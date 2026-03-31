Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Auteurs

Le Prix Ici Picardie / ActuaBD dévoile sa sélection finale 2026

Pour la sixième année consécutive, le site spécialisé ActuaBD s’associe à Ici Picardie afin de récompenser un album de bande dessinée destiné aux adolescents et jeunes adultes. Particularité du dispositif : le prix est attribué par un jury composé de cinq binômes parents/enfants issus du bassin picard, appelés à départager les ouvrages après une présélection réalisée par des journalistes du réseau Ici et d’ActuaBD.com.

Le 31/03/2026 à 16:07 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

31/03/2026 à 16:07

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Après avoir distingué en 2025 Retour à Tomioka (Jungle), le prix conserve les mêmes critères de sélection : des bandes dessinées auto-conclusives, accessibles à un public de 12 à 16 ans, et pensées comme des portes d’entrée vers la lecture pour les jeunes lecteurs.

Cinq albums sont en lice cette année :

Blanche, signé Maëlle Réat (Glénat), propose un récit intime et documentaire autour de la séropositivité. L’autrice y retrace le parcours de sa mère, touchée par le VIH à l’âge de 20 ans, à travers un dialogue entre générations qui mêle expérience personnelle et histoire de la maladie.

Avec Les Cosmonautes (Jungle), Péran, Bary et Phillips livrent une fable spatiale centrée sur l’amitié et la solidarité. Trois adolescents entreprennent de construire une fusée, mais leur projet prend une tournure plus profonde lorsque la maladie vient fragiliser l’un d’eux.

Folklore : Le Renard de Roman (Dargaud), premier volume d’une série d’albums indépendants porté par Lionel Richerand, Loïc Clément et Anne Montel, s’inscrit dans une veine plus initiatique. L’album suit Ascelin, un enfant à la frontière de l’humain et de l’animal, dans une quête familiale teintée d’imaginaire gothique.

Dans un registre plus léger, On les appelle Junior & Senior (Le Lombard), de Robin Recht et Jean-Baptiste Hostache, revisite les codes du western avec humour. Inspiré des duos burlesques du cinéma, le récit met en scène deux cow-boys maladroits chargés d’escorter un groupe d’orphelines particulièrement turbulentes.

Enfin, Tisseuse (Ankama), de Léna Canaud, explore les ressorts du fantastique. Dans un univers où deux temporalités coexistent avec un décalage de sept ans, l’héroïne utilise un puits magique pour communiquer avec le passé, au risque de provoquer des conséquences irréversibles.

Au-delà de la récompense elle-même, le prix se distingue par sa dimension participative et intergénérationnelle. Les échanges au sein des binômes parents/enfants, mais aussi entre les différents jurés, constituent une part essentielle du processus, favorisant le dialogue autour de la lecture et de la bande dessinée.

Le lauréat sera annoncé le samedi 21 juin 2026, à l’occasion des Rendez-Vous de la BD d’Amiens, qui célèbrent cette année leur trentième édition. Le verdict sera dévoilé en direct sur l’antenne d’Ici Picardie, installée pour l’événement, ainsi que sur ActuaBD.com.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Ici Picardie / ActuaBD

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

International Booker Prize 2026 : Marie NDiaye toujours en lice pour la victoire

La shortlist (liste finale) du International Booker Prize 2026 a été dévoilée ce mardi 31 mars. Six ouvrages traduits en anglais restent en compétition pour cette édition anniversaire, qui célèbre les dix ans du prix dans sa forme actuelle. Parmi eux, une autrice française : Marie NDiaye, sélectionnée pour The Witch (La Sorcière), traduit par Jordan Stump et publié au Royaume-Uni par MacLehose Press. Le lauréat sera annoncé le 19 mai 2026 lors d’une cérémonie organisée à la Tate Modern, à Londres.

