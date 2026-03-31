De la VOD au livres audio : le géant russe Ivi mise sur l'audiobook pour garder ses abonnés

Ivi arrive sur le livre audio au moment précis où un autre acteur russe en sort. Ce télescopage donne au mouvement une portée plus nette que ne le laissait d’abord entendre la seule annonce de Vedomosti.

L’entrée du service vidéo sur le terrain des audiolivres et des audioséries ne signale pas seulement une diversification de catalogue, mais une redistribution accélérée entre plateformes capables d’absorber les coûts et offres devenues trop étroites pour survivre seules. Vedomosti a révélé, le 26 mars, qu’Ivi préparait une section audio intégrée à son interface, avec des contenus sous licence et des productions originales.

Le détail compte : ce nouvel espace doit apparaître en avril et réunir des titres de Rosman, 1 C Audiobooks et FabulaNova.ru, avec une montée en charge d’exclusivités produites ou lancées en priorité sur la plateforme. Parmi elles figurent l’audiosérie Ekholog, scénarisée par Maksim Sveshnikov, ainsi que, pour la phase de lancement, Nightmare on Polynnaya Street côté 1 C. Sostav confirme pour sa part que l’offre sera intégrée au parcours usuel d’Ivi, donc pensée moins comme une bibliothèque autonome que comme une extension naturelle du service vidéo.

Mis en regard de la fermeture récente de Wink Книги, le contraste devient instructif. Dans un article publié le 24 mars, ActuaLitté rapportait l’arrêt du service de Rostelecom, pourtant lancé en 2024 et fort d’un catalogue de 40.000 audiolivres. Le média rappelait aussi que Wink Книги comptait 50.000 abonnés fin 2024, selon J’son & Partners Consulting.

La sortie de Rostelecom ne traduit donc pas un reflux de l’écoute, mais l’insuffisance d’une offre qui ne parvient plus à se justifier face aux coûts d’acquisition et à la domination des grandes enveloppes d’abonnement.

Un marché qui progresse, mais se concentre

C’est ici que l’offensive d’Ivi prend sa vraie signification. Reminder rapporte, en s’appuyant sur les données du groupe LitRes, que le marché russe du livre numérique aurait atteint 23,6 milliards de roubles en 2025, soit +25 % sur un an, tandis que le seul segment audio aurait progressé de 34,5 %, à 8,8 milliards de roubles.

Dans le même temps, Ivi restait l’un des principaux services vidéo russes : on le place au troisième rang par chiffre d’affaires en 2025, avec 15 % de part de marché, derrière Kinopoisk et Okko. Autrement dit, la croissance existe, mais elle profite d’abord aux plateformes déjà installées dans les usages quotidiens.

Le plus révélateur n’est peut-être pas l’arrivée d’Ivi dans le livre, mais la forme choisie. FabulaNova que sa priorité dans cette coopération porte sur les audioséries, « le format qui a intéressé le vidéocervice ».

Ivi n’entre donc pas dans l’édition numérique par le seul stock de titres : la plateforme importe les réflexes du streaming vidéo — exclusivité, sérialisation, fidélisation — dans un espace où l’audio devient un prolongement de l’abonnement plus qu’un produit isolé. Après Wink Книги, qui n’a pas trouvé sa masse critique, Ivi tente une autre voie : faire du livre audio non un service séparé, mais une couche supplémentaire d’un environnement déjà fréquenté.

Crédits photo : littleP CC 0

Par Cécile Mazin

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