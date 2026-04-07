Chez Gibert Joseph, des “réaménagements” contestés par une grève du personnel

Le service parisien d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph a vu son fonctionnement bousculé par le débrayage d'une grande partie de ses effectifs, ce mercredi 1er avril. La grève a été reconduite ce jeudi 2 avril, en l'absence d'échange avec la direction du groupe.

Ce service d'achat des livres d'occasion (SAO) donne dans la rue Pierre Sarrazin, non loin de l'entrée de la principale librairie parisienne du groupe, au 26, boulevard Saint-Michel. Le mouvement social démarré le 1er avril trouve son origine dans la réorganisation de ce service, dans le cadre d'un projet de la direction portant sur l'organisation de la logistique et des services client.

« De nombreux réaménagements ont été décidés par la direction d’une manière précipitée et sans concertation avec les membres du personnel ou les représentants », affirme Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris.

L'occasion rêvée ?

« Suite à la vente de l’entrepôt logistique de Gibert Joseph et à la cession d’une partie des activités à ID Logistics, la réception des produits d’occasion a été redirigée vers le local jouxtant le SAO, là où se trouvait auparavant le service de retrait click and collect. Ce dernier a lui-même été transféré au rez-de-chaussée du magasin principal, au 26, boulevard Saint-Michel, ce qui n’est pas idéal pour les équipes et la clientèle en raison de la multiplication des flux », détaille-t-elle.

Cette cession des activités logistiques de Gibert Joseph à ID Logistics, officialisée en 2025, s'inscrivait dans le « plan stratégique 2024-2028 » de l'enseigne et incluait la vente d'un entrepôt situé à Vitry-sur-Seine (94). Selon nos informations, le contrat entre Gibert Joseph et ID Logistics aurait évolué, si bien que le second ne prendrait plus en charge l'acheminement des produits d'occasion.

« ID Logistics aurait imposé à Gibert une évolution du contrat, en refusant de s’occuper des produits d’occasion pour ne prendre en charge que la réception du neuf. Le contrat d’origine ne nous a jamais été communiqué, mais nous pensons qu’il prévoyait cette répartition dès l’origine », analyse Sophie Rachet. Contactés, ni ID Logistics ni Gibert Joseph n'ont accepté de répondre à nos questions.

De nouvelles charges pour le personnel

Cette réorganisation logistique de la réception et du traitement des articles d'occasion a des conséquences pour les salariés du groupe, rappellent les grévistes, soutenus par la section CGT de l'entreprise et l'Union Locale CGT des 5e et 6e arrondissements.

« Les collègues du SAO sont impactés par la prise en charge de ces produits d’occasion issus du rachat sur Internet, mais aussi parce que la manutention de ces produits leur revient entièrement, quand les clients, auparavant, déposaient eux-mêmes les colis des produits rachetés en ligne. Cela représente une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi de nouveaux risques pour la santé et la sécurité, sans aucune compensation financière ni renforcement des effectifs », déplore Sophie Rachet.

« Par ailleurs, le point de passage des produits réceptionnés est aussi l’entrée des salariés ainsi que celle des clients PMR, ce qui n’est pas approprié pour un tel flux de marchandises et de telles manipulations. »

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La procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE), initiée en janvier dernier, aurait été « lacunaire » et n'aurait pas « véritablement pris en compte l'avis des équipes ». Un rapport d'expertise, commandé par le CSE et remis par le cabinet Apex-Isast, aurait établi « les mêmes constats que les représentants du personnel », selon la déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris.

Ce mercredi 1er avril, le débrayage a concerné 5 salariés sur les 6 du SAO, rejoint par d'autres travailleurs et travailleuses de l'enseigne, pour un total d'une vingtaine de grévistes environ. Reconduit le lendemain, jeudi 2 avril, le mouvement a mené à une réunion avec la direction, dans la matinée. Selon nos informations, des propositions ont été formulées, mais restent en attente d'autres échanges, dont le calendrier n'a pas été précisé.

Sollicité, le groupe Gibert Joseph n'a pas répondu à nos questions.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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