31/03/2026, 15:31

ActuaLitté

Livre d’artiste : l’ADAGP lance l’appel à candidatures pour la Révélation 2026

L’ADAGP, société des auteurs dans les arts visuels, ouvre l’appel à candidatures de la onzième édition de la Révélation Livre d’artiste 2026. Organisé en partenariat avec (Made Anywhere), rendez-vous annuel consacré aux pratiques artistiques éditoriales contemporaines sous la direction de Nicholas Vargelis, ce prix entend soutenir et valoriser la création émergente dans le champ du livre d’artiste. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 13 mai 2026 à 14h.

31/03/2026, 14:53

ActuaLitté

7 titres en lice pour le Prix CoPo des Lycéens 2026

La Factorie – Maison de Poésie de Normandie a dévoilé la sélection 2026 du Prix CoPo des Lycéens. Sept ouvrages de poésie contemporaine seront lus et débattus par plusieurs centaines d’élèves avant un vote final attendu en avril.

31/03/2026, 12:45

ActuaLitté

Prix Céleste Albaret : cinq finalistes pour l’édition 2026

Le Prix Céleste Albaret a dévoilé la sélection de ses finalistes pour l’édition 2026. Créé en 2015 par Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires, et Philippe Aubier, de la librairie Fontaine Haussmann à Paris, ce prix distingue chaque année un ouvrage consacré à Marcel Proust et à son œuvre.

31/03/2026, 11:38

ActuaLitté

Quatre finalistes pour le Prix Aznavour des Mots d’Amour 2026

Le Prix Aznavour des Mots d’Amour a dévoilé, le 31 mars, les quatre finalistes de son édition 2026. Créé en 2023 par Mischa Aznavour, ce prix littéraire distingue chaque année un ouvrage d’expression française explorant les formes contemporaines du discours amoureux.

31/03/2026, 11:10

ActuaLitté

Grand Prix de l’Imaginaire 2026 : les finalistes dévoilés

Le jury du Grand Prix de l’Imaginaire a dévoilé, lundi 30 mars, la liste des finalistes des œuvres parues en 2025. Cette sélection, répartie en plusieurs catégories, précède l’annonce des lauréats prévue le 18 mai, avant une remise des prix organisée à Montpellier lors de la Comédie du Livre.

30/03/2026, 16:28

ActuaLitté

Prix du Livre France Musique–Claude Samuel : Jeremy Eichler remporte le Grand Prix 2026

Le Prix du Livre France Musique–Claude Samuel a dévoilé son palmarès 2026. Le Grand Prix est attribué à Jeremy Eichler pour L’Écho du temps. La guerre, la Shoah et la musique de la mémoire (Les Belles Lettres, trad. Laurent Slaars), récompensé ce lundi 30 mars à Radio France. Ce prix distingue chaque année des ouvrages consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles.

30/03/2026, 16:12

ActuaLitté

Le festival Quai des Bulles lance son appel pour le jury 2026

Le festival Quai des Bulles, en partenariat avec Ouest-France, lance un appel à candidatures pour constituer un jury de neuf lectrices chargé de décerner le prix. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 juin 2026, avant une sélection en juin, une première délibération en septembre à Rennes et une remise du prix le 10 octobre à Saint-Malo, durant le festival. 

30/03/2026, 15:27

ActuaLitté

6 titres jeunesse honorés à l'occasion des Prix Sorcières 2026

L'Association des bibliothécaires de France (ABF) et l’Association des librairies spécialisées pour la jeunesse (ASLJ) ont décerné les Prix Sorcières 2026 à six titres jeunesse, dans autant de catégories. 30 ouvrages avaient été sélectionnés.

30/03/2026, 15:04

ActuaLitté

Kamel Daoud, une voix libre consacrée par le Prix Stig Dagerman

L’écrivain algérien Kamel Daoud remporte le Prix Stig Dagerman 2026. Décerné depuis 1996 par l’Association des Amis de Stig Dagerman et municipalité d'Älvkarleby (Suède) à des écrivains et voix qui luttent pour la liberté d’expression, la justice et la paix, ce prix récompense ainsi un troisième écrivain arabe après Nawal El Saadawi (2012, Égypte) et Adonis (2016, Syrie). La remise des prix aura lieu en mai. Par Karim El Haddady.

