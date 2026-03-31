Dubout à Marseille : une exposition sur un dessinateur aux multiples facettes

Albert Dubout, né à Marseille, développe une activité continue pendant plus de cinquante ans. Il travaille pour la presse, illustre des livres, réalise des affiches, participe à des films et conçoit des décors de théâtre. Son travail couvre aussi la publicité, l’animation et des dispositifs commerciaux comme les vitrines animées des Galeries Lafayette.

Ses dessins sont largement diffusés. Il collabore avec plus de 250 journaux et revues. Ses publications touchent un lectorat estimé à plusieurs milliards de personnes. Il publie également plus de 140 albums, traduits et diffusés à l’étranger, dont certains dépassent le million d’exemplaires.

Dubout illustre 67 œuvres de la littérature française, de Villon à Molière, de Voltaire à Balzac, jusqu’à Marcel Pagnol. Il réalise aussi 86 affiches, en particulier pour le cinéma, ainsi que des dessins animés et deux films. L’ensemble témoigne d’une production continue dans des formats variés.

Un dessin très construit puis simplifié après-guerre

Dans les années 1930, Dubout réalise des compositions très denses. Ses dessins réunissent un grand nombre de personnages répartis sur plusieurs plans. Il travaille avec une plume d’acier et utilise une loupe pour tracer des détails très fins.

Après la Seconde Guerre mondiale, son dessin change. Les scènes deviennent plus lisibles et moins chargées. L’usage prolongé de la loupe finit par altérer sa vue, ce qui influence ses méthodes de travail. L’exposition présente ces deux périodes côte à côte.

Ses images prennent souvent pour sujet des situations ordinaires. Fêtes de village, vacances, embouteillages, salons de l’automobile ou impôts apparaissent dans ses dessins. Ces scènes décrivent des pratiques liées aux loisirs et à la vie quotidienne.

Des figures récurrentes et des collaborations durables

Le « couple à la Dubout » revient régulièrement dans son travail. Le dessin montre un homme de petite taille face à une compagne imposante. Cette représentation repose sur un ressort comique mais met aussi en scène des rapports de domination dans le couple.

À partir de 1962, Dubout réalise une série consacrée aux chats. Ces dessins ne comportent pas de texte. Ils s’attachent aux attitudes et aux expressions des animaux. Cette production rencontre un succès important et marque la fin de sa carrière.

Sa collaboration avec Marcel Pagnol débute en 1936 et se poursuit jusqu’en 1965. Elle donne lieu à plusieurs images liées à la vie méridionale. Dans une lettre de 1959, Pagnol écrit : « Tu es sans aucun doute le plus grand illustrateur de notre temps […] une sûreté, une force et une finesse qui font penser aux plus grands Asiatiques. »

Albert Dubout et Marcel Pagnol, 1948, Paris

Une reconnaissance confirmée après sa disparition

Dubout réalise aussi 77 peintures à l’huile. Il choisit de ne pas les exposer de son vivant, y compris au Louvre. Ces œuvres sont présentées après sa mort et montrent d’autres sujets, souvent liés au sud de la France, comme les arènes ou les fêtes votives.

Il reçoit la Légion d’honneur et entre dans le dictionnaire Petit Larousse en 1953, la même année que Picasso. Malgré cette reconnaissance, il reste à l’écart des interviews et des mondanités. Depuis 1976, plus de 250 expositions lui ont été consacrées.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Didier Dubout, avec Adeline Dumon, directrice du musée, et Pierre Dumon, président de l’Association Regards de Provence. Le musée propose des visites commentées, des conférences, des ateliers et des rencontres avec Didier Dubout les 2, 3, 4, 5 et 18 avril, les 2 et 23 mai et le 12 septembre à 15h. Il est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Le tarif plein est de 8,50 euros, avec plusieurs tarifs réduits.



Crédits illustration : Albert Dubout - exposition « Dubout. L’art de tout dessiner »

Par Ewen Berton

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