Le Prix Ici Picardie / ActuaBD dévoile sa sélection finale 2026

Après avoir distingué en 2025 Retour à Tomioka (Jungle), le prix conserve les mêmes critères de sélection : des bandes dessinées auto-conclusives, accessibles à un public de 12 à 16 ans, et pensées comme des portes d’entrée vers la lecture pour les jeunes lecteurs.

Cinq albums sont en lice cette année :

Blanche, signé Maëlle Réat (Glénat), propose un récit intime et documentaire autour de la séropositivité. L’autrice y retrace le parcours de sa mère, touchée par le VIH à l’âge de 20 ans, à travers un dialogue entre générations qui mêle expérience personnelle et histoire de la maladie.

Avec Les Cosmonautes (Jungle), Péran, Bary et Phillips livrent une fable spatiale centrée sur l’amitié et la solidarité. Trois adolescents entreprennent de construire une fusée, mais leur projet prend une tournure plus profonde lorsque la maladie vient fragiliser l’un d’eux.

Folklore : Le Renard de Roman (Dargaud), premier volume d’une série d’albums indépendants porté par Lionel Richerand, Loïc Clément et Anne Montel, s’inscrit dans une veine plus initiatique. L’album suit Ascelin, un enfant à la frontière de l’humain et de l’animal, dans une quête familiale teintée d’imaginaire gothique.

Dans un registre plus léger, On les appelle Junior & Senior (Le Lombard), de Robin Recht et Jean-Baptiste Hostache, revisite les codes du western avec humour. Inspiré des duos burlesques du cinéma, le récit met en scène deux cow-boys maladroits chargés d’escorter un groupe d’orphelines particulièrement turbulentes.

Enfin, Tisseuse (Ankama), de Léna Canaud, explore les ressorts du fantastique. Dans un univers où deux temporalités coexistent avec un décalage de sept ans, l’héroïne utilise un puits magique pour communiquer avec le passé, au risque de provoquer des conséquences irréversibles.

Au-delà de la récompense elle-même, le prix se distingue par sa dimension participative et intergénérationnelle. Les échanges au sein des binômes parents/enfants, mais aussi entre les différents jurés, constituent une part essentielle du processus, favorisant le dialogue autour de la lecture et de la bande dessinée.

Le lauréat sera annoncé le samedi 21 juin 2026, à l’occasion des Rendez-Vous de la BD d’Amiens, qui célèbrent cette année leur trentième édition. Le verdict sera dévoilé en direct sur l’antenne d’Ici Picardie, installée pour l’événement, ainsi que sur ActuaBD.com.

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Crédits photo : Prix Ici Picardie / ActuaBD

Par Hocine Bouhadjera

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