30/03/2026, 14:58

ActuaLitté

Journées de l’Histoire : Abbès Zouache reçoit le Grand Prix du Livre 2026

L’historien Abbès Zouache a reçu, vendredi 27 mars 2026 à l’Institut du monde arabe à Paris, le Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire pour son ouvrage La croisade, une histoire partagée (IFAO). Décerné par un jury présidé par Vincent Lemire et doté par l’Académie du Royaume du Maroc, ce prix distingue chaque année un livre consacré au monde arabe alliant rigueur scientifique et accessibilité.

30/03/2026, 12:07

ActuaLitté

Trois livres engagés récompensés par le Prix Maya 2026

Le prix littéraire Maya 2026 a distingué trois ouvrages engagés pour la cause animale : Walabi d’Antoine Philias, Chez nous c’est vegan de Clara Cuadrado et La meute de Grégory Delaunay. Organisé par l’association Educ Pop Animaliste, le prix sera remis le 27 juin à Tours lors de l’événement Vegan Place.

30/03/2026, 11:08

ActuaLitté

Le Sénat distingue deux thèses, à paraitre aux éditions Dalloz

Le 26 mars dernier, deux thèses ont été distinguées au Sénat, par le Prix de thèse du Sénat et le Prix de la Fondation Jacques Descours Desacres. Le premier salue des travaux en droit, en histoire, ou en science politique, rédigés en langue française et portant sur le bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales, quand le second se concentre sur des recherches sur les finances publiques, la fiscalité, les finances locales ou la gestion publique locale.

30/03/2026, 10:47

ActuaLitté

Michaël Dichter, lauréat du Grand Prix RTL-Lire pour On l'appelait Bennie Diamond

100 lecteurs et lectrices de tous âges, clients des librairies partenaires du Grand Prix RTL-Lire, ont décerné la récompense à Michaël Dichter pour son premier roman, On l'appelait Bennie Diamond, paru aux éditions Les Léonides.

30/03/2026, 10:08

ActuaLitté

Josepha Calcerano remporte le Prix Première Victor du Livre Jeunesse 2026

Le Prix Première Victor du Livre Jeunesse 2026 a été attribué à Josepha Calcerano pour son roman Le Grand Test, publié aux éditions Le Muscadier. Le résultat a été annoncé le vendredi 27 mars, en direct de la Foire du Livre de Bruxelles, lors d’une émission spéciale de Tendances Première sur RTBF La Première.

27/03/2026, 18:27

ActuaLitté

Elif Shafak remporte le Prix Fragonard de littérature étrangère 2026

Le jury du Prix Fragonard de littérature étrangère a rendu son verdict pour son édition 2026. L’autrice turco-britannique Elif Shafak s’impose avec son roman Les Fleuves du ciel, publié chez Flammarion et traduit par Dominique Goy-Blanquet. La remise du prix s’est tenue le 26 mars 2026, au Musée du Parfum Fragonard, à Paris.

26/03/2026, 18:30

ActuaLitté

Belgique : Jeanne Rivière remporte le Prix Première 2026 avec Lorraine brûle

Le Prix Première 2026 a été attribué à Jeanne Rivière pour son premier roman Lorraine brûle, publié aux éditions Sygne (Gallimard). Cette distinction, décernée dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles à Tour & Taxis, lui a été remise le 26 mars à 12h30 par Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF.

26/03/2026, 15:47

ActuaLitté

Prix France Télévisions 2026 : 12 titres en lice pour les catégories Essai et Roman

France Télévisions a dévoilé la sélection officielle de ses Prix Essai et Prix Roman 2026. Créés en 1995, ces prix distinguent chaque année des ouvrages francophones récents et s’inscrivent dans l’engagement du groupe public en faveur de la création littéraire.

