
30/03/2026, 15:30
Voici sans doute le roman policier le plus original et le plus surprenant du moment sinon de l'année : deux enquêteurs que tout oppose - une cousine de Miss Marple et un clone de Harry Bosch - cherchent à élucider des crimes très semblables, en Écosse et en Californie. Du moins c'est comme ça que ça commence, ensuite… faudra vous débrouiller...
30/03/2026, 12:33
Matt Murdock fait partie de ces super-héros qui finissent par administrer les coups. Et regarde l’abîme avec la conviction d’y mettre de l’ordre – oubliant que l'abîme le regarde à son tour. Dans les ruelles saturées de peur, de suie et de justice malade, The Devil’s Hand saisit ce moment rare où un vigilante cesse de courir après le chaos et décide, erreur fatale, de le gouverner.
30/03/2026, 11:59
Night City ne promet rien, sinon une belle manière de pourrir debout sous les néons. Entre médecine privatisée, deuil sous implants et pannes qui mettent la ville à nu, Cyberpunk 2077 : L’intégrale T01 ausculte un futur qui ressemble furieusement à notre présent sous stéroïdes. Le chrome y brille moins qu’il ne saigne : assez pour rappeler qu’en cyberpunk, la modernité a souvent l’odeur d’un court-circuit.
30/03/2026, 10:10
Il y a des semaines où l’actualité avance en klaxon, en slogan, en poussière numérique. Et puis il y a ce contretemps salutaire : des livres qui ralentissent la cadence, remettent les faits à hauteur d’intelligence et forcent le regard à tenir. La Booksletter revient dans cet interstice, là où le bruit du monde cesse un instant d’être du bruit pour redevenir matière à penser, à douter, à lire.
28/03/2026, 09:32
Guerre des gangs à Paris entre le clan des Algériens de Montreuil et celui des Gitans de la banlieue sud. Au milieu, les flics, le lecteur et un toubib dévasté par le chagrin d’avoir perdu sa chérie dans un règlement de comptes. Une balle perdue qui réclame vengeance.
28/03/2026, 07:30
Voilà bientôt 10 ans que la fin de la Sixième République a sonné. Depuis, on tente de se reconstruire, autant mentalement qu’au sein de communautés parfois bancales. D’un côté, les riches – ces personnes-là n’ont pas à s’inquiéter de quoi que ce soit, pourrait-on penser. Ils et elles sont protégés, habitent de belles maisons, ont de quoi manger tous les jours, avec des implants de virtualité.
27/03/2026, 14:18
Qui n’a pas appris à l’école qu’au début du mois d’octobre 1789, des femmes allèrent chercher « le boulanger, la boulangère et le petit mitron » à Versailles ? L’histoire est connue, du moins le croit-on. Le docteur en histoire et écrivain Loris Chavanette s’applique, dans son nouveau livre Les femmes entrent en Révolution. 5-6 octobre 1789, publié chez Tallandier, à faire en sorte que « l’intime et l’exceptionnel de ces deux jours d’octobre » soient au cœur de ce récit.
26/03/2026, 16:15
Charles Poitevin n’entre pas dans la dépression par la porte noble du grand roman psychologique. Il y entre en scooter, au guichet d’une poste, dans le crachin administratif, avec le sentiment très français d’être broyé par des procédures plus petites que lui et plus fortes que tout.
26/03/2026, 14:38
Le 28 janvier 1986, la navette Challenger explose en plein vol, quelques secondes après son décollage, en direct sur les télévisions du monde entier. LF. Bollée & C. Spadoni nous invitent à passer un moment en compagnie des sept astronautes disparus à bord, dont deux femmes et deux civils. Voici leur histoire.
26/03/2026, 08:30
Au mois de septembre, les rivages d’Algérie se vident de leurs visiteurs. Les estivants prennent le chemin du retour ; demeurent quelques flâneurs, accrochés aux pierres chaudes qui dessinent les contours des plages au sable fin. Durant ce mois de douceur, l’été retrouve un second souffle, un sourire enfantin, presque entièrement délivré de la trace des canicules d’août.