26/03/2026, 14:53

ActuaLitté

Prix Léo Scheer : dix livres en lice pour la seconde édition

La première sélection de la seconde édition du Prix Léo Scheer a été dévoilée. Le prix couronnera, le 28 mai 2026, un « roman vrai » publié entre janvier et avril 2026, dans la continuité d’une distinction consacrée aux écritures de soi.

26/03/2026, 13:09

ActuaLitté

Esi Edugyan, Prix Caméléon 2026 pour Washington Black

Le Prix Caméléon, décerné par des étudiants de la faculté des Langues de l'Université Jean Moulin Lyon III, consacrait sa 11e édition au Canada. Dans ce cadre, la récompense a été remise à l'autrice canadienne Esi Edugyan pour son livre Washington Black (trad. Michelle Herpe-Voslinsky, Folio).

26/03/2026, 11:53

ActuaLitté

Prix des Romancières 2026 : Pierre Yergeau récompensé pour Dernière neige

La 27ᵉ édition du Prix des Romancières a livré son verdict. Le jury a distingué Pierre Yergeau pour son roman Dernière neige, publié chez Phébus, à l’issue du vote final organisé le 11 mars, dans la salle André Gide du Bistrot de Paris. Le nom du lauréat a été proclamé ce 25 mars à Paris, dans les locaux de Livres Hebdo.

25/03/2026, 19:01

ActuaLitté

Révélation Livre jeunesse 2026 : l’ADAGP lance son appel à candidatures

L’ADAGP ouvre les candidatures pour la 9e édition de la Révélation Livre jeunesse, organisée en partenariat avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Ce dispositif vise à mettre en lumière les créateurs émergents de la scène française. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au mardi 12 mai 2026 à 14h.

25/03/2026, 18:33

ActuaLitté

Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire 2026 : huit finalistes en lice

À l’occasion des Journées de l’Histoire organisées par l’Institut du monde arabe (IMA), le Grand Prix du Livre 2026 a dévoilé la liste des ouvrages finalistes. Ce prix distingue chaque année un livre d’histoire consacré au monde arabe, alliant rigueur scientifique et accessibilité au grand public. 

25/03/2026, 18:10

ActuaLitté

Poésie : James Noël remporte le Prix Sirène Lapérouse 2026 pour Paons

Le Prix de poésie Sirène Lapérouse 2026 a été attribué à James Noël pour Paons, paru au Diable Vauvert. Le poète haïtien succède à Jean Pérol, premier lauréat de cette distinction, créée pour mettre en avant une œuvre de poésie contemporaine francophone.

25/03/2026, 17:40

ActuaLitté

Prix Bédélys 2026 : 35 finalistes, dans six catégories

Le Festival BD de Montréal (FBDM) a dévoilé, le 24 mars 2026, les 35 finalistes des 27e prix Bédélys. Il récompense les meilleures bandes dessinées publiées ou diffusées au Québec en 2025. Les lauréats seront annoncés le 14 mai à Montréal, en ouverture du festival.

25/03/2026, 10:42

ActuaLitté

Prix Jean Freustié 2026 : trois finalistes en lice

Trois romans sont encore en compétition pour le 39e Prix Jean Freustié. Le lauréat sera annoncé le 27 avril 2026 lors d’une réception organisée par la Fondation de France. Doté de 25.000 euros, ce prix distingue chaque année une œuvre de prose en français, en mettant l’accent sur des auteurs encore peu installés dans les grands palmarès.

24/03/2026, 16:48

ActuaLitté

Prix Cazes : la sélection finale pour ses 90 ans dévoilée

Créé en 1935 à l’initiative de Marcelin Cazes, le Prix Cazes fête en 2026 son 90e anniversaire. Depuis sa création, la récompense littéraire s’est donnée pour ambition de révéler des auteurs prometteurs. 

24/03/2026, 13:40

ActuaLitté

Le Japon couronne un acteur saoudien du manga : un tournant historique

Dans le vieux théâtre des puissances culturelles, le manga passait pour une forteresse nippone, imprenable, codée, jalouse de ses murailles. Puis voilà qu’un acteur saoudien monte sur scène, non en contrebandier, mais par la grande porte, sous les lustres de Tokyo. Ce n’est pas un accident de cérémonie : c’est un déplacement de plaque tectonique, lent, méthodique, presque obstiné, dans la géographie mondiale des imaginaires.