25/03/2026, 11:57
« A priori, personne n’aime avoir peur. Pourtant, les histoires qui reposent sur la tension dramatique, le suspense et l’horreur suscitent un intérêt indéniable. Pourquoi ? Peut-être parce qu’elles nous permettent d’exorciser nos angoisses en nous y confrontant depuis un endroit sûr... » Bienvenue dans le nouvel album de Tony Fleecs et Trish Forstner, Feral. Après les chiens de Stray Dogs, une histoire de chats… horrifique.
25/03/2026, 10:43
Guillaume Clicquot nous avait habitués à de truculents romans, jubilatoires et borderline. On se souvient avec délectation de Prenez-moi pour une conne, bourgeoise délaissée par son volage de mari qui fomente une vengeance originale et sans merci ; on pense à La fille du terrassier, à la langue bien pendue, nageuse professionnelle entraînée par un fan de Johnny.
24/03/2026, 12:13
Un meurtre à l’hostie empoisonnée, une église de Gênes, et une enquête qui prend des airs de jeu de piste à la Agatha Christie version italienne : avec Le point de vue de Dieu, Antonio Paolacci et Paola Ronco (Rivages) poursuivent leur série policière à quatre mains consacrée au sous-préfet Paolo Nigra.
24/03/2026, 10:06
Le surf ne se pratique pas seulement sur les vagues. Depuis soixante ans, un corps d’argent fend les silences cosmiques, chargé d’une faute originelle qu’aucune galaxie n’absout. Icône mutique, prophète malgré lui, le Silver Surfer traverse l’histoire Marvel comme une question ouverte — et cette anthologie en capte enfin les fractures.
23/03/2026, 18:22
On croit savoir ce qu’est une carte. Un outil, un repère, une manière de se situer dans l’espace. Pourtant, il suffit d’ouvrir le catalogue Cartes imaginaires. Inventer des mondes, publié par les éditions de la BnF, pour comprendre qu’il n’en est rien.
23/03/2026, 10:41
Plus limpidement que jamais, dans Les Frères Karamazov (trad. Henri Mongault), Dostoïevski fait vivre ce qui le brûle. À travers trois fils que tout éloigne, Dmitri, Ivan, Aliocha, il ausculte l’ombre humaine jusqu’à la rendre rayonnante. Pour cela, il divise, anime et schématise comme seul un roman peut le faire : à travers son récit et ses personnages, dans ce qui suggère un polar apologétique.
23/03/2026, 10:35
Ce premier roman d’un ancien du FBI italien est un thriller original et de très bonne facture qui revisite avec intelligence les clairs-obscurs de la peinture du Caravage. On a bien failli passer à côté de l’arrivée (l’an passé) d’un nouvel auteur de la scène du polar italien ! La condamnation des vivants, de Marco di Franchi, traduction de l'italien par Françoise Bouillot.
21/03/2026, 10:49
Il y a des semaines où les livres commentent l’époque ; il y en a d’autres où ils la prennent à la gorge. Un idéologue américain ressurgit dans le vacarme trumpiste, l’IA s’invite dans l’intimité, Goya laisse derrière lui une héritière fantôme, une comtesse sanguinaire vacille sous l’enquête, et le temps lui-même cesse d’aller de soi. Lecture, ici, n’apaise rien : elle ouvre les plaies sous le vernis du présent.
21/03/2026, 09:50
Port-au-Prince, fin du dix-huitième siècle. Une effervescence sans pareille règne sur les quais. La raison : l'arrivée tant attendue d'un nouveau gouverneur. Il y a dans l’air une légère odeur de renouveau, voire même d’espoir.
20/03/2026, 16:11
« Si seulement il n’était pas allé chez le médecin ! Ce qui s’y était passé ne se serait pas passé, ce qu’il y avait appris, il ne l’aurait pas appris. Ce qu’il n’aurait pas appris n’aurait pas existé. » Quelque part à Berlin, Martin a soixante-seize ans. Un bel âge, après une vie bien remplie. Mais voilà qu’un beau jour, la nouvelle tombe comme un couperet : il est malade. Très malade. Il ne lui reste plus que 6 mois à vivre, tout au plus. Et maintenant ?
19/03/2026, 15:46
Les amateurs de polars croient tout savoir sur les « morgues » où officient les médecins légistes. Mais ces lecteurs iront de surprise en surprise avec ce bouquin d’un suédois qui ne l’est qu’à moitié, mais qui par contre est bien médecin légiste et qui nous propose une visite guidée « de l’intérieur », en pleine canicule, celle de 2003 qui a tant fait parler.