24/03/2026, 11:24

ActuaLitté

20 000 € à la clé : voici les finalistes du Grand prix du Roman Michel Reybier 2026

Le Grand prix du Roman Michel Reybier a dévoilé sa sélection de finalistes pour son édition 2026. La récompense salue chaque année un roman francophone publié au cours des 12 derniers mois, choisi par un jury d'auteurs et d'autrices.

24/03/2026, 11:21

ActuaLitté

Pascal Boroto remporte le Prix Voix d’Afriques 2026

L’écrivain congolais Pascal Boroto est le lauréat de la cinquième édition du prix Voix d’Afriques. À 24 ans, cet auteur originaire de Bukavu devient le premier représentant de la République démocratique du Congo à inscrire son nom au palmarès de cette distinction, après des lauréats venus de Côte d’Ivoire, du Congo-Brazzaville ou encore du Cameroun.

23/03/2026, 11:17

ActuaLitté

Poésie : les quatre finalistes du Prix Sirène Lapérouse 2026 sont connus

Le jury du Prix de poésie Sirène Lapérouse a rendu publique la liste des ouvrages encore en lice pour sa deuxième édition. Quatre recueils de poésie contemporaine francophone demeurent en compétition, avant l’annonce du lauréat prévue le 14 avril, à Paris.

23/03/2026, 11:15

ActuaLitté

Libar M. Fofana remporte le Prix Ahmadou Kourouma 2026 pour La prière du cochon

Le Prix Ahmadou Kourouma 2026 a été attribué à l’unanimité à l’écrivain franco-guinéen Libar M. Fofana pour son roman La prière du cochon, publié chez Gallimard dans la collection Continents Noirs. La distinction lui a été remise le vendredi 20 mars à 18h, sur la scène La fenêtre sur le monde du Salon du livre de Genève, qui se tient jusqu'au 22 mars.

20/03/2026, 17:58

ActuaLitté

Cinq titres finalistes pour le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026

Le verdict du Prix PhiloMonaco de l’Essai se rapproche, puisque la récompense sera décernée le 25 juin 2026 à Monaco lors de la Semaine PhiloMonaco. En attendant, le jury a réduit sa sélection à cinq titres, finalistes de cette distinction.

20/03/2026, 11:34

ActuaLitté

Prix des cinq continents de la Francophonie 2026 : Alexandre Lenot récompensé

Le Prix des cinq continents de la Francophonie 2026 a été attribué à Alexandre Lenot pour son roman Cette vieille chanson qui brûle, publié aux éditions Denoël. Cette 25e édition, organisée le 19 mars à la Salle Wagram à Paris, a réuni anciens lauréats, diplomates, éditeurs, écrivains et professionnels du livre, à l’occasion d’un anniversaire marquant pour cette distinction dédiée aux littératures d’expression française à travers le monde.

19/03/2026, 20:25

ActuaLitté

Théo Casciani remporte le premier Prix La Perle

Le premier Prix de la Perle 2026 a été décerné à Théo Casciani pour son deuxième roman Insula, publié aux éditions P.O.L. La remise du prix s’est tenue au café La Perle, situé rue Vieille-du-Temple, dans le 3ᵉ arrondissement de Paris, lieu à l’origine même de cette distinction littéraire.

19/03/2026, 10:59

ActuaLitté

Un nouveau prix pour les livres, photos et récits de voyage

L’Association des Journalistes du Tourisme (AJT) ouvre l’édition 2026 de ses trophées, un concours destiné à récompenser les productions éditoriales et créatives liées au secteur touristique. Gratuit et ouvert à un large éventail de professionnels, l’événement entend mettre en lumière la diversité des formats et des regards portés sur le voyage.

18/03/2026, 18:04

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.