19/03/2026, 12:06
Autres articles de la rubrique Livres
Avec Seul en mer, Richard J. King ne raconte pas seulement des traversées en solitaire : il remonte aux ressorts intimes, politiques et littéraires de ces départs vers le large. De Joshua Slocum à Ann Davison, son essai montre que l’océan ne sert pas de décor à l’exploit, mais de révélateur. Une histoire de la mer, de l’écriture et du face-à-face avec soi-même.
03/04/2026, 12:25
Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.
03/04/2026, 12:02
D’une plage d’enfance aux premiers réseaux sociaux, Catherine Prasifka suit la formation d’un regard qui ne cesse de se retourner contre soi. Celle que tu vois (trad. Laetitia Devaux) ne raconte pas seulement une jeunesse contemporaine : le roman ausculte la manière dont l’image modèle les souvenirs, déforme les liens et installe très tôt le besoin de corriger sa propre existence. Un texte nerveux, lucide, parfois cruel, sur l’impossibilité de coïncider avec soi.
03/04/2026, 06:30
Pour son deuxième opus, Jean-Baptiste Hanak propose le récit halluciné d’une tournée musicale. On y découvre la psychologie tortueuse de frères plus romantiques qu’il n’y paraît, et un visage méconnu du Japon. Par Aymeric Patricot.
02/04/2026, 13:36
Dans L’Aile droite (trad. Laure Hinckel), Mircea Cărtărescu plonge dans la Roumanie de 1989 par la porte étroite d’une cuisine, d’une mère et d’une ville en ruine. Entre pénurie, visions et mémoire filiale, le roman mêle l’histoire politique à une matière intime d’une densité rare. Une œuvre ample, parfois débordante, qui fait de Bucarest un paysage mental et de la survie quotidienne une expérience presque sacrée.
02/04/2026, 08:30
On se réveille parfois avec une gueule de bois qui sent le savon et la poussière des Pouilles. On croit lire un simple roman, et on se retrouve propulsé dans une Italie en plein boom, entre les effluves de talc de la Casa Rizzo et le vrombissement d’une Lambretta capricieuse. Francesca Giannone raconte plus qu'une histoire de famille avec À nous demain ; elle jette au visage le sel de la terre et le parfum des illusions perdues. C’est brut, c’est chaud, et ça gratte un peu sous la peau comme le sable du Salento.
01/04/2026, 13:15
Elle lit des romances comme d’autres apprennent à respirer, avec méthode, ferveur et une confiance presque militaire dans les promesses du genre. Puis le réel entre en scène, brutal, moqueur, imprévisible. Dans Romance Challenge (trad. Karin Forestier), Susan Lee envoie une héroïne bardée de références sentimentales au contact du campus, des réseaux et du vertige amoureux : le choc fait des étincelles.
01/04/2026, 11:22
Né d’un viol commis en plein carnaval, Bombus, le héros éponyme du dernier roman de Lenka Hornakova-Civade, à paraître en avril chez Alma Éditeurs, joue avec le temps, la nature, l’artifice, la fiction, la réalité — ce qui nous rend humains, complexes, insaisissables.
01/04/2026, 10:04
Paris, 1475, dans une maison close au pied de Notre-Dame, le meurtre de la jeune Agnès ne laisse pas tout le monde indifférent. Istanbul aujourd’hui. Pourquoi Harper est-elle enlevée par le meilleur ami de son père ? Et qu’est devenu le beau Jean Malet dans le cabaret que fréquentait le gratin nazi, alors qu’il s’apprêtait à fuir la capitale ?
01/04/2026, 07:00
Mal lunée, premier roman de Jules Fournier, paraîtra le 13 mai aux éditions Actes Sud et suit le parcours de Luna, une jeune femme qui abandonne progressivement les livres pour devenir influenceuse, au risque de se perdre dans une existence façonnée par les regards et les attentes des autres.
31/03/2026, 07:22
Récit de la vie tumultueuse de son arrière-grand-mère, une femme slave née en 1905 au sein de l’Empire austro-hongrois et décédée en 1987 dans la Tchécoslovaquie communiste. Son histoire, auréolée de mystère, a poussé l’auteur à se lancer sur ses traces, des Archives nationales de Paris à celles de Bratislava.
31/03/2026, 07:00
Prendre le large, de Martin Dumont, paraîtra aux éditions Les Avrils le 7 mai 2026 : dans ce récit inspiré d’une expérience vécue, l’auteur raconte une année de navigation sur l’Atlantique, entre départ volontaire du quotidien et apprentissage d’une vie tournée vers les autres et les éléments.
30/03/2026, 06:00
Cela fait 70 ans qu’Henri Calet (1904-1956) a quitté le monde des vivants. Mais un certain nombre de lecteurs, dont les Ensablés, travaille régulièrement à sa résurrection. Pas étonnant, puisque ce chroniqueur des vies fragiles, à commencer par la sienne, est un auteur des plus attachants. La poisse toujours en bandoulière, son humour caustique semble vouloir excuser une mélancolie persistante. Le Bouquet (1945) revient sur l’expérience de la débâcle de 1940, de la captivité à l’évasion de son auteur. Fidèle à son style, Calet déroule avec une simplicité désarmante le récit doux-amer de ce moment de bascule pour l’écrivain comme pour le pays. Par Nicolas Acker.
29/03/2026, 09:00
Caravane pour corbeaux, premier roman d’Eminé Sadk, paraîtra le 13 mai 2026 et propose le parcours d’un homme contraint de fuir après un scandale, entraîné dans une traversée du nord-est de la Bulgarie où s’entrelacent quête intime et regard sur les fractures sociales du pays. Traduit du bulgare par Marie Vrinat.
28/03/2026, 08:32
Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.
27/03/2026, 12:06
Dans le passage du temps, de Patrice Franceschi (Robert Laffont), à paraître en librairie le 16 avril, réunit des récits d’exploration qui interrogent la manière dont les souvenirs évoluent avec les années, entre effacement et transformation, et la façon dont l’expérience passée peut continuer à éclairer le présent.
27/03/2026, 07:36
Sous le vernis attendri des récits sur la maternité, il y a d’ordinaire beaucoup de silence, quelques slogans et une montagne de faux-semblants. Peaux à peaux arrive avec les mains sales de réel et des couches pleines de non-dits. Mélanie Page ne berce personne : elle ouvre le corps, le couple, le désir d’enfant et la culpabilité comme on entrouvre une plaie pour vérifier ce qu’elle contient encore de vivant.
26/03/2026, 12:33
Dans les marges boueuses de l’Ouest américain, Kevin Barry installe un théâtre de la dérive où l’amour n’ouvre aucune porte. Entre hallucination et lucidité, Les Amours en fuite (trad. Karine Chichereau) dissèque l’illusion du départ, la fatigue des corps et l’impossibilité de se réinventer. Un roman dense, abrasif, où la langue elle-même semble lutter contre l’effondrement.
26/03/2026, 10:39
Oubliez vos GPS et vos certitudes de cadres sup’. Prenez-vous plutôt une décharge de poésie brute en pleine face avec le dernier Viscogliosi. On est loin de la BD de salon : c’est un road-movie cérébral où un mec à tête d’âne nous explique que s’égarer dans la Drôme est le seul moyen de rester lucide. C’est foutraque, c’est brillant, et ça sent l’encre fraîche et la liberté totale. Accrochez-vous, on part en dérive sans ceinture de sécurité.
26/03/2026, 10:38
Publié aux éditions Robert Laffont, L’eau est plus précieuse que le temps de Ginevra Lamberti, traduit de l’italien par Delphine Gachet, met en scène un monde asséché où une enfant tente de survivre et de grandir malgré l’effondrement des repères, dans un récit qui explore la violence et les rares formes de tendresse encore possibles.
26/03/2026, 08:00
Rien que la vérité. L’histoire vraie d’un journaliste et d’un assassin, de Michael Finkel, traduit de l’anglais par Julie Sibony et publié aux éditions Marchialy, paraît le 6 mai : le récit revient sur la chute d’un journaliste compromis par un mensonge et sa confrontation inattendue avec un meurtrier ayant usurpé son identité.
26/03/2026, 07:00
Top ArticlesLe Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Commenter